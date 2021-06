Para acceder a una oferta de empleo en Málaga, a través de nuestro portal tan solo necesitas registrarte con tu CV e inscribirte en la vacante que más se adapte a tu perfil. Desde iberempleos.es, acercamos una semana más decenas de puestos, listos para que te inscribas en ellos aquí mismo. En estos momentos, destaca la demanda de personal para hostelería, informáticos, agentes inmobiliarios, administrativo, asesores fiscales, mozo de almacén, repartidores, cajeros, personal para atención al cliente, reponedores, analistas, ingenieros, operarios, socorristas, etc. ¿Buscas trabajo en Málaga? Lo tenemos.

Administración y Finanzas

ASESOR/A FISCAL BILINGÜE INGLÉS/ESPAÑOL para Málaga

Grupo Crit selecciona perfil de Asesor/a Fiscal con nivel inglés bilingüe para incorporación en importante despacho fiscal situado en el centro de Málaga.

La persona seleccionada debe cumplir los siguientes requisitos:

- Experiencia previa de entre 3 a 5 años en asesoría fiscal.

-Amplio trato con clientes de habla inglesa.

-Formación en ADE, económicas, FICO.

-Manejo a nivel muy alto de programa A3.

ADMINISTRATIVO/A - ASISTENCIA FIRMA HIPOTECARIA para Málaga

Servinform-Diagonal, empresa de referencia especializada en servicios BPO,formada por más de 7.000 profesionales nos encargamos de gestionar diversos proyectos para más de 600 empresas en todo el territorio nacional selecciona un técnico/a especializado en asistencia a firmas notariales como apoderado de la entidad financiera para realizar las siguientes tareas:

- Asistencia a firmas notariales como apoderado de entidad financiera.

- Revisión de documentación previa a la firma y tareas para el buen fin de la misma.

Almacén y logística

REPARTIDOR/A CARNET C MÁLAGA Y AXARQUIA

Grupo Crit pone en marcha la selección de una persona para trabajar en el sector del reparto para empresa de alimentación situada en Málaga.

-Trabajará desde Torremolinos hasta la Axarquía.

-Se trabaja en reparto y conducción de camión con carnet C y CAP - es necesario presentarlo.

-Incorporación inmediata

MOZO/A ALMACÉN Y COORDINADOR/A (DISCAPACIDAD) para Málaga

¿Cuentas con experiencia como mozo/a de almacén?

¿Cuentas con conocimiento en coordinación de equipo y manejo de EXCEL?¿Cuentas con certificado de Discapacidad?

Si es así, sigue leyendo...

Buscamos un/a mozo/a de almacén con certificado de discapacidad para un comercio de electrodomésticos, sonido, productos para el hogar etc, ubicado en Málaga. Jornada laboral: 20 horas/turnos rotativos.

Funciones: Descarga y colocación de mercancía. Coordinar al resto de equipo.

AYUDANTE DE ALMACÉN para Málaga

Faster Empleo ETT busca a un/a ayudante de almacén con carnet de carretillas para importante empresa del sector del motor situada en Málaga.

Las funciones que realizará la persona seleccionada son:

- Carga, descarga y manipulación de mercancías.

- Organización de almacén.

- Control de stock.

- Atención a clientes y proveedores.

Compras, ventas y telemarketing

CONSULTOR/A INMOBILIARIO/A para Estepona

Debido a nuestra expansión en Estepona buscamos consultores inmobiliarios para unirse a nuestro proyecto como colaboradores de zona.

¿Cómo son nuestros consultores inmobiliarios?

- Persona emprendedora y con experiencia comercial

- Pasión por el sector inmobiliario

- Alta capacidad de organización, negociación, captación de clientes y cierre de operaciones

- Alto nivel de compromiso y responsabilidad

- Clara orientación a objetivos

- Espíritu colaborador, espíritu de equipo

- Alta motivación por ampliar conocimientos en el sector inmobiliario

- Conocimiento de la zona

- Persona empática, motivada y perseverante.

- ¡Con ganas de formar parte de un gran proyecto!

¿Qué hacen nuestros consultores inmobiliarios?

- Captación proactiva de inmuebles y clientes

- Valoración de propiedades

- Negociación con clientes tanto compradores como buscadores

- Organización y realización de visitas a las propiedades

- Acompañamiento constante a clientes. ¡Somos exclusivos por el servicio que ofrecemos!

- Soporte y seguimiento continúo a propietarios y compradores.

- Realización de estudios de la competencia en la zona asignada

- Realización de actividades de marketing para captar residencias y clientes

- Fidelización de la cartera de clientes

- Búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio

CAJERO/A COMERCIO MARBELLA (DISCAPACIDAD)

¿Eres estudiante y buscas un empleo de verano?

¿Te interesa trabajar Julio y Agosto?

¿Resides de Marbella o cercanías?

¿Cuentas con un certificado de Discapacidad?

Si es así, sigue leyendo,

Buscamos un/a cajero/a para una tienda ubicada en el Centro Comercial La Cañada (Marbella) que cuente con certificado de discapacidad.

CONSULTORES INMOBILIARIOS COSTA DEL SOL para Mijas

Debido a nuestra expansión en la zona de Costa del Sol buscamos consultores inmobiliarios en las zonas de:

- Mijas.

- Fuengirola.

- Benalmádena.

- Torremolinos.

- Estepona.

ATENCIÓN AL CLIENTE/ - CAJERO/A (DISCAPACIDAD) para Málaga

¿Te interesa un empleo que puedas compaginarlo con tus estudios o con otras actividades?

¿Tienes disponibilidad para trabajar 20 horas/semanales en turnos rotativos?

¿Tienes dotes comunicativas y resolutivas?

¿Cuentas con certificado de Discapacidad?

Buscamos un/a cajero/a / atención al cliente para trabajar en una importante multinacional de venta de productos de informática, electrónico/a, electrodomésticos y otros complementos para el entretenimiento en el hogar.

Nos encantaría que cuentes con alguna experiencia previa en comercio y atención al cliente.

CONSULTOR INMOBILIARIO para Málaga

Nuestra empresa se dedica desde hace 10 años al sector inmobiliario en España. Aportamos un enfoque individual para cada cliente y le brindamos un asesoramiento personalizado tanto para encontrar y comprar un apartamento barato y acogedor, como para una villa elegante o incluso un hotel.

Actualmente tenemos 8 oficinas de representación en España. Nuestra empresa crece y se desarrolla de forma dinámica trabajando en las principales páginas web de los países de la CEI y en Europa. Además, en nuestra propia web encontrarás innumerables inmuebles y está disponible en 8 idiomas.

Si estás dispuesto a fortalecer nuestra empresa y quieres formar parte de un equipo multidisciplinar y proactivo, con un ingreso estable y crecer en el sector inmobiliario.

Esta es tu oportunidad de conseguir el trabajo de tus sueños.

GESTOR/A COMERCIAL BANCA CON INGLÉS para Málaga

¿Te apasiona la banca? ¿Te gustaría formar parte y desarrollarte en una de las entidades bancarias líder del sector?

Si te apasiona el mundo de la banca, tienes aptitudes comerciales y orientación al cliente y te gustaría crecer profesionalmente en una gran empresa, tengo una oferta de empleo que te va a gustar.

Te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte profesionalmente en una de las entidades financieras más importantes de nuestro país.

COMERCIAL CANAL HORECA para Málaga

Seleccionamos un/a comercial para la zona de Málaga.

Nuestro cliente es una empresa referente en su sector, comercializa productos de limpieza industrial y suministros a empresas del sector de hostelería.

En dependencia de el/la Director/a Comercial, serás el/la responsable de la cartera de clientes asignada a tu zona, con el objetivo de conseguir incrementar las ventas en clientes activos y realizar captación de nuevos clientes.

JEFE/A EQUIPO MARBELLA

Trabajarás como jefe/a de equipo para una empresa líder en el sector textil en la tienda o centro comercial situado en Marbella. En este puesto tendrás un horario flexible de 3h la madrugada del miércoles al jueves y del domingo al lunes por la noche, por lo que vas a poder compaginar este trabajo con otras facetas de tu vida. No te preocupes el buen ambiente de trabajo está garantizado, así lo confirman otras personas que se han incorporado en el mismo puesto.

COMERCIAL INMOBILIARIO MARBELLA ALTA REMUNERACIÓN

Ésta no es otra oferta más de Agente Inmobiliario, ésta es la oferta a la que debes inscribirte!

¿Por qué trabajar en KW Marbella?

Porque somos la agencia inmobiliaria más grande de Andalucía, somos un equipo de 100 personas que trabaja bajo altos estándares de profesionalidad y calidad en el servicio a nuestros clientes.

Si llevas tiempo en el sector y quieres mejorar tus metas y resultados, ésta es tu oficina, Tú eres la marca.

Si eres emprendedor y buscas un nuevo proyecto. Si necesitas un cambio o un nuevo proyecto, déjanos conocerte.

Keller Williams Marbella te ofrece:

- Una oficina de 400 metros cuadrados donde desarrollar tu actividad y atender a tus clientes.

- Un staff de 10 personas cuyo único objetivo es ayudarte cada día.

- Formación inmobiliaria especializada.

- Coaching y consultoría inmobiliaria que te llevarán a la consecución de tus objetivos.

- Herramientas y marketing digital inmobiliario.

- Plan de carrera personalizado.

- Las comisiones más competitivas del sector.

REPONEDOR/A para Málaga

Como reponedor/a serás el responsable, junto con el equipo de venta de la tienda, de mantener los lineales limpios, llenos, balizados y seguros para garantizar una experiencia óptima por parte de los habitantes en su paso por tienda. Con tus acciones, asegurarás el buen estado de la tienda en el momento de la apertura o fin de su jornada, contribuyendo a garantizar el stock necesario para satisfacer la demanda del cliente.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN ILUMINACIÓN MIJAS CAMPAÑA DE VERANO

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Como Vendedor/a Especialista en Iluminación en asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Informática y telecomunicaciones

DESARROLLADOR FULLSTACK .NET 2122DFNMA para Málaga

Buscamos incorporar a nuestro equipo IT un Desarrollador/a Fullstack .NET con capacidad para combinar sus funciones de programación tanto en el backend como el frontend. El candidato ideal estará familiarizado con el ciclo de vida completo del diseño de software. Debe tener experiencia mínima de 2 años en el diseño, codificación, prueba y administración de aplicaciones. Se uniría a un proyecto complejo e interesante donde se está desarrollando un ERP, unido a otras tecnologías como Navision, SAGE, en un entorno colaborativo.

DESARROLLADOR/A PARA POSTGRESQL (TELETRABAJO) para Málaga

Grupo Crit selecciona personas con experiencia en Postgresql para un puesto de Desarrollador/a. Se ofrece trabajo presencial (en Granada) o teletrabajo.

Funciones:

-Desarrollar y migrar funcionalidades existentes en otras motores de BD (Transact SQL y Mysql) a PgSQL.

-Desarrollar en PgSQl bajo criterios de rendimiento y optimización de código.

-Desarrollo de Triggers.

-Proponer cambios en diseño (si por rendimiento se necesitara) tanto en tablas como en índices o FK.

-Asimilar y usar el modelo de desarrollo bajo PgSQL existente.

ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA - REMOTO 100% para Málaga

Somos uno de los grandes impulsores globales de la innovación por nuestro conocimiento y desarrollo en el ámbito de las Tecnologías de la Información: Digitalización, Ciberseguridad, Smart Cities, Salud Digital, Automatización de procesos, Gestión de fondos y ayudas públicas, Big Data, Cloud, además de consultoría TIC, con los que abanderamos la transformación digital de empresas y administraciones públicas.

Además, podrás:

- Participar en interesantes proyectos tecnológicos

- Desarrollar una carrera profesional acorde a tus expectativas

- Beneficiarte de un plan de formación que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible

- Formar parte de una empresa responsable y comprometida con la igualdad de oportunidades

FULLSTACK DEVELOPER (JAVA/REACT) para Málaga

We are looking for a highly passionate FullStack Developer to join our development team.

Key Requirements:

- Have solid knowledge about Java

- Good understanding of complex software architecture including both frontend and backend

Ingeniería

RESPONSABLE DE ESTUDIOS Y OFERTAS (OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN) para Málaga

Reportando directamente a la dirección General, el candidato seleccionado como Responsable de Estudios y Ofertas (Obra Civil y Edificación) se hará cargo de forma integral del departamento y asumirá las siguientes principales responsabilidades:

-Gestionar de forma integral todo el equipo a cargo dentro de su área, responsabilizándose tanto del reparto de tareas, como de su correcto desempeño.

-Responsabilizarse del cumplimiento tanto en plazos como en calidad de todas las ofertas y licitaciones a las que la Compañía decida presentarse.

-Mantener relación directa con los principales agentes dentro de su sector, con el fin de generar sinergias y lazos que faciliten el desarrollo de nuevos negocios.

-Estar al día en cuanto a nuevas tendencias del sector a todos los niveles: tipologías, modalidades de construcción, materiales, etc.

-Desarrollar, en consenso con la dirección general, una estrategia clara a nivel de tipología de proyectos a estudiar y de licitaciones a las que presentarse.

Otras profesiones y oficios

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (ANTEQUERA)

Grupo Crit pone en marcha la selección para importante cliente del sector industrial de alimentación con sede en Antequera. Buscamos una persona con formación y experiencia como Técnico/a de Mantenimiento en empresas de envasado para realizar las siguientes funciones:

- Gestión de taller de mantenimiento de empresa.

- Control de stock de herramientas del taller de la empresa.

- Tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de envasado.

OPERARIOS/AS ALMACÉN CÁRNICO (FRIGORÍFICO) para Cártama

- 5 vacantes.

Grupo Crit comienza la búsqueda de perfiles para almacén cárnico (almacén frigorífico) para realizar las siguientes funciones:

- Preparación de pedidos.

- Organización de almacén.

- Carga y descarga.

- Ubicar mercancía en almacén congelado y frigorífico.

- Manejo de piezas cárnicas envasadas y sin envasar (en fresco).

-- Indicamos que se trabaja con olores cárnicos fuertes, carne cruda y sangre, para personas sensibles a los mismos.

OPERARIO/A LIMPIEZA MÁLAGA SUSTITUCIÓN

Importante empresa de servicios de limpieza en Málaga se encuentra en proceso de selección para Operario/a de limpieza para sustitución durante el verano.

Se requiere:

-Pertenecer a algún colectivo con los que trabaja Fundación Adecco.

-Experiencia previa en limpieza con máquina fregadora y en cristales con regleta.

-Muy valorable vehículo propio.

SOCORRISTA (ESTEPONA)

Estamos buscando socorristas, para la zona de Estepona.

Funciones:

La persona se encargará de la vigilancia de la piscina asignada y velará por el cumplimiento de las normas de seguridad del recinto.

LIMPIADOR/A MÁLAGA SUSTITUCIONES

Importante empresa de servicios de limpieza en Málaga se encuentra en proceso de selección para limpiadores/as para varias sustituciones durante el verano.

Funciones:

-Limpieza y mantenimiento de instalaciones.

OPERADOR/A TRÁFICO TERRESTRE (MÁLAGA)

Buscamos un/a operador/a de tráfico internacional con idiomas para uno de nuestros clientes, líder en el sector del transporte terrestre.

El puesto de trabajo se encuentra en la delegación de Málaga.

Será el responsable de fidelizar y ampliar la cartera aportada, así como de contribuir al crecimiento del departamento de Importación/Exportación en mercados internacionales.

ELECTROMECÁNICA/O DE MANTENIMIENTO para Málaga

En este caso, buscamos un/a Electromecánica/o experto en mantenimiento , para uno de nuestros clientes en Málaga, cuyas principales funciones sean:

Funciones del puesto:

-Realizar trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos respetando las normas de seguridad y condiciones de trabajo.

-Asegurar la puesta a disposición de la producción de los equipos después del mantenimiento.

-Registrar en el sistema informático los trabajos realizados y asegurar la actualización de stockaje de repuestos.

Recursos Humanos

TÉCNICO RRHH LABORAL 2114TRHAN para Antequera

Queremos incorporar a nuestro equipo un técnico de RRHH. Buscamos una persona con experiencia en este ámbito, que sea resolutiva, proactiva y con motivación profesional para afrontar este proyecto.

Funciones:

- Administración de las personas: altas, bajas, contratos, nóminas y finiquitos.

- Gestión del tiempo de trabajo: vacaciones, permisos retribuidos, flexibilidad, etc.

- Gestión general de los recursos humanos.

Sanidad

OFTALMÓLOGO/A ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE CATARATAS para Málaga

En Human Selection estamos buscando a un/a Oftalmólogo/a especialista en cirugía de cataratas.

Tus funciones serán:

- Cirugía de cataratas.

- Cirugía refractiva de lente intraocular.

- Cirugía refractiva.

Seguridad y vigilancia

VIGILANTE CON TIP DISCAPACIDAD (PROVINCIA MÁLAGA)

Seleccionamos vigilantes de seguridad que cuenten con el TIP en Vigor y certificado de discapacidad para distintos servicios en diferentes localides; Marbella, Fuengirola, San Pedro de Alcántara, Estepona y Málaga.

Sera imprescindible experiencia previa en el puesto y contar con el TIP en vigor.

Disponibilidad completa de turnos y horarios. Vigilancia de hoteles y de urbanizaciones.

Funciones:

-Velar por la seguridad de la empresa y de sus instalaciones.

-Velar por la seguridad de los clientes y/o vecinos de la urbanización.

-Asegurar la vigilancia y seguridad en distintas zonas del servicio.

Turismo y restauración

COCINERO/A para Málaga

Se necesita para cubrir una vacante temporal de 4 meses un cocinero/a para nuestro Hospital que realice las siguientes funciones:

-Elaborar y cocinar los menús y repostería teniendo en cuenta los regímenes alimenticios proporcionados y cantidades especificadas aplicando las técnicas culinarias que garanticen el buen gusto de los alimentos.

-Verificar que la cocina se encuentra en las condiciones adecuadas para un correcto desempeño de las funciones.

-Participar en el mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones.

-Cumplir con los procedimientos y normas de higiene personal - uniformidad requeridas para el puesto.

-Colaborar en el mantenimiento de una relación laboral efectiva con el fin de facilitar la consecución de objetivos y metas departamentales.

RECEPCIONISTA para Málaga

Adecco Hostelería selecciona Recepcionista. Se buscan personas dinámicas, con dotes de comunicación e idiomas que quieran desarrollarse su futuro profesional dentro del sector de la hostelería.

Funciones:

-Atención y recepción de clientes.

-Atención telefónica y correos.

-Solución de problemas, quejas y demandas de los huéspedes.

-Realización del Ckeck-in y Check-out. Información turística.

-Colaborar con el resto de departamentos del hotel si fuera necesario.

CAMARERO/A PISO ESTEPONA

Buscamos incorporar camarera/o de pisos para nuestros principales clientes en la Costa Del Sol.

Funciones:

-Ayudar a limpiar y fregar habitaciones y zonas nobles.

CAMARERO/A ESTEPONA

Buscamos incorporar Camareros/as para nuestros principales cliente en la Costa del Sol.

Funciones:

Ayudar a servir, montar y desbarasar.

Manejo de bandeja.

Atender y servir a los clientes.

Reposición del producto.

Realizar servicio de comidas y cenas.

COCINERO/A para Estepona

Buscamos incorporar Cocineros/as para nuestros principales cliente en la Costa del Sol.

Funciones:

-Supervisión, preparación, aderezo y presentación de platos.

-Realización de elaboración en las diferentes partidas según la demanda del servicio.

-Participación en el control de aprovisionamiento, conservación y almacenamiento de mercancías.

CAMARERO/A PARA BUFFET (HOTEL) para Benalmádena

Se precisan camareros/as para buffet con experiencia para hoteles de la zona de Benalmádena.

AYUDANTES DE COCINA (MÁLAGA)

- 10 vacantes.

Precisamos incorporar ayudantes de cocina para hoteles de 4 y 5 estrellas en la provincia de Málaga. Experiencia mínima de un año. Valorable titulación, experiencia previa en hoteles y vehículo propio.

CAMAREROS DE SALA (MÁLAGA)

- 10 vacantes.

Precisamos incorporar camareros/as extras para hoteles en Málaga capital y provincia. Imprescindible experiencia previa en hoteles mínimo un año y conocimiento de protocolo. Valorable conocimiento de idiomas. Disponibilidad inmediata. Valorable vehículo propio.

