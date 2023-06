Natacha Rivas ha logrado este pasado domingo la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Algarrobo. Después de ocho años como líder del PP en la oposición, la también diputada provincial recupera el principal sillón plenario después de apelar al «voto útil» durante esta campaña.

¿Esperaba usted un respaldo tan importante en un municipio como Algarrobo, marcado durante años por la dispersión en el voto?

Estoy muy contenta. Ha sido una campaña muy larga, con una precampaña intensa. Las sensaciones no eran claras, pero era consciente de que las campañas se ganan explicando tu proyecto. Lo que más me sorprendió es que el gobierno hacía campaña contra mí. Es decir, focalizaban demasiado todo en el Partido Popular, siendo nosotros oposición. Era una oposición a la oposición.

¿Qué puede adelantarnos sobre el mandato que se avecina a partir del 17 de junio?

Que Algarrobo con esta mayoría del Partido Popular obtendrá un importante empujón. Por ejemplo, en cuestiones de materia educativa ahora la Junta ha demostrado su interés, su sensibilidad, algo que nunca habíamos tenido cuando yo era alcaldesa y gobernaba el Partido Socialista en el Parlamento andaluz. Estoy encantada porque el gobierno municipal no ha tenido toda la celeridad que debiera, pero ahora sé que con una Junta que ahora escucha vamos a progresar muy significativamente durante estos próximos años.

Y usted también forma parte del gobierno provincial de la Diputación.

Es contradictorio que por el color político haya ayuntamientos que no impulsen proyectos para los que hay financiación. Creo que debe dar igual de dónde te venga el dinero. Los alcaldes son alcaldes y no entiendo, por ejemplo, a los que no han sabido aprovechar las partidas de la Senda Litoral.

¿Qué proyectos mantiene su municipio bloqueados y confía en poder resolver en el nuevo mandato?

Nosotros dejamos hace ocho años lista para su aprobación definitiva la ampliación en el planeamiento para nuevo suelo industrial y no se ha avanzado, sino que hemos dado 20 pasos hacia atrás. Porque algunos suelos ya estaban pactados mediante reuniones con los propietarios y nos constan que ha habido ventas y ahora tendremos que empezar de nuevo. En materia de Costas también hay mucho por hacer. Pero confiemos en que en julio pase a gobernar el Partido Popular en el Ejecutivo central y se pueda abrir una vía de diálogo que tampoco se ha dado durante estos ocho años. Son sólo dos ejemplos, de distintas iniciativas y ámbitos, de un periodo en el que el gobierno local no ha sabido o querido escuchar a los vecinos.