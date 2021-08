¿Buscas trabajo? Aquí podrás encontrar la mayor guía de empleo para todo tipo de perfiles, personas con discapacidad, con incorporación inmediata, para teletrabajar, a media jornada o completa. En esta noticia, te facilitamos las ofertas de empleo en Málaga publicadas en las últimas horas, entre las que destaca la demanda de personal para varios supermercados en la provincia.

OFERTAS DE EMPLEO PARA PERSONAL DE SUPERMERCADO EN MÁLAGA

PERSONAL DE SUPERMERCADO para Marbella

Publicado: 09/08/2021 - 19:35

- 10 vacantes.

En Grupo Crit Málaga estamos buscando personal con experiencia previa en Supermercados: Repartidores, cajeros/as, reponedores/as, carniceros/as, charcuteros/as para la zona de Marbella, Manilva y alrededores, con disponibilidad completa y muy inmediata para trabajar en la costa del sol y con disponibilidad para moverse por los alrededores

Es necesario experiencia en atención al cliente, venta, exposición, limpieza, caja, reposición, charcutería, carnicería.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de Supermercado en Marbella.

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO DE ÚLTIMA HORA EN MÁLAGA

Administración y finanzas

ADMINISTRATIVO/A RRHH - RECEPCIÓN VÉLEZ MÁLAGA para Vélez-Málaga

Seleccionamos administrativo/a para el área de selección y contratación de personal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a RRHH - Recepción Vélez Málaga en Vélez-Málaga.

Almacén y logística

MOZO/A ALMACÉN CONOCIMIENTO FONTANERÍA ANTEQUERA.

Nuestro cliente es una importante empresa del sector fontanería ubicada en Antequera, selecciona mozo/a de almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Almacén conocimiento Fontanería Antequera.

REPONEDOR/A para Marbella

Faster Empleo ETT busca a un/a Repondero/a para importante empresa situada en Marbella.

Las funciones a realizar en este puesto son las siguientes:

- Reposición de la mercancía.

- Organización de almacén.

- Manipulación de la mercancía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a en Marbella.

Comercial, ventas y telemarketing

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN PINTURA para Marbella

Leroy Merlín desea incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos.

Como Vendedor/a Especialista en Pintura asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Pintura en Marbella.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN HERRAMIENTAS para Marbella

Leroy Merlín busca Vendedor/a Especialista en Herramientas para asesor a nuestros clientes como un profesional experto, asumiendo la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Herramientas en Marbella.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CERÁMICA MARBELLA CAMPAÑA DE VERANO

¿Eres experto/a en cerámica? ¿Tienes experiencia en venta y/o comercialización de productos de cerámica? Leroy Merlín te busca.

Como Vendedor/a Especialista en cerámica asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Cerámica Marbella Campaña de Verano.

VENDEDOR/A HOGAR para Málaga

Seleccionamos un/a vendedor/a para importante empresa de saneamientos ubicada en Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Hogar en Málaga.

TELEOPERADOR/A CALL CENTER (FUENGIROLA)

Buscamos un/a persona para integrar en el departamento de atención a clientes y que de soporte en la gestión de solicitudes de préstamos.

La persona que buscamos atenderá las llamas de clientes potenciales que llamen a la empresa para solicitar información de los servicios financieros de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a Call Center (Fuengirola).

POSTVENTA, PROMOCIÓN INMOBILIARIA. para Estepona

Nuestro cliente es una importante empresa del sector inmobiliario con amplia y arraigada presencia en la zona de La Costa del Sol.

Actualmente se encuentra en expansión y necesita incorporar un/a técnico/a de postventa para promoción inmobiliaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Postventa, promoción inmobiliaria. en Estepona.

Conductores y repartidores

CONDUCTOR/A CAP ANTEQUERA

Seleccionamos conductor/a de camión para importante empresa ubicada en Antequera.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a CAP Antequera.

REPARTIDOR/A DE RECAMBIOS CON MOTO 125CC para Málaga

Faster Empleo ETT selecciona Repartidores/as de recambios para incorporar a importante empresa del sector Automoción en Málaga.

Las funciones que llevarán a cabo serán las siguientes:

- Organizar la ruta en función del número de pedidos.

- Preparar y repartir los diferentes pedidos en los puntos de ventas de los clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de recambios con moto 125cc en Málaga.

Formación

DIRECTOR/A SERVICIOS Y PROYECTOS EMPRESA FORMACIÓN para Antequera

Está persona será el responsable de la creación, planificación, desarrollo, puesta en marcha e implantación de todos los servicios que se desarrollen en la organización tras el proceso de cierre de venta. Su posición es estratégica dentro de la organización ya que garantiza la gestión completa en la prestación de servicios.

Debe aportar un mayor valor a las propuestas de negocio a través de la mejora de servicios, la flexibilidad o la innovación en los procesos.

Debe generar una integración de los procesos con los recursos disponibles en la organización aportando una visión integral que fomente el desarrollo de servicios eficientes y de calidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Servicios y Proyectos Empresa Formación en Antequera.

DOCENTE ODONTOLOGÍA para Málaga

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Docente de Odontología para una importante empresa situada en Málaga.

Las funciones que llevará a cabo son las siguientes:

- Guiar y tutorizar a los alumnos durante la formación presencial.

- Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el auto aprendizaje.

- Asesorar en el uso de recursos.

- Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas.

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Docente Odontología en Málaga.

Hostelería

CAMARERO/A CAFETERIA para Málaga

Faster Empleo ETT selecciona a un/a camarero/a para una cafetería situada en Málaga.

Las funciones que realizaran las personas seleccionadas son:

-Preparación de cafés.

-Atender a los clientes para tomarles nota.

-Cobros de pedidos.

-Limpieza y mantenimiento de la sala y la barra.

-Disponibilidad inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a cafeteria en Málaga.

Informáticos

PROGRAMADORES JAVA-MÁLAGA

- 6 vacantes.

Desde eXperience IT Solutions buscamos seleccionar seis Desarrolladores Java, para proyecto estable en importante cliente líder en software clínico en Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programadores Java-Málaga.

FULLSTACK JAVA ANGULAR8 TELETRABAJO para Málaga

Buscamos programador/a senior o AP full stack, para incorporarse a un gran proyecto del sector bancario.

Funciones:

- Análisis y documentación técnica.

- Desarrollo de evolutivos y nuevas funcionalidades.

- Desarrollo y ejecución de planes de pruebas y análisis de los resultados.

- Interlocución entre el análisis funcional y el equipo de programación.

- Soporte a usuarios y resolución de incidencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fullstack Java Angular8 TELETRABAJO en Málaga.

PROGRAMADOR/A BACKEND PHP/LARAVEL para Málaga

No nos importa en qué rincón de España vivas porque no necesitamos verte en persona cada día. Nos vale con que tengas ganas de involucrarte en un gran proyecto laboral como Programador/a Backend con PHP/Laravel y que te guste trabajar en equipo.

¿Qué buscamos?

Un/a Programador/a Backend con PHP/Laravel que resida en España y que llegue con muchas ganas de seguir creciendo en una empresa en plena expansión.

Podrás teletrabajar de forma habitual si lo deseas, o bien acudir a la oficina. Eso, como muchas otras cosas, lo dejaremos en tus manos. Tú decides!!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a BackEnd PHP/Laravel en Málaga.

Operarios y otros oficios

PERSONAL DE LAVANDERÍA para Torremolinos

Grupo Crit comienza búsqueda de personal con experiencia para trabajar en zona de lavandería para importante empresa de la Costa del Sol (Torremolinos y alrededores).

Se valorará experiencia en zona de plancha y lavado. Las personas deben poder desplazarse a la zona de Torremolinos para trabajar.

Se requiere disponibilidad inmediata/flexibilidad horaria

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de lavandería en Torremolinos.

OPERARIO/A PARA MATADERO para Málaga

Estamos seleccionando varios/as operarios/as con certificado de discapacidad para trabajar en un matadero ubicado en Málaga capital.

Las principales funciones del puesto serán:

-Despiece de aves.

-Tareas de envasado y etiquetado.

-Orden y mantenimiento de zona de trabajo.

Contratación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a para matadero en Málaga.

LIMPIADORES/AS EXP. EN OBRA PARA FÁBRICA (PTA) para Málaga

Buscamos limpiadores/as para trabajar una semana en la limpieza de una fábrica en el PTA de Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Limpiadores/as exp. en obra para Fábrica (PTA) en Málaga.

Recursos Humanos

TÉCNICO LABORAL - CONTABLE EN MÁLAGA

Importante empresa nacional de ocio con proyección y crecimiento selecciona Técnico laboral-contable.

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:

-Gestión de nóminas.

-Gestión contable de la cartera de clientes (gastos, ingresos, conciliaciones, tesorería, provisiones).

-Preparación de remesas de transferencias.

-Asesoramiento laboral y contable en materia de contratos, altas, bajas, finiquitos, convenios, etc.

-Trabajo "híbrido" laboral y contable.

-Polivalencia administrativa para poder dar servicio en todo tipo de tareas que sean necesarias.

-Seguimiento de Prevención de Riesgos Laborales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Laboral - Contable en Málaga.

Sanidad

TÉCNICO/A ECOGRAFÍA MÁLAGA

¿Tienes formación en imagen para el diagnóstico o técnico/a de rayos?¿Te gustaría trabajar en un importante centro especializado?.

Adecco te está buscando.

A nivel competencial buscamos una persona con experiencia previa en ecografía 5D, gran empatía, dotes de comunicación y excelente orientación hacia el cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a ecografía Málaga.