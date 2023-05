«Hemos conseguido cambiar el estado de ánimo de la gente en Torremolinos»

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, atiende a este periódico nada más alcanzar una cifra histórica este domingo, la de 17 concejales que le otorgan una mayoría absoluta inédita. Reconoce que apenas ha tenido tiempo, desde conocer los resultados electorales, de asimilar tanto apoyo ciudadano.

¿Qué supone para usted esta mayoría plenaria tras sólo año y medio como regidora?

Este resultado es una grandísima alegría. Esperaba tener un respaldo importante porque hemos trabajado un año, pero lo que es fundamental es que hemos cambiado el estado de ánimo de la gente. Sólo les pido ahora que confíen. Son 17 concejales, el mejor resultado del Partido Popular en Torremolinos. Y es una alegría añadida haberlo logrado superando dificultades en el partido, teniendo que enfrentarnos a un caso de transfuguismo de los pocos que se han visto en toda España. Pero tras una situación complicada es emocionante que los ciudadanos hayan sabido ver que la moción de censura era una apuesta personal y necesaria.

Han tenido que incorporar a votantes, como podemos imaginar, que no les votaron nunca.

En efecto. Lo he podido comprobar personalmente. Muchas personas, recorriendo este pasado domingo los colegios electorales, me decían que eran de izquierdas y que era la primera vez que votaban al Partido Popular.

Seguro que se queda con algún momento especialmente emocionante de los muchos que pudo vivir en esta jornada electoral.

De los muchos que pude vivir, me quedo con ese momento en el que, ya confirmados los resultados, me visitaron mis hijas. Es un instante inolvidable.

¿Qué les dice a sus votantes de manera explícita?

Estoy doblemente agradecida al apoyo que nos han brindado. Es una responsabilidad muy grande y sin duda les estamos muy agradecidos. Tanto los concejales que estaban en el equipo del Partido Popular como a los que nos han apoyado durante estos últimos 18 meses, todos hemos sido protagonistas de estos resultados. A todos ellos también les agradezco enormemente que hayan hecho realidad estos resultados históricos. Quiero expresar que todos los que han compartido conmigo gobierno en este periodo, sin excepción, me han demostrado capacidad de trabajo, de saber adaptarse al ritmo que teníamos que imponer, de ser personas siendo uno más por encima de las siglas. Todo ha sido muy especial.

Usted ha tenido este año una doble batalla que es importante subrayarla. Ha superado la campaña al tiempo que tenía que tratarse del cáncer de mama que padece. Por un lado esa batalla política y, por otro, el reto personal con visitas diarias al hospital.

No sabemos lo fuerte que somos hasta que se nos pone a prueba. Esta situación la he ido viviendo en un día a día en el que iba sintiéndome bien y no he reparado en exceso en lo que tenía por delante. Es una suerte que pudiese seguir viviendo con normalidad, sin tener que dejar nada atrás. Como digo, lo he ido viviendo como un reto del día a día, sin pensar en que me estaba enfrentando a una enfermedad. Todas las mañanas tenía que pasar por el Clínico, donde he recibido estas semanas sesiones de radioterapia. Y es verdad que no sabes lo fuerte que eres hasta que realmente algo pasa en tu vida. Os puedo asegurar que sólo pensaba en la ilusión de la campaña. En nada más.

¿Somos realmente conscientes de la sanidad pública que tenemos en nuestro país y especialmente en Andalucía?

Somos unos grandísimos afortunados, desde luego. En cuanto al cáncer, al menos en Málaga, porque desconozco cómo puede ser en otras provincias. Los sanitarios que tenemos, desde el primero hasta el último. Los técnicos, celadores, médicos... Ellos, para que un enfermo se sienta siempre reconfortado y con ánimo, están siempre dispuestos a ayudar. Y si alguien llega más flojo en el ánimo, vienen y te explican, cuentas con la ayuda de las asociaciones. Sólo puedo decir que ojalá pudiera devolver todo lo que he recibido en estos meses.

¿Ha tenido tiempo de pensar al menos un momento en el equipo que configurará dentro de pocas semanas, ya investida como regidora?

No he podido descansar ni un minuto. Sinceramente, de momento no he pensado en nada de eso. Sólo puedo decir que tengo algunas ideas por ahí. Sé que ahora tengo el resultado, las personas. Que cada una tiene un perfil. Vamos a conformar un equipo a la altura de los torremolinenses. Que nadie lo dude. Y vamos a trabajar duro por nuestro municipio. Fue lo que me impulsó a la moción de censura. A mí y a las 12 personas que la firmaron conmigo. Me dolía cada vez que alguien me decía por la calle que había ido al Ayuntamiento y que no le habían ayudado.

¿Cómo resumiría este último año y medio de gestión?

Ha sido muy muy intenso. Es muy importante que ahora estemos recibiendo a diario proyectos. Y que haya gente que está absolutamente volcada con lo que queremos hacer. Creo que es difícil de explicar, muy difícil. Es una satisfacción que la gente reconozca el nombre de Torremolinos, que hayamos devuelto la ilusión. Porque son millones de personas las que mantienen buenos recuerdos asociados a nuestro municipio.

¿Nos destacaría algún proyecto que tiene en agenda pendiente y que espera poder desbloquear en el nuevo mandato?

Lo más inmediato son las nuevas elecciones generales, que ya tienen fecha. Ojalá propicien un gobierno del Partido Popular. Porque llevamos año y medio sin poder hablar con el Ministerio, sin poder abordar algo tan importante para nuestro municipio como es el Palacio de Congresos. Necesitamos un Gobierno que nos escuche. Y tenemos más ejemplos sobre la falta de interés o de apoyo hacia nuestro municipio. Porque tenemos recién reformada la estación de La Nogalera y nos indican los vecinos que llevan rotos los ascensores toda una semana. Esto no es admisible. Defender lo público es mucho más que decirlo.

¿Ese mensaje va directo a sus antecesores?

La izquierda tiene un mensaje recurrente sobre lo de subir impuestos. La clave es hacer bien las cosas con lo que la gente paga. Es optimizar los recursos.