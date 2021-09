La creación de empleo es nuestro objetivo. Para ello, destacamos semana tras semana interesantes ofertas de empleo en Málaga. Se trata de puestos vacantes de lo más variados, con lo que llegan a numerosos perfiles profesionales. De esta manera, prácticamente cualquier persona que esté buscando trabajo en estos momentos, puede encontrar su oportunidad. No lo dudes más y consulta aquí mismo todos los puestos activos e inscríbete rápidamente en el que más te interese.

OFERTAS DE EMPLEO EN MÁLAGA

ENGEL & VÖLKERS selecciona:

CONSULTOR INMOBILIARIO - MIJAS

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Engel & Völkers lleva más de 40 años en la intermediación de inmuebles residenciales y comerciales de alto standing.

Somos una marca premium que cuenta con unas 800 oficinas en 33 países y en 4 continentes y una de las compañías líderes del mundo en la intermediación de inmuebles residenciales y comerciales.

Ahora mismo el mercado inmobiliario está en uno de sus mejores momentos y necesitamos nuevas personas para aumentar el equipo en la zona de MIJAS

¿Cómo son nuestros consultores inmobiliarios?:

- Persona emprendedora y con experiencia comercial.

- Pasión por el sector inmobiliario.

- Alta capacidad de organización, negociación, captación de clientes y cierre de operaciones.

- Alto nivel de compromiso y responsabilidad.

- Clara orientación a objetivos.

- Espíritu colaborador, espíritu de equipo.

- Alta motivación por ampliar conocimientos en el sector inmobiliario.

- Conocimiento de la zona.

- Persona empática, motivada y perseverante.

¿Qué hacen nuestros consultores inmobiliarios?:

- Captación proactiva de inmuebles y clientes.

- Valoración de propiedades.

- Negociación con clientes tanto compradores como buscadores.

- Organización y realización de visitas a las propiedades.

- Acompañamiento constante a clientes. ¡Somos exclusivos por el servicio que ofrecemos!

- Soporte y seguimiento continúo a propietarios y compradores.

- Realización de estudios de la competencia en la zona asignada.

- Realización de actividades de marketing para captar residencias y clientes.

- Fidelización de la cartera de clientes.

- Búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio.

¿Qué ofrecemos?:

- Academia propia Engel & Völkers.

- Formación inicial y continua.

- Una amplia red de contactos.

- Comisiones competitivas y atractivas.

- Posibilidad de gestionar tu propio tiempo.

- Una metodología y claves de éxito.

- Herramientas de Marketing personalizadas.

¿Qué buscamos?:

- Una persona con espíritu emprendedor y orientada a un servicio al cliente exclusivo.

- INGLÉS alto es fundamental. El conocimiento de otros idiomas será muy valorado.

- Experiencia como comercial (no necesariamente en el sector inmobiliario, la Academia se encargará de compartir todo nuestro Know-How).

- Residencia en el lugar de la vacante ofrecida.

- Conocimiento de herramientas informáticas. Tenemos nuestro propio CRM y te formaremos en toda su metodología.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor Inmobiliario - Mijas.

CONSULTOR INMOBILIARIO - BENALMÁDENA Y ALREDEDORES

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor Inmobiliario - Benalmádena y alrededores.

CONSULTOR INMOBILIARIO - ESTEPONA (FRANCÉS)

- 2 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor Inmobiliario - Estepona (francés).

GRUPO IMAN selecciona:

TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO para Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En IMAN Temporing ETT seleccionamos Técnico/a en Mantenimiento para trabaja en importante empresa del sector de la Hostelería.

Las funciones son:

- Instalación y reparación de maquinaria de Hostelería.

Se ofrece:

- Contratación a jornada completa.

- Salario según convenio.

- Incorporación inmediata.

Se requiere:

- FP en Electrónica Industrial.

- Experiencia mínima de un año en puesto similar.

- Conocimientos de instalaciones de Lavavajillas Industriales , Lavadoras Industriales , etc....

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a en Mantenimiento en Málaga.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON ITALIANO NATIVO para Vélez-Málaga

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Se ofrece:

- Contratación de duración determinada.

- Salario según convenio.

- Incorporación inmediata.

Se requiere:

- CFGS Administración y Finanzas.

- Italiano Nativo.

- Nivel Medio de Excel.

- Capacidad para desenvolverse y manejar de forma eficaz situaciones de alto volumen de trabajo, resolutivo y comprometido, adaptación al cambio.

- Experiencia en traducir textos y contextualizar escritos de forma autónoma.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo/a con Italiano Nativo en Vélez-Málaga.

LIMPIADOR/A para Vélez-Málaga

- Contrato a tiempo parcial.

Iman Temporing ETT selecciona un/a Limpiador/a para llevar a cabo las tareas de limpieza de las instalaciones en empresa situada en el PTA de Málaga.

Funciones: tareas de limpieza de instalaciones durante 2 horas, 2 días a la semana, en horario de mañana o tarde.

Se ofrece:

- Incorporación inmediata.

- Contratación laboral.

- Salario por horas según convenio.

Se requiere:

- Experiencia previa en el puesto.

- Disponibilidad para trabajar 2 días en semana.

- Incorporación inmediata.

- Persona activa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de LIMPIADOR/A en Vélez-Málaga.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

PROGRAMADOR/A DE SISTEMAS EMBEBIDOS para Málaga

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

En Grupo Crit Málaga seleccionamos personal para trabajar en importante empresa del sector IT para trabajar como Desarrollador de Sistemas Embebidos.

El centro de trabajo se encuentra ubicado en el PTA.

Buscamos candidatos con experiencia en procesamiento de datos a tiempo real, aproximadamente durante 4 años

Requisitos del puesto:

- Experiencia en programas como: Sockets de C, Threads en C++, Vectores C++ y Maps C++ (std::map;std::unordered_map).

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a de Sistemas Embebidos en Málaga.

TÉCNIC@ INDUSTRIAL DESEMPLEAD@ MÁLAGA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando para una importante empresa multinacional especializada en transporte vertical (ascensores) personas con perfil de Técnic@ (sector industrial) para su sede de Málaga.

Las funciones a desarrollar serían:

- Funciones técnicas en área de postventa (gestión servicio postventa; organización de rutas del equipo de mantenimiento; coordinación de los técnicos de mantenimiento de la zona).

- Funciones técnicas en área de venta: supervisión de obra; velar por la ejecución de instalaciones nuevas; medición de huecos de ascensor en obra; velar por que estén todos los materiales necesarios para la instalación del ascensor; planificación de montaje y seguimiento de la ejecución e instalación del montaje.

Est@s candidat@s se incorporarán a un proyecto innovador dentro de un programa de apoyo a personas que han tenido una pausa en su carrera laboral en los últimos 3 años (o incluso los últimos 10 años) debido al cuidado de familiares o dependientes y que quieran volver a incorporarse al ámbito laboral.

Esta empresa busca ofrecer un proyecto donde estas personas pueda desarrollarse profesionalmente, comenzando inicialmente en un programa de formación de 6 meses al inicio de la incorporación y a partir de estos 6 meses incorporación directa al puesto de trabajo. La posición es totalmente estable, en la que podrás desarrollarte. La incorporación se realizará el 15 de octubre.

Buscamos personas con talento y ganas de volver a trabajar, que encuentren en una compañía sólida y de confianza la capacidad de desarrollarse profesionalmente en el mediano y largo plazo.

Necesitamos que las personas que se inscriban en la oferta reúnan los siguientes requisitos:

- Haber tenido una pausa en la carrera laboral en los últimos 3 ó 10 años cuyas causas hayan sido el cuidado de familiares o dependientes, enfermedad o despido por cierre o bajada de la demanda de la empresa.

- Tener estudios superiores (ingeniería o licenciatura).

- Tener experiencia trabajando como técnic@ (valorable en el sector industrial) en empresas internacionales.

- Valorable tener un buen nivel inglés, al menos B2.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnic@ Industrial Desemplead@ Málaga.

COMERCIAL INDUSTRIAL DESEMPLEAD@ MÁLAGA

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando para una importante empresa multinacional especializada en transporte vertical (ascensores) personas con perfil de Comercial (sector industrial) para su sede de Málaga.

Est@s candidat@s se incorporarán a un proyecto innovador dentro de un programa de apoyo a personas que han tenido una pausa en su carrera laboral en los últimos 3 años (o incluso los últimos 10 años) debido al cuidado de familiares o dependientes y que quieran volver a incorporarse al ámbito laboral.

Esta empresa busca ofrecer un proyecto donde estas personas pueda desarrollarse profesionalmente, comenzando inicialmente en un programa de formación de 6 meses al inicio de la incorporación y a partir de estos 6 meses incorporación directa al puesto de trabajo. La posición es totalmente estable, en la que podrás desarrollarte. La incorporación se realizará el 15 de octubre.

Buscamos personas con talento y ganas de volver a trabajar, que encuentren en una compañía sólida y de confianza la capacidad de desarrollarse profesionalmente en el mediano y largo plazo.

Necesitamos que las personas que se inscriban en la oferta reúnan los siguientes requisitos:

- Haber tenido una pausa en la carrera laboral en los últimos 3 ó 10 años cuyas causas hayan sido el cuidado de familiares o dependientes, enfermedad o despido por cierre o bajada de la demanda de la empresa.

- Tener estudios superiores (ingeniería o licenciatura).

- Tener experiencia trabajando como comercial (valorable en el sector industrial) en empresas internacionales.

- Valorable tener un buen nivel inglés, al menos B2.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Industrial Desemplead@ Málaga.

MANIPULADOR/A DE VIDRIO - ANTEQUERA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Grupo Crit Málaga seleccionamos personal para trabajar en importante empresa del sector de la cristalería para trabajar como Manipulador/a de vidrio - Cristalero/a.

El centro de trabajo está situado en Antequera.

Buscamos a una persona cuidadosa, con experiencia en manipulación de productos delicados (a ser posible experiencia en vidrios, cristalería o productos muy frágiles.

Horario ofrecido inicialmente: de 08-13 y 16 a 19 horas de lunes a viernes.

Formación a cargo de la empresa: primero trabajará en almacén con el manipulado del vidrio con amplia formación.

Contrato ETT + plantilla (posibilidad de indefinido).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a de Vidrio - Antequera.

CONDUCTOR/A CAMIÓN - CARNET C - GRÚA para Antequera

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Grupo Crit Málaga seleccionamos personal para trabajar en importante empresa del sector de la cristalería para trabajar como Conductores/as de Camión con Carnet C y CAP.

El centro de trabajo está situado en Antequera, se trabajará en reparto en Antequera y pueblos de alrededor. Se trabaja con particulares y empresas clientes.

La persona seleccionada debe tener el carnet C en vigor + CAP. Se valorará experiencia previa en conducción de camión.

Se valora también positivamente disponer de certificación de Grúa, se solicitará aportación.

Incorporación inmediata.

Horario ofrecido inicialmente: de 14.30 a 22.00 horas de lunes a viernes.

Formación a cargo de la empresa: primero trabajará en almacén con el manipulado del vidrio con amplia formación y posteriormente pasará a trabajar en reparto.

Contrato ETT + plantilla (posibilidad de indefinido).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a Camión - Carnet C - Grúa en Antequera.

DELIVERY RIDER WITH MOTORBIKE para Málaga

Muchas vacantes.

Do you own a motorbike? Would you like to earn money by working as a food delivery driver for a major restaurant chain?. In CRIT ETT we are looking for you!

You can combine it with other jobs or studies.

We don't need you to have been a delivery driver before, we just need you to have a motorbike.

We adapt to your time availability.

We can offer you stable long term contracts or single days.

We offer 3 hours a day, 6 hours a day. Or 1-3 month renewable contracts. You can have a job for 1 or 2 years without any problem.

There Are 2 Daily Shifts: Lunch time from 13:00 to 16:00 or Dinner time from 20:00 to 23:00.

With us you will have a fully insured employment contract and we will pay your travel expenses.

There are other self-employed delivery drivers, but with us you will have the advantages of being paid per hour of work and not per delivery you make, of being fully insured and of course earning unemployment for the future.

We will teach you how to use an app as a guide and main working tool.

The selection process is very agile and if you are interested and you are a responsible person, with us you have a job.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delivery rider with motorbike en Málaga.

REPARTIDOR/A DE DELIVERY para Málaga

Muchas vacantes.

¿Quieres sacarte un dinero haciendo de repartidor de comida de una importante cadena de restauración?

Puedes compaginar con otros trabajos o estudios.

No necesaria experiencia previa, sólo necesitamos que tengas moto.

Nos adaptamos a tu disponibilidad horaria.

Opción a contratos estables de larga duración o días sueltos.

Jornadas de 3,5 horas día, 5 horas día o 7 horas día.

Existen 2 turnos de trabajo diarios: El horario de comida de 13:00 a 16:00 y el horario de cenas de 20:00 a 24:00.

Con nosotros tendrás contrato laboral por cuenta ajena totalmente asegurado.

Con CRIT tendrás las ventajas de cobrar por hora de trabajo y no por reparto que hagas, de estar totalmente asegurado y así, poder generar desempleo para el futuro.

Te enseñaremos a usar una app como guía y principal herramienta de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de Delivery en Málaga.

GILMAR CONSULTING INMOBILIARIO selecciona:

ASESORES/AS COMERCIALES INMOBILIARIOS/AS para Málaga

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Gilmar Consulting Inmobiliario, líder en el sector inmobiliario desde 1983, con más de 30 equipos especializados en distintas ciudades de España está ampliando su equipo comercial y busca agente inmobiliario con experiencia en el sector de alquileres para cubrir vacante en su oficina de Málaga Capital.

Funciones:

- Búsqueda y captación de propiedades en alquiler en la zona de Málaga Capital.

- Gestión de publicidad en portales especializados

- Organización y gestión las visitas.

- Asesoramiento personalizado a propietarios y clientes durante todo el proceso.

Requisitos mínimos:

- Experiencia previa el sector inmobiliario.

- Profesionales emprendedores y con orientación comercial.

- Con gran capacidad de organización, habilidades de negociación, captación.

- Con capacidad de trabajar de forma autónoma y en equipo.

- Con dotes comerciales y capacidad de negociación.

- Dominio intermedio Paquete Office.

- Buena presencia, imagen profesional, don de gentes, excelente ética de trabajo, acostumbrado/a trabajar por objetivos, resolutivo/a y actitud positiva.

- Imprescindible nivel avanzado de inglés escrito y hablado, se valorarán otros idiomas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Comercial Inmobiliario en Málaga.