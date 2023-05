Apenas ha pasado un día y medio después de que las urnas del pasado domingo 28 le ofrecieran al PSOE una derrota electoral difícil de digerir en las diferentes escalas territoriales. Pasaban las doce de la noche cuando el candidato a la alcaldía de Málaga y secretario general en la provincia, Daniel Pérez, salió ante la prensa, rodeado de su equipo, para hacer una valoración sin grandes profundidades, de apenas unos minutos: "Cuando los resultados son malos, tenemos que decirlo como son", resumió en un discurso fugaz.

No hubo posibilidad de preguntas de los periodistas que allí le esperaban desde hacía horas y quedaron emplazados a una rueda de prensa al día siguiente, ayer, el lunes posterior a la resaca y tras una reunión de la comisión ejecutiva provincial, en la que se analizarían los resultados. No obstante, por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió romper la baraja y convocar elecciones generales anticipadas en julio. Un anuncio de un calibre lo suficientemente considerable como para no dar pasos en falso y esperar directrices, por lo que la convocatoria quedó aplazada hasta nuevo aviso.

Por tanto, un día y medio de mutismo que casi parece un siglo, con la incógnita de la continuidad o no de Dani Pérez como líder de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga sobrevolando en un ambiente más que incierto, especialmente porque el candidato socialista no quiso responder durante la campaña si afrontaría otro mandato sentado enfrente de la bancada del equipo de gobierno.

En este escenario, hoy Pérez ha roto ese silencio a través de sus redes sociales con un elocuente mensaje en el que parece dejar claro que, al menos, seguirá como portavoz del grupo municipal socialista en la capital malagueña. Unas líneas escuetas pero que hablan en presente, no en pasado:

"Seguimos trabajando por el futuro de nuestra Málaga. Para que nuestros hijos/as puedan vivir en la ciudad donde han nacido, para que Málaga sea una ciudad habitable, más justa e igualitaria", ha compartido en su cuenta de Twitter. "Gracias a todos/as los que habéis confiado en nosotros y nos acompañáis en este proyecto".

Seguimos trabajando por el futuro de #NuestraMálaga. Para que nuestros hijos/as puedan vivir en la ciudad donde han nacido, para que Málaga sea una ciudad habitable, más justa e igualitaria. Gracias a todos/as los que habéis confiado en nosotros y nos acompañáis en este proyecto. pic.twitter.com/QB9a5LY7Fq — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) 30 de mayo de 2023

En Málaga capital, la lista del PP, con Francisco de la Torre a la cabeza, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, al obtener 17 concejales, tres más que en las elecciones municipales de 2019.

La lista del PSOE liderada por Daniel Pérez fue la segunda más votada y alcanzó una representación de diez ediles, dos menos que en los anteriores comicios. Además, los socialistas perdieron en los once distritos censales de la capital, donde dolió especialmente la pérdida del bastión socialista clásico de la Carretera de Cádiz junto a Churriana, Ciudad-Jardín, Málaga-Norte y Ronda Intermedia-Campanillas.

Vox consiguió por primera vez representación en el Ayuntamiento al conseguir dos concejales, y Con Andalucía también tendrá dos ediles en la Corporación municipal.