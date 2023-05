Horas después de que ni siquiera lograra un edil para que él volviera al Pleno a hacerle oposición a la alcaldesa Margarita del Cid, Fernández Montes ha anunciado que echa el cierre a su trayectoria y ha atribuido los nefastos resultados de su proyecto "a la polarización PP-PSOE".

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Fernández Montes se refiere al "fracaso sin paliativos de Unión del Pueblo de Torremolinos". "He de asumir dicho fracaso motivado por la polarización PSOE- PP que, como en el resto de España, ha propiciado que a la hora de votar los torremolinenses no hayan contado con las personas sino con las siglas de los grandes partidos políticos".

"Ahora, después de 52 años (1971/2023) de participar en política, siempre en defensa de los intereses del pueblo que me vio nacer, ahora me toca abandonar la política activa, y dedicarme a escribir mis memorias con mi trayectoria pública y política, que serán jugosas porque entre otras cosas pondrán en su sitio a algunos que tratan de manipularla", añade con el anuncio incluido de un libro de memorias.

En su tiempo libre, Fernández Montes seguirá cultivando su afición al tenis, según se desprende del pasaje en que asegura que también va a "hacer deporte hasta cuando pueda, escribir, opinar y aconsejar cuando me lo pidan".

Para reforzar con claves nacionales sus argumentos, el exalcalde de Torremolinos defendió que "Pedro Sánchez, en su afán de protagonizar la campaña del PSOE en las recientes elecciones y obsesionado con llevar la iniciativa política con su protagonismo personal, es el responsable de haber convertido las Elecciones Municipales en un plebiscito nacional".

A su juicio, "el PP encabezado por Alberto Núñez Feijó no ha tenido otra alternativa que contrarrestarle con sólidos argumentos sobre sus leyes y medidas populistas, incluidos sus aborrecibles pactos con etarras, filo-etarras y enemigos de España en el País Vasco, Navarra y Cataluña".

"El resultado ha sido que los Media, tanto nacionales como locales, en los últimos 10 días han estado bombardeando a todas horas sobre la disyuntiva PSOE y PP y transmitiendo la idea que es la antesala de las próximas Elecciones Generales", señaló.

Fernández Montes agregó en su comunicado que "el machaqueo ha sido tal, que la gran mayoría de españoles se ha metido de lleno en dicha dialéctica". "Y en lugar de valorar las promesas de gestión y las necesidades de sus municipios para votar en clave municipal, ha preferido votar como si de unas Elecciones Generales se tratara para darle a Sánchez el primer empujón para desalojarlo de la Moncloa", enfatizó.

El ocaso de Fernández Montes comenzó en 2015

El verdadero ocaso de Fernández Montes como referente del PP en Torremolinos comenzó la noche electoral de 2015, pese a que volvió a ganar las elecciones. Bajó desde una mayoría absoluta de 17 ediles -sobre 25- a 11 y esto posibilitó un pacto a cuatro bandas del resto de fuerzas con representación que convirtió en alcalde al socialista José Ortiz. Para continuar, le hubieran bastado los tres ediles que le negó Ciudadanos y, en lugar de liderar la oposición, terminó renunciando al acta de concejal. Luego, en la antesala de las municipales de 2019 se confirmó su divorcio con el PP. «Me voy porque me echan», pregonó con insistencia y al poco tiempo anunció que estaba detrás de la lista de Por Mi Pueblo. Aquella vez, cerró la candidatura simbólicamente y movió los hilos del proyecto hasta el punto de facilitar con su edil la investidura del socialista José Ortiz, pese a que las elecciones las ganó el PP con Margarita del Cid. Aquella fue su revancha, pero no cuajó. La concejala de Por Mi Pueblo terminó apoyando a Del Cid en la moción de censura que la hizo alcaldesa en diciembre de 2021. Aquel desenlace enfadó a Fernández Montes, y hasta cambió de marca para volver a la primera línea en los recientes comicios. Lo hizo con la misma sed de venganza. Sin embargo, falló el tiro y no obtuvo representación. En cambio, su 'enemiga' Margarita del Cid escribió una nueva página de la historia del PP de Torremolinos con una mayoría absoluta de 17 concejales sobre 25.