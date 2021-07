Personal para supermercado y vendedores para Leroy Merlín abren hoy nuestro artículo semanal, donde podrás encontrar ofertas de empleo en Málaga para todo tipo de perfiles. ¡Te ayudamos a encontrar trabajo!

OFERTAS DE EMPLEO DE LEROY MERLÍN EN MÁLAGA

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN DECORACIÓN MÁLAGA CAMPAÑA DE VERANO

Publicado: 26/07/2021 - 14:58

Vendedor/a Especialista en Decoración Málaga Campaña de Verano

¿Eres experto/a en decoración? ¿Tienes experiencia en decoración de interiores o venta de productos decorativos?

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Decoración Málaga Campaña de Verano.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN COCINAS MÁLAGA CAMPAÑA DE VERANO

Publicado: 26/07/2021 - 14:58

Vendedor/a Especialista en Cocinas Málaga Campaña de Verano

Como Vendedor/a Especialista en Cocinas asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Cocinas Málaga Campaña de Verano.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CLIMATIZACIÓN MÁLAGA CAMPAÑA DE VERANO

Publicado: 26/07/2021 - 14:58

Vendedor/a Especialista en Climatización Campaña de Verano

¡Contamos contigo! Como Vendedor/a Especialista en Climatización asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Climatización Málaga Campaña de Verano.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN HERRAMIENTAS MÁLAGA CAMPAÑA DE VERANO

Publicado: 26/07/2021 - 14:58

Vendedor/a Especialista en Herramientas Tienda Campaña de Verano

¿Eres experto/a en herramientas? ¿Tienes experiencia en venta y comercialización de herramientas ?

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Herramientas Málaga Campaña de Verano.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CARPINTERÍA para Málaga

Publicado: 26/07/2021 - 14:58

¿Eres experto/a en carpintería? ¿Has trabajado como carpintero/a o has comercializado productos de carpintería?

Como Vendedor/a Especialista en Carpintería asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Carpintería en Málaga.

OFERTAS DE EMPLEO PARA PERSONAL DE SUPERMERCADO

PERSONAL DE SUPERMERCADO para Manilva

- 10 vacantes.

En Grupo Crit Málaga estamos buscando personal con experiencia previa en Supermercados en los puestos de: CHARCUTEROS/AS, CARNICEROS/AS con disponibilidad completa y muy inmediata para trabajar en zona Costa: MANILVA, MARBELLA, ESTEPONA, FUENGIROLA.

Seleccionamos personal con experiencia previa en tiendas o supermercados para incorporación muy inmediata.

Es necesario experiencia en atención al cliente, venta, exposición, limpieza, reposición, charcutería, carnicería.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

La jornada prevista es de 30 horas semanales de lunes a sábado con domingos de apertura rotativos y los descansos establecidos. La jornada normalmente suele ser intensiva de mañana o tarde (rotativa).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de Supermercado en Manilva.