El sector hostelero de Málaga se esfuerza por seguir creando puestos de trabajo para ofrecer así los mejores servicios a sus clientes. Así lo demuestran algunas de las ofertas de empleo en Málaga, que destacamos en las siguientes líneas. En este artículo encontrarás interesantes oportunidades para entrar a trabajar en el conocido restaurante italiano La Tagliatella, donde necesitan camareros/as de sala y barra. Además, contamos también con varias vacantes para mozos de equipajes, recepcionistas y auxiliares de camarero/a en una importante cadena de hoteles de 4 y 5 estrellas en la provincia.

No lo dudes más, ya que si estás buscando trabajo en Málaga, estás en el lugar adecuado. Desde iberempleos.es, te ayudamos a encontrarlo.

OFERTAS DE EMPLEO EN MÁLAGA

GRUPO CRIT selecciona:

TÉCNICO/A REPARACIONES (SMARTPHONE) para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Crit InterimEspaña ETT S.L., perteneciente a Grupo Crit, selecciona TECNICO/A REPARACIONES para Smartphone y Ipad para Málaga, en empresa situada en el PTA.

Funciones del puesto:

- Reparación de terminales Iphone y Ipads, principalmente.

- Clasificación cosmética de terminales usados (grading) y testeo funcional con softwate NSYS/Phonecheck.

- Control de calidad.

- Se valorará experiencia probada en reparación de iphone y otras marcas de smartphones.

- Se requiere experiencia de al menos 1 año en posiciones similares.

- Se requiere conocimientos de gestión de sistemas ERP para partes técnicos y gestión SAT.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Reparaciones (Smartphone) en Málaga.

OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN para Antequera

Muchas vacantes.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit nos encontramos en búsqueda activa de operarios de producción con experiencia en cadenas de producción para importante empresa de la comarca de ANTEQUERA. Por ello, la persona que se incorpore tendrá que realizar las siguientes funciones:

- Realizar controles básicos de calidad y pruebas.

- Supervisión de los procesos de producción

- Realizar el embalaje de la mercancía a enviar.

- Mantener en perfecto orden las áreas de trabajo y el equipo utilizado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operarios/as de producción en Antequera.

LA TAGLIATELLA selecciona:

CAMARERO/A - LA TAGLIATELLA (MÁLAGA)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Te imaginas formando parte de un restaurante La Tagliatella, respirando aire italiano en cada uno de sus rincones? ¿Te entusiasma el buen servicio y el hacer de la experiencia de tus clientes algo único y excepcional? ¡VENTE CON NOSOTROS!

Buscamos gente para nuestros equipos de sala (camareros/as y barra) que se una a nuestro equipo y que contribuyan al crecimiento de nuestra marca. Buscamos que tengas disponibilidad para trabajar en JORNADAS PARTIDAS Y ROTATIVAS A TIEMPO PARCIAL (comidas, cenas y/o fines de semana)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a - La Tagliatella (Málaga).

MANPOWER selecciona:

COMERCIAL (H/M) CANAL HORECA para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Manpower Group, empresa líder en la detección del talento, estamos llevando a cabo un proceso de selección para un Comercial (H/M) de Canal Horeca, para liderar la actividad comercial de su área de responsabilidad, a través de visitas a clientes para el desarrollo y captación de clientes del canal horeca, siendo su principal target los restaurantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial (H/M) Canal Horeca en Málaga.

FUNDACIÓN ADECCO selecciona:

MANTENEDOR/A DE EDIFICIO para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - mañana.

Seleccionamos una persona para llevar a cabo el mantenimiento de un edificio ubicado en el PTA de Málaga que cuente con certificado de discapacidad.

El trabajo consiste en el mantenimiento básico de edificio, además de control diario de entrada (mañana) y salida (tarde) de vehículos al parking, con objeto de evitar retenciones en el mismo. Apoyo en tareas de limpieza si fuera necesario. Control y gestión de las tarjetas de accesos, incluyendo manejo del software. Realización de Backups de bases de datos. Apertura manual, si fuera necesario, de barreras control de acceso, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mantenedor/a de edificio en Málaga.

MECÁNICO/A CON EXPERIENCIA para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - indiferente.

¿Cuáles serán tus funciones?:

- Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de vehículos y maquinaria pesada de la empresa en campo mediante coche taller.

- Reparación de maquinaria en diferentes municipios (Antequera, Casares, Vélez-Málaga, Mijas, Torremolinos).

- Control de los niveles en nave que la empresa posee de los vehículos para realizar los traslados.

- Comunicación con Talleres Externos y Proveedores/as.

- Controlar el stock del almacén.

*Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.

Oferta dirigida a aquellas personas que pertenezcan al programa:

*Personas mayores 45 años paradas de larga duración.

*Personas con responsabilidades familiares no compartida.

*Personas víctimas de violencia de género.

*Personas en riesgo de exclusión social.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a con experiencia en Málaga.

CONDUCTOR/A DE MAQUINARIA para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - indiferente.

Funciones del puesto:

- Realizar las operaciones encomendadas por el Personal Encargado de Dpto. Producción. Oficial de Mantenimiento y Obras Menores en Planta.

- Seguir las instrucciones del Personal Coordinador y de Personal jefe de Producción del Cliente.

- Planificar la ruta adecuada para que el gasto de combustible sea el mínimo posible en los desplazamientos hacia el servicio encomendado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONDUCTOR/A DE MAQUINARIA en Málaga.

ADECCO selecciona:

TÉCNICO/A CONTABLE para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada intensiva - indiferente.

Las funciones a realizar serían:

- Contabilidad de facturas (compras y ventas).

- Pago de proveedores.

- Contabilización de bancos, compras y ventas.

- Presentación del modelo 347.

- Facturación.

- Gestión contable.

- Cálculo y gestión de Impuestos IVA, IRPF.

- Bancos y provisiones de tesorería.

- Cierres anuales y mensuales.

- Análisis balance y cuenta de resultados.

- Cálculo de amortizaciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Contable en Málaga.

GESTOR/A TELEFÓNICO SIN EXPERIENCIA para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Actualmente estamos trabajando en un proyecto de empleabilidad en el que te ayudaremos a desarrollarte para que te conviertas en un/a profesional del contact center de modo que puedas encontrar el empleo que buscas. Si crees que te puede interesar participar con nosotros en esta iniciativa, inscríbete en el proyecto y nos pondremos en contacto contigo para contarte todos los detalles.

Funciones:

- Venta a clientes sobre la compañía, sus productos y/o servicios.

- Emisión y recepción de llamadas.

- Seguimiento y control de las llamadas efectuadas.

- Registro continuo y detallado de la comunicación sostenida con el cliente.

- Atención y resolución de dudas, consultas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a Telefónico Sin Experiencia en Málaga.

PROGRAMADOR/A para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos un/a Programador/a para importante empresa ubicada en Málaga.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a en Málaga.

MOZO/A DE ALMACÉN para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MOZO/A DE ALMACÉN en Málaga.

MICHAEL PAGE selecciona:

DIRECTOR/A COMERCIAL HOTEL 5* PROVINCIA DE MÁLAGA

Reportando a la dirección Comercial corporativa, el candidato seleccionado se responsabilizará de:

- La contratación y comercialización del hotel en todos los canales y segmentos de venta tanto nacionales como internacionales.

- Elaborar y llevar a cabo la estrategia comercial así como participar en la de marketing y comunicación del hotel.

- Implementación del plan de acción por mercado/segmento.

- Seguimiento de las ventas y cumplimiento de objetivos de facturación.

- Elaboración de propuestas con el objetivo de mejorar la rentabilidad y las ventas.

- Informes de producción y estadísticos para informar a la dirección.

- Dirección y organización del equipo comercial.

- Realizar visitas comerciales y asistir a ferias especializadas.

- Establecer políticas de precios, condiciones de venta y canales de distribución.

- Conseguir fidelizar a los clientes, mediante un seguimiento continuo.

- Coordinar Fam trips dirigidos a mejorar las relaciones con los clientes actuales y potenciales.

- Analizar las tendencias de demanda, lanzamiento de ofertas y otros productos y análisis de la competencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Comercial Hotel 5* provincia de Málaga.

MEDIA SERVICES SALES DIRECTOR para Málaga

Tasks:

- Definition of the new platform scope and positioning.

- Pricing for the new media services platform.

- Sales Strategy, regarding pricing, options, plans, scalability, profitability and evolution over the next years.

- Define and maintain a Pipeline for the potential customers for the platform.

- Define the Business Strategy

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Media Services Sales Director en Málaga.

NIMgenetics selecciona:

GERENTE ÁREA DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN ANDALUCÍA para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Funciones del puesto:

- Elaboración de planes de acción apropiados a cada mercado.

- Encargado/a del apoyo técnico y de consultoría en el mercado a los clientes de NIMGenetics.

- Responsable de la información relevante de la zona, a través del CRM.

- Responsable de la formación en primera instancia de sus delegados (si procediera).

- Reportará el MMR (Monthly Management Report) de manera trimestral al Gerente de Ventas Nacional.

- Elaborar conjuntamente con el Director del Departamento y el Gerente de Ventas el Plan anual de Marketing Estratégico que permitan dotar un presupuesto de gastos promocionales para sus territorios.

- Formará parte del Staff de Ventas, debiendo reunirse con el resto del equipo de manera presencial, de manera trimestral.

- Desarrollará conjuntamente con el Gerente de Ventas Nacional las herramientas adecuadas a su mercado, tales como coste en uso de los productos, etc.

- Preparará conjuntamente con el Departamento Médico y el Departamento Técnico, las visitas de clientes clave al Laboratorio.

- Reportará el forecast a la Gerencia de Ventas para desarrollar el forecast de producción y el forecast de Ventas.

- Responsable de la gestión de gastos de viaje en su área de influencia, tanto propios como de sus delegados, si procediera o procediese.

- Responsable de los contactos a nivel gerencias, direcciones de gestión y direcciones médicas de los Hospitales clave de su territorio, así como de los especialistas de los Hospitales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gerente Área Diagnóstico Molecular en Andalucía en Málaga.

HIGHLANDER HR selecciona:

COMERCIAL DE EMPRESA I+D CON INGLÉS - MÁLAGA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Highlander seleccionamos a un/a Comercial Técnico para importante empresa de I+D dedicada a la detección de fugas de agua situada en el parque tecnológico de Málaga.

Funciones:

- Venta directa y venta a través de canales (Distribuidores).

- Demostraciones del productos.

- Gestionar licitaciones.

- 50% prospección y 50% clientes en carteras.

- Abrir mercado en Alemania y Austria.

- Asistencia a ferias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial de Empresa I+D con Inglés - Málaga.

COMERCIAL PYMES VODAFONE - MÁLAGA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Abrimos oferta de empleo para incorporación de Asesor/a Comercial de Empresas en el equipo de Málaga de importante Distribuidor Vodafone, dentro de su división de Telecomunicaciones. El equipo comercial de empresas trabaja en el asesoramiento y venta de productos y soluciones de telecomunicaciones a Empresas.

Funciones:

- Se te asignará una cartera de clientes de potenciales asignada desde el primer día y sobre la que tienen que trabajar.

- Captación de nuevos clientes y objetivos de crecimiento neto de tu cartera en número de clientes.

- Gestionar una cartera de clientes potenciales.

- Venta de un catálogo muy amplio de Productos y Servicios orientado a Empresas (Telefonía fija, móvil, Datos Fijos y Móviles, VPN de datos, Servicios de Data Center, Colaboración, Aplicaciones, etc.)

- Preparar, presentar y negociar las propuestas según las características concretas de cada cliente y efectuar el seguimiento de las mismas hasta el cierre de la operación.

- Formación continua sobre los productos comercializados por la compañía y los avances tecnológicos del sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Pymes Vodafone - Málaga.

VINCCI HOTELES selecciona:

MOZO/A DE EQUIPAJES - HOTEL 5* MARBELLA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a MOZO/A de EQUIPAJES para nuestro Hotel Vincci Selección Estrella del Mar 5-, ubicado en Marbella (Málaga).

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Atención al cliente.

- Gestionar el equipaje de los huéspedes.

- Responder a las peticiones de información que formules los clientes.

- Vigilar las instalaciones, los equipos y el material del establecimiento.

- Realizar el control, almacenaje y transporte de los equipajes de los clientes en las dependencias del hotel o en las puertas de acceso a éste.

- Conducir y estacionar los vehículos de los clientes, previa petición de éstos, así como su vigilancia y custodia.

- Ejecutar gestiones y encargos sencillos, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento.

- Colaborar en el mantenimiento del orden y de la limpieza en las zonas de recepción.

- Uso de una central telefónica, conectando llamadas con las diferentes extensiones.

- Mantenimiento del puesto de trabajo, reportando cualquier anomalía.

- Conserjería.

- Controlar la entrada y salida de objetos, proveedores, mercancías y personal.

- Identificar y ubicar al personal que presta servicios en el Hotel.

- Contacto con el resto de los departamentos para el correcto funcionamiento del Hotel.

- Gestión de llamadas entrantes.

- Realizar bajo supervisión cualquier otra tarea que le sea asignada.

- Colaborar en todas las tareas del Departamento que le sean encomendadas.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de Equipajes - Hotel 5* MARBELLA.

AYUDANTE DE CAMARERO/A - HOTEL 5* MARBELLA

- Contrato de duración determinada.

En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a un/a AYUDANTE DE CAMARERO/A para nuestro Hotel Vincci Selección Estrella del Mar 5-, ubicado en Marbella (Málaga).

Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:

- Realizar las tareas auxiliares de sala.

- Conservar adecuadamente la zona correspondiente y los utensilios de trabajo.

- Preparar el área de trabajo para el servicio.

- Colaborar en el servicio al cliente. Servir alimentos y bebidas.

- Preparar el montaje del servicio, mesas, tableros para banquetes o convenciones, sillas, aparadores o cualquier otro mobiliario o enseres de uso común de los salones, restaurantes, cafeterías o bares.

- Desmontar las mesas, dejando los lugares de trabajo limpios y en orden para volver a utilizarlos.

- Cumplimiento de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Camarero/a - Hotel 5* MARBELLA.

RECEPCIONISTAS - HOTELES 5* MÁLAGA Y MARBELLA

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos RECEPCIONISTAS para nuestros Hoteles: Vincci Selección Posada del Patio 5, ubicado en el centro de Málaga, y Vincci Selección Estrella del Mar 5, ubicado en Marbella.

Las funciones a desarrollar por las personas que se incorporen serán:

- Atención al cliente en el mostrador.

- Responder a las peticiones de información que formulen los clientes.

- Informar y asesorar de los servicios turísticos.

- Uso de una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas y conectándolas con las diferentes extensiones.

- Mantenimiento del puesto de trabajo, informando de cualquier anomalía.

- Gestión de reservas y ventas de las habitaciones.

- Gestionar las entradas y salidas de los clientes del Hotel.

- Facturación, cobro, cierre de caja.

- Gestionar las reclamaciones de los clientes y solucionar las incidencias.

- Contacto con el resto de departamentos del Hotel para el correcto funcionamiento.

- Identificar y ubicar al personal del Hotel.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionistas - Hoteles 5* Málaga y Marbella.

GRUPO OESIA selecciona:

ANALISTA FUNCIONAL JAVA - REMOTO 100% para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos Analista Funcional Java, para formar parte de un importante proyecto de renovación tecnológica. Formarás parte de un programa de desarrollo de última generación, novedoso, con uno de los mejores equipos expertos en la materia, dispuestos a que puedas seguir creciendo profesionalmente de la mano de los últimos avances en tecnología en el sector.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Funcional Java - Remoto 100% en Málaga.

FASTER selecciona:

TELEOPERADORES/AS TELEFONÍA para Málaga

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo selecciona a un/a Teleoperador/a para venta telefónica para una empresa situada en Málaga.

Funciones:

- Recepción y emisión de llamadas para venta telefónica.

- Atención telefónica a los clientes.

- Asesoramiento sobre incidencias u operativas del servicio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a telefonía en Málaga.

DESARROLLADOR/A DE APLICACIONES CON C++ para Málaga

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Faster Empleo ETT selecciona a un/a Desarrollador/a de aplicaciones con C++ para importante empresa del sector industrial en Málaga.

Las funciones que realizara la persona seleccionada son:

- Desarrollar y evolucionar el software usado para testeo de nuestros productos físicos.

- Ayudar en el desarrollo de diversas herramientas internas software.

- Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador/a de aplicaciones con C++ en Málaga.