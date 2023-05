El ganador de las elecciones municipales de este domingo en Benalmádena, candidato del PP a la Alcaldía, Juan Antonio Lara, quiso agradecer ayer la confianza y dio las gracias a la elevada participación que le ha permitido obtener una mayoría absoluta histórica y sin precedentes en el municipio. «No vamos a parar de trabajar, hoy continuamos con las reuniones de trabajo y queremos que el cambio se note cuanto antes en Benalmádena», dijo.

El que será nuevo alcalde de Benalmádena dio las gracias a los 10.552 benalmadenses que votaron en la jornada dominical al PP de Benalmádena y al resto de vecinos que optaron por otras fuerzas políticas. «Vamos a gobernar para todos, de eso que nadie tenga dudas, gobernaremos para los que nos votaron y para los que no, porque nos presentamos a las elecciones pensando en lo mejor para el presente y el futuro de Benalmádena y eso empieza hoy mismo», dijo Juan Antonio Lara.

Por eso, añadió el que será alcalde de Benalmádena, «un resultado así, una victoria sin precedentes para el PP en Benalmádena, nos obliga más que nunca a mantener los pies en la tierra, a trabajar con la máxima responsabilidad, con seriedad, honestidad y, sobre todo, sin descanso porque el reto que se nos presenta, la Benalmádena que queremos y los ciudadanos, que nos han prestado su voto y los que no, necesitan, se merece de todo el esfuerzo y dedicación del Partido Popular de Benalmádena, y lo va a tener porque contamos con un gran equipo y una ilusión enorme por demostrar que el PP está a la altura de una gran ciudad».

En este sentido, añadió, «Benalmádena pone fin a una etapa para olvidar, en el que no se hicieron las cosas bien, donde se sintió perdida, plagada de sectarismo y un gobierno de izquierdas que no supo escuchar. Por eso, es nuestro deber y responsabilidad darlo todo ahora porque con la victoria de ayer esa etapa termina y nace otra donde vamos a darlo todo por Benalmádena para ser dignos de merecer tanta confianza depositada, vamos a gobernar con humildad y, sobre todo, con empatía, nuestro principal compromiso ha sido, es y será, escuchar a nuestros vecinos, entender sus problemas y mejorar sus vidas con un proyecto que se merece Benalmádena, un PP fuerte que no pare de trabajar por y para Benalmádena».