En el cómputo global de la provincia de Málaga, la victoria del PP en las elecciones municipales arroja una contundencia que no se produjo en 2019. De hecho, ha aventajado en más de 100.000 votos al PSOE. Esta amplitud se verá reflejada en el Gobierno de la Diputación Provincial, dónde los populares podrán gobernar con la mayoría absoluta que no han tenido estos últimos cuatro años. A falta que se hagan oficiales los cálculos relativos al reparto de sillones en la institución provincial, los populares cosecharían una ventaja mayor a la que ya tenían y no necesitaría pactar para continuar en la sede de la malagueña calle Pacífico. De hecho, subiría desde los 15 diputados provinciales sobre 31 que tiene esta legislatura y podría contar con 18 sillones en el ente. Su actual presidente, Francisco Salado, también ha ganado con mayoría absoluta las elecciones en Rincón de la Victoria.

La ampliación de la hegemonía provincial del PP queda patente en que, a diferencia de la anterior convocatoria electoral, esta vez ha cosechado en toda la geografía malagueñas más ediles que el PSOE. De hecho, los populares tenían menos de 400 escaños en los ayuntamientos malagueños y el objetivo de superar esta barrera se ha cumplido con una amplitud superior a la que se pretendía. De hecho, no sólo se han superado en las filas populares los 400 ediles, sino los 500 concejales. Y esta cifra ilustra la eficacia de la estrategia desarrollada para aprovechar el viento a favor de las elecciones andaluzas. Más de 500 ediles para el PP Con el 99,8% del censo escrutado, el PP sumaba 508 de los 1.215 concejales que se repartían este 28M. La cifra dispara por encima del centenar de nuevos escaños los 397 que tuvo en 2019. De hecho, la formación de centro-derecha ha rondado los 310.000 votos y esto implicaba unos 60.000 sufragios más que en la anterior convocatoria electoral. Hace cuatro años, también fue la fuerza más votada pero con menos ventajas sobre el PSOE, que además le superó en ediles con 483. Ahora, los socialistas se habrían dejado por el camino medio centenar de ediles. Y, en votos, no habría superado los 200.000 tras lograr 235.000 en 2019.