Amazon, el gigante del comercio electrónico busca un Account Manager en Málaga. Los aspirantes deben contar con Licenciatura o Grado en Administración de Empresas y nivel alto de inglés entre otros requisitos. Puedes consultar estas oferta de empleo en Málaga junto a otras de distintos sectores y perfiles en esta misma noticia. Comenzamos.

AMAZON ACCOUNT MANAGER (H/M/D) para Málaga

Publicado: 01/12/2021 - 06:07

Functions:

-Full client management through a consultative business to business approach with Amazon account - to understand the business, optimise brand investment and grow sales.

-Work to define KPIs for search & marketing strategies across Amazon.

-Full client management through AMZ Vendor Central.

-Work closely with external agencies in order to assure the strategy with Amazon Advertising, including Sponsored Ads and DSP management.

-Own the individual logistical & commercial critical paths for Amazon customer account, ensuring these are up to date and on track for each project.

-Forecast sales and returns with logistical and supply chain planning team.

-Manage the full optimisation of product descriptions, imagery, keyword search terms and reviews.

-Analyse marketplace trends and competitor activity and highlight opportunities for branded campaigns.

-Evaluate end-to-end customer experience

-Work with marketing and sales teams to ensure marketing campaigns are created and broadcast accurately within deadline, including supplying ideas for marketing opportunities with B2B partners

-Build relationships with the logistical teams from each account to ensure effective communication thought out the channel.

Requirements:

-Bachelor's degree in business or similar.

-At least 4 years' experience with AMZN Account

-High level of English.

-Experience and knowledge of platforms such as Vendor Central & Seller Central.

-Experience and knowledge and management of Amazon Advertising.

-Ability to analyse and draw actionable insights from qualitative and quantitative research.

-Understanding of pure players, multi/omnichannel retail, marketplaces, retail ecosystems.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Amazon Account Manager (H/M/D) en Málaga.

AUXILIAR VETERINARIO/A para Fuengirola

Seleccionamos Auxiliares Veterinarios para promoción y venta de una conocida marca de piensos que tendrá lugar en un centro comercial situado en Málaga.

Los días de trabajo serán 9, 10, 11 y 17 de Diciembre.

Horario: De 17 a 21 horas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Veterinario/a en Fuengirola.

MOZO/A ALMACÉN DÍAS SUELTOS para Vélez-Málaga

En IMAN Temporing ETT Málaga seleccionamos Mozos/as de Almacén para días sueltos para importante empresa de mensajería situada en Málaga en el CTM.

Funciones:

- Manipulación y clasificación de mercancía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Almacén Días Sueltos en Vélez-Málaga.

TELETRABAJO PARA ZALANDO O THALIA PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE ZALANDO EN ALEMANIA, AUSTRIA Y/O SUIZA (EN ALEMÁN) para Málaga

Seleccionamos agentes de atención al cliente en Zalando o Thalia para la región de habla alemana.

No importa si eres un profesional o acabas de entrar en el mundo de los Call-Center, un estudiante o una persona con una discapacidad física. Todo el mundo es bienvenido a unirse a nuestro equipo.

Que necesitas para trabajar con nosotros:

-Gran talento para la comunicación, nivel alto de alemán escrito y hablado (mínimo nivel C1).

-Estar motivado, orientado al cliente, al servicio y a las ventas. Trabajo en equipo y siempre con una sonrisa en la cara.

-Trabajar normalmente con medios de comunicación digitales y con todas las aplicaciones informáticas habituales.

-Tener iniciativa y sentido de la responsabilidad, y dar importancia a la calidad del servicio.

-Mucha energía, empatía y atención.

-Tener una habitación extra para trabajar cómodamente en tu piso, así como una conexión DSL.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teletrabajo para Zalando o Thalia para el servicio de atención al cliente de ZALANDO en Alemania, Austria y/o Suiza (en Alemán) en Málaga.

MÉDICOS DE FAMILIA, DERMATÓLOGOS Y OFTALMÓLOGOS PARA FRANCIA para Málaga

Se necesitan médicos (Médicos de familia, Dermatólogos y Oftalmólogos) para trabajar en consultorios privados (clínicas privadas) en varias regiones de Francia. Muy buenas condiciones laborales e incorporación inmediata.

Ofrecemos un servicio integral:

- Ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación).

- Control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros).

- Acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia en Málaga.

AUXILIAR DE SERVICIOS CON VEHÍCULO CON DISCAPACIDAD para Benalmádena

¿Cuentas con certificado de discapacidad? ¿Posees vehículo propio? ¿Tienes disponibilidad para trabajar en horario diurno y nocturno de forma rotativa? Sí es así, esta oferta te puede interesar.

Empresa ubicada en la provincia de Málaga precisa la incorporación de controlador/a de accesos en Benalmádena y Torremolinos.

Se requiere:

-Estar en posesión de un certificado de discapacidad.

-Carnet de conducir y vehículo propio.

-Residencia en Benalmádena, Torremolinos o alrededores.

-Disponibilidad para turnos rotativos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUXILIAR DE SERVICIOS CON VEHÍCULO con discapacidad en Benalmádena.

OPERARIO/A SALA DE DESPIECE para Málaga

Desde Adecco estamos seleccionando a operarios/as sala de despiece para una importante empresa del sector cárnico en la zona de Cártama.

-Se valorará experiencia no siendo imprescindible

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a sala de despiece en Málaga.

RECEPCIONISTA CON INGLÉS para Málaga

Buscamos un/a recepcionista con nivel alto de inglés para trabajar en un Spa, balneario en Málaga capital.

Funciones:

-Atención a clientes en inglés y español.

-Gestión de reservas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista con Inglés en Málaga.

ENCARGADO/A DE OBRA MÁLAGA

Importante empresa constructora, precisa incorporar a su organización un Encargado/a de Obra con experiencia en edificación para la provincia de Málaga, cuya misión será las propias de un encargado/a de obra bajo la supervisión del jefe/a de obra.

Entre sus principales funciones, podemos destacar:

- Replanteos, control de materiales y herramientas de obra, organizar equipos de trabajo y subcontratas.

- Control de la calidad de ejecución de los trabajos.

- Velar y hacer cumplir las medidas de seguridad en la obra y de los trabajadores.

- Trato con la dirección de obra y la propiedad, etc...

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a de Obra Málaga.

RECEPCIONISTA - VINCCI SELECCIÓN ALEYSA 5* para Benalmádena

En Vincci Hoteles seleccionamos a un/a Recepcionista para nuestro hotel ubicado en Benalmádena (Málaga).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista - Vincci Selección Aleysa 5* en Benalmádena.