Responsable de economato, camareros, sumiller, coctelero, personal para hoteles con discapacidad, camareros de pisos, etc. El sector de la hostelería irrumpe de nuevo con fuerza en el mercado laboral de cara a recuperar la actividad de antes de la pandemia. Así lo demuestran muchas de las ofertas de empleo en Málaga, que encontrarás en las siguientes líneas. Un total de más de 160 puestos vacantes, listos para que te inscribas en ellos.

Administración y Finanzas

ADMINISTRATIVO/A DE OBRA para Marbella

Trabajarás en una empresa con gran arraigo y prestigio en la zona, donde se fomenta el desarrollo profesional, el trabajo en equipo y el buen ambiente laboral.

Deberá ser usuario habitual de Office (Excel y Word), y se valorará positivamente experiencia en trabajar con CRM , y ERPs habituales del sector promotor/inmobiliario

Iniciativa, trabajo en equipo, eficacia y productividad, orientación a resultados, orden y calidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a de obra en Marbella.

COORDINADOR-A DE ADMISIONES Y EMPLEO (MÁLAGA)

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar a un/a Coordinador-a de Admisiones y Empleo, para escuela internacional ubicada en la provincia de Málaga.

Principales funciones:

- Captación y selección del alumnado.

- Proporcionar información al estudiante sobre los estudios (disciplinas académicas y actividades extracurriculares) que mejor encajen en sus expectativas.

- Asesorar a los futuros estudiantes sobre los programas de ayuda financiera ofrecidos por la escuela.

- Orientación profesional y desarrollo de itinerarios personalizados de inserción laboral.

- Gestión de BBDD.

- Participar en eventos y jornadas de puertas abiertas organizadas por la escuela.

- Etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Coordinador-a de Admisiones y Empleo (Málaga).

Almacén y logística

MOZO/A DE ALMACÉN (H/M) para Málaga

En Manpower buscamos mozos/as preparadores/as de pedidos para campaña de verano, con experiencia en logística y carnet de carretilla para trabajar como mozo de almacén en una empresa multinacional, ubicada en Málaga, realizando las funciones de preparación de pedidos, carga y descarga de mercancía, utilización de pistola de radiofrecuencia y control de stock .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de Almacén (h/m) en Málaga.

CARRETILLERO/A DOBLE PALA EMPRESA BEBIDAS para Málaga

Seleccionamos un/a carretillero/a con experiencia manejando doble pala.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a Doble Pala Empresa Bebidas en Málaga.

MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO TEXTIL CC VIALIA para Málaga

Adecco Outsourcing es una empresa comprometida con la igualdad perteneciente a The Adecco Group y especializada en la externalización de servicios cuyo valor añadido son los Recursos Humanos. Si quieres compaginar tus estudios, tu trabajo o tu vida personal con otro trabajo que te permita ganar un dinero extra, no lo dudes, esta es tu oportunidad. Trabajarás como mozo/a de almacén para una empresa líder en el sector textil en la tienda o centro comercial situado en el Centro Comercial Vialia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a descarga y clasificado textil CC Vialia en Málaga.

Arquitectura y diseño

JEFE DE OBRA DE VILLAS DE LUJO para Málaga

Importante Empresa Constructora especializada en la ejecución de Villas de Lujo en la zona de la Costa del Sol (Málaga).

El Jefe de Obra de Villas de Lujo que se incorpore a la Importante Empresa Constructora deberá realizar las siguientes funciones:

-Planificar la organización de la obra.

-Planificar cada una de las labores y trabajos que se van a desempeñar.

-Proponer los procedimientos, las técnicas y los medios más idóneos.

-Comprobar las certificaciones.

-Controlar los costes.

-Controlar los plazos de construcción.

-Tramitar los pedidos a proveedores.

-Coordinar industriales y subcontratistas.

-Etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Obra de Villas de Lujo en Málaga.

JEFE DE GRUPO DE VILLAS DE LUJO para Málaga

El Jefe de Grupo de Villas de Lujo que sea seleccionado por la Importante Empresa Constructora deberá realizar las siguientes funciones:

-Apoyar y gestionar la relación con la administración local para la obtención de permisos y licencias necesarios.

-Supervisión directa del desarrollo de los proyectos y gestión de los equipos técnicos a su cargo.

-Coordinación y supervisión de la contratación técnica y económica de las empresas subcontratas, proveedores.

-Apoyar a los equipos de obra en la gestión de los clientes durante la fase de ejecución material del proyecto.

-Seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos de coste, calidad y plazo de la cartera de proyectos proponiendo e implementado medidas correctoras si fuera necesario.

-Reporte mensual del avance de los proyectos a la Dirección General de la compañía.

-Mantener reuniones y coordinar a los Jefes de obra a su cargo de la zona Sur.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Grupo de Villas de Lujo en Málaga.

Calidad e I+D

JEFE/A DE PRODUCCIÓN EN PLANTA QUÍMICA para Málaga

Estamos realizando un proceso de selección de un Jefe o jefa de producción de un turno (turnos rotativos) para una planta química en Málaga.

Reportando al Director industrial, la persona seleccionada tendrá como objetivo principal coordinar la planta de producción en el turno que le corresponda con el fin de cumplir con los objetivos de la misma teniendo a su cargo a 3/4 operarios.

- Seguir las incidencias de los turnos y dar continuidad a los trabajos.

- Distribuir los recursos de producción en los puestos de trabajo.

- Prever la preparación con antelación del utillaje, material y suministros, a pie de máquina, con su correspondiente documentación, de forma de enlazar las O.F. sin contratiempos.

- Evitar tiempos improductivos, planificando y coordinando las tareas.

- Seguir la fabricación y entrega de productos al almacén o a otra sección, de forma que sea posible el cumplimiento de los plazos exigidos por el cliente.

- Velar por la seguridad, limpieza, higiene, orden en la Planta. SE REQUIERE

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Producción en Planta Química en Málaga.

Compras, ventas y telemarketing

TELEOPERADOR FORMACIÓN (HM) para Málaga

Seleccionamos para importante call center ubicado en Málaga a 3 agentes telefónicos para trabajar en el departamento de ventas de importante empresa dedicada al sector de la formación, para realizar un servicio estable de emisión de llamadas para contactar con posibles clientes interesados en los cursos de formación y cerrar la venta de los cursos de formación ofrecidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador formación (HM) en Málaga.

TELEOPERADORES/AS VENTAS (MÁLAGA)

Seleccionamos personal para desempeñar puestos como teleoperadores/as de ventas y fidelización de clientes para un Call Center ubicado en Málaga capital.

Será imprescindible que pertenezcas a alguno de los colectivos que atendemos en Fundación Adecco:

- Persona con discapacidad,

- Mayor de 45 años.

- Persona con carga familiares no compartidas, riesgo de exclusión y/o victima violencia de género.

Tus principales funciones serán:

-Captación de clientes.

-Realización de ventas y venta cruzada.

- Fidelización de clientes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperadores/as ventas (Málaga).

RESPONSABLE CALL CENTER (ANTEQUERA)

Buscamos cubrir una vacante de Responsable de Call Center para nuestro cliente que está ubicado en Antequera.

Funciones:

- Gestión del equipo de ventas.

- Elaboración de nuevos procedimientos o actualización de los ya establecidos en la empresa.

-Seguimiento de protocolos de ventas, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Call Center (Antequera).

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN OBRA Y CONSTRUCCIÓN para Marbella

¿Eres experto/a en obra y construcción? ¿Has trabajado en obra y construcción o has comercializado materiales de construcción? Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo! Como Vendedor/a Especialista en Materiales de Construcción asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Obra y Construcción en Marbella.

COMERCIAL PYMES VODAFONE - MÁLAGA

Abrimos oferta de empleo para incorporación de Asesor/a Comercial de Empresas en el equipo de Málaga de importante Distribuidor Vodafone, dentro de su división de Telecomunicaciones. El equipo comercial de empresas trabaja en el asesoramiento y venta de productos y soluciones de telecomunicaciones a Empresas.

Funciones:

- Se te asignará una cartera de clientes de potenciales asignada desde el primer día y sobre la que tienen que trabajar

- Captación de nuevos clientes y objetivos de crecimiento neto de tu cartera en número de clientes

- Gestionar una cartera de clientes potenciales.

- Venta de un catálogo muy amplio de Productos y Servicios orientado a Empresas (Telefonía fija, móvil, Datos Fijos y Móviles, VPN de datos, Servicios de Data Center, Colaboración, Aplicaciones, etc.)

- Preparar, presentar y negociar las propuestas según las características concretas de cada cliente y efectuar el seguimiento de las mismas hasta el cierre de la operación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Pymes Vodafone - Málaga.

TELEOPERADOR/A ALEMÁN TELETRABAJO para Málaga

Emergia es una empresa de Call Center que está en amplio y constante crecimiento, por este motivo buscamos incorporar teleoperadores/as para el Departamento Comercial de una importante compañía del sector educación.

Queremos incorporar trabajadores que tengan alemán hablado y escrito de manera fluida o nativa y quieran desarrollar una carrera profesional dentro de una compañía en auge. Si quieres trabajar para una empresa líder en su sector... ¡Ésta es tu oportunidad!

Tu trabajo consistirá en el asesoramiento sobre los productos de una importante entidad educativa, tendrás que comprobar si la persona que se ha interesado en el curso cumple los requisitos de acceso para estudiarlo. El trabajo se realizará enteramente en alemán.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TELEOPERADOR/A ALEMÁN TELETRABAJO en Málaga.

Informática y telecomunicaciones

PROGRAMADOR/A .NET para Málaga

Para importante empresa del sector tecnológico ubicada en Málaga, comenzamos proceso de selección para el siguiente puesto: Programador/a .NET.

La persona seleccionada trabajará en proyectos propios de la empresa, de manera estable y a largo plazo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a .NET en Málaga.

PROJECT CONSULTANT para Málaga

You will join a team of consultants based in Malaga´s office assuming this responsibilities:

-Help companies across sectors and technology areas with external funding for their research, development and innovation projects.

-Identify the best funding programs for your clients across national and European instruments thereby maximising their chances of success.

-Administrating and monitoring the application process for your customers, as well as delivering a complete EU application including technical and SOA description, project plan an budget, business plan, IRP management and commercialisation strategy.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Project Consultant en Málaga.

PROGRAMADOR/A BACKEND PHP/LARAVEL para Málaga

No nos importa en qué rincón de España vivas porque no necesitamos verte en persona cada día. Nos vale con que tengas ganas de involucrarte en un gran proyecto laboral como Programador/a Backend con PHP/Laravel y que te guste trabajar en equipo.

¿Qué buscamos?

Un/a Programador/a Backend con PHP/Laravel que resida en España y que llegue con muchas ganas de seguir creciendo en una empresa en plena expansión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a BackEnd PHP/Laravel en Málaga.

PROGRAMADOR/A BACKEND CON LINUX para Málaga

Faster Empleo ETT selecciona a un Programador/a BackEnd con Linux para importante empresa del sector industrial situada en Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a BackEnd con Linux en Málaga.

Ingeniería

JEFE/A DE OBRA - ELÉCTRICO para Málaga

En Magtel, aplicamos soluciones innovadoras al diseño, construcción y mantenimiento de proyectos e infraestructuras, dentro de los distintos sectores en los que operamos. El motivo de dotar a las infraestructuras de los sistemas tecnológicos más avanzados es con el objetivo de alcanzar una mayor eficiendia en el uso de los recursos naturales, propiciando una mayor calidad de vida para la sociedad de hoy y de mañana.

Se requiere la incorporación de un Jefe/a de Obra - Eléctrico que desarrolle las siguientes funciones encaminadas a:

- Gestión y organización de proyectos (material, subcontratas, etc.).

- Análisis de costes.

- Interpretación de documentación y planos eléctricos con capacidad de detectar errores y buscar soluciones en el ámbito eléctrico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Obra - Eléctrico en Málaga.

Otras profesiones y oficios

TECNICO/A EN ELECTRONICA DE CONSUMO para Vélez-Málaga

- 7 vacantes.

Desde Iman Temporing ETT Málaga, seleccionamos Técnicos/as en Electrónica para importante empresa del sector de la Electrónica ubicada en el PTA de Málaga.

Funciones:

- Adecuación y reparación de equipos de electrónica de consumo.

- Recepción , screening y testeo de equipos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TECNICO/A EN ELECTRONICA DE CONSUMO en Vélez-Málaga.

PEON/A DE LIMPIEZA para Vélez-Málaga

En Iman Temporing ETT Málaga, seleccionamos peón/a de limpieza de fábrica para empresa ubicada en el PTA de Málaga.

Funciones:

- Orden y limpieza de las instalaciones de la empresa, así como de las zonas comunes y de tránsito.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PEON/A DE LIMPIEZA en Vélez-Málaga.

SUPERVISOR/A NUEVAS INSTALAC. ASCENSORES MARBELLA

Para importante multinacional del sector de los ascensores estamos seleccionando un/a Superevisor/a de nuevas instalaciones para la provincia de Málaga y en concreto para su delegación de Marbella. La persona seleccionada se encargará de:

- Planificar y distribuir el trabajo dentro del grupo según los procedimientos de la demanda y de la compañía, garantizando que se cumplen los objetivos.

- Supervisar y controlar las tareas de montaje de las nuevas instalaciones y modernizaciones, la ejecución de trabajos, materiales, ensamblajes y documentación.

- Garantizar que el emplazamiento esté preparado como ha sido solicitado y que las herramientas, los recursos solicitados y la documentación se encuentran disponibles

- Gestionar el proceso de instalación y asegurar que están en marcha las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la instalación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Supervisor/a Nuevas instalac. Ascensores Marbella.

ESPECIALISTA DE FLOTAS PARA MÁLAGA

Seleccionamos a un/a especialista en flota de vehículos para Málaga capital, por lo que el/candidato/a deberá conocer bien la ciudad, manejar en bicicleta o coche y saber, contar con experiencia en reparación de patinetes eléctricos.

El especialista en flotas es responsable de recoger, implementar y reequilibrar los vehículos, incluso realizar algunos cambios de batería.

Utilizarás diferentes medios de transporte (furgonetas o bicis), dependiendo de si están transportando vehículos o baterías, desde o hacia el almacén.

El/la especialista en flotas es parte del equipo, reportando al supervisor/a de turno.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista de Flotas para Málaga.

REPONEDOR/A NOCTURNO/A DISCAPACIDAD para Málaga

Necesitamos incorporar perfiles de reponedor/as para iniciar un nuevo servicio en tiendas de Málaga y Marbella sector textil.

Precisamos personal con vehículo propio o que resida cerca del servicio por horarios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de REPONEDOR/A NOCTURNO/A DISCAPACIDAD en Málaga.

TÉCNICO/A POSTVENTA EQUIPOS ELEVADORES (INGLÉS) para Málaga

Buscamos un/a Técnico/a de postventa para Málaga.

Sus funciones:

- Gestión de no conformidades internas o con proveedores.

- Asistencia técnica interna y externa (clientes).

- Reclamaciones clientes.

- Registro y seguimiento de incidencias.

- Atención al cliente, devoluciones y pedidos.

- Control costes incidencias.

- Visita y asistencia a obras.

- Montaje de ascensores prueba en la nave (centro de trabajo, no desplazamientos a clientes).

- Colaborar en el consumo eficiente de los recursos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Postventa Equipos elevadores (Inglés) en Málaga.

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO para Málaga

Nuestro cliente es una importante empresa referente en su sector, líder en la producción, envasado y comercialización de cítricos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Mantenimiento en Málaga.

OPERARIO CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD para Málaga

Puesto en almacén, realizando tareas de carga y descarga de camiones, ordenación de palets y apoyo a personal de reparto en almacén. Persona sin impedimentos y con habilidades propias para el desempeño de la actividad. Muy valorable carnet de carretillero. Disponibilidad para ampliar la jornada según demanda del servicio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD en Málaga.

REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS para Málaga

REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS para Málaga

INSTALACIONES DE CONDUCTOS (FIBRA) Y CHAPA GALVANIZADA para Málaga

INSTALACIONES DE CONDUCTOS (FIBRA) Y CHAPA GALVANIZADA para Málaga

Sanidad

CUIDADOR/A PERSONAS MAYORES para Málaga

Desde TuETT precisamos incorporar un/a Cuidador/a de personas mayores para atención domiciliaria situada en Málaga.

¿Cuáles serán sus funciones?

-Atención a personas dependientes.

-Aseo, paseo, acompañamiento y alimentación del personal.

-Atención del domicilio, cocinado de alimentos, realización de compras domésticas.

-Prevención de las situaciones de dependencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CUIDADOR/A PERSONAS MAYORES en Málaga.

Transporte y reparto

REPARTIDOR/A DE RECAMBIOS CON MOTO 125CC para Málaga

Faster Empleo ETT selecciona Repartidores/as de recambios para incorporar a importante empresa del sector Automoción en Málaga.

Las funciones que llevarán a cabo serán las siguientes:

- Organizar la ruta en función del número de pedidos.

- Preparar y repartir los diferentes pedidos en los puntos de ventas de los clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de recambios con moto 125cc en Málaga.

Turismo y restauración

CAMARERO/A DE PISOS (CON DISCAPACIDAD) para Benalmádena

Seleccionamos camareros/as de piso que cuenten con certificado de discapacidad para un hotel ubicado en Benalmádena.

Funciones:

-Limpieza de habitaciones y zonas comunes.

-Cambio de sábanas, toallas, higienización, etc.

-Cumplir con las normas de limpieza del hotel.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a de pisos (con discapacidad) en Benalmádena.

PERSONAL PARA HOTEL (CON DISCAPACIDAD) para Benalmádena

Estamos seleccionado personal para una prestigiosa compañía hotelera que cuenta con uno de sus hoteles en Benalmádena.

Buscamos personal que cuenten con certificado de discapacidad y experiencia previa en la hostelería.

Puestos vacantes:

-Camarero/a.

-Personal de office.

-Camarero/a de pisos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal para hotel (con discapacidad) en Benalmádena.

COCTELERIA para Marbella

COCTELERIA para Marbella

ECONOMATO para Marbella

ECONOMATO para Marbella

AYUDANTE DE SUMILLER para Málaga

AYUDANTE DE SUMILLER para Málaga

AYUDANTE DE CAMARERO para Málaga

AYUDANTE DE CAMARERO para Málaga

CAMARERO para Marbella

CAMARERO para Marbella

OFFICE para Marbella

OFFICE para Marbella

FRIEGUE para Marbella

FRIEGUE para Marbella

HOSTESS para Marbella

HOSTESS para Marbella