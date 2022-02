Dominar una segunda o tercera lengua es un valor añadido a tu curriculum. En el artículo de hoy hemos seleccionado ofertas de empleo en Málaga donde requieren que dispongas de un buen nivel de alguno de estos idiomas: inglés, francés, alemán, neerlandés o catalán. Podrás encontrar oportunidades para gestores de reservas, dependientes de tiendas de lujo, comerciales y teleoperadores. Ahora solo falta inscribirte.

VENDEDOR/A , EXPERIENCIA PREVIA SECTOR LUJO. MÁLAGA CAPITAL

¿Tienes experiencia como dependiente/a dentro del sector lujo y quieres trabajar en Málaga Capital?. ¿Tienes un nivel alto en inglés?. Adecco te está buscando!!!

Formarás parte de una arraigada empresa, distribuidora oficial de importantes marcas y firmas en su sector.

Además ofrecemos contrato de trabajo indefinido, con interesante salario compuesto de fijo + comisiones. Formación continua y perfeccionamiento en últimas tendencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a , experiencia previa sector LUJO. Málaga Capital.

GESTOR/A RESERVA FRANCÉS E INGLÉS, INDEFINIDO. para Málaga

¿Te apasiona el turismo?, ¿Tienes un nivel alto en francés e inglés?. Te estamos buscando!!!

En este puesto tienes una oportunidad emocionante de formar parte del equipo de atención al cliente de una empresa internacional, en un entorno de trabajo multicultural, con amplia y consolidada experiencia; haciéndolos líderes de su sector.

Además prevalece el trabajo en equipo, buen compañerismo y todo ello en Málaga capital.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a reserva francés e inglés, INDEFINIDO. en Málaga.

GESTIONNAIRES DE RÉSERVATIONS INTERNATIONALES PAR TÉLÉPHONE para Málaga

Nous recherchons des gestionnaires de réservations internationales par téléphone !

¿Vous parlez couramment le français? Vous avez une opportunité passionnante de rejoindre léquipe du service clientèle dune société internationale qui vient douvrir un nouveau siège social avec des installations où vous profiterez dun environnement de travail multiculturel avec une expérience étendue et établie faisant deux des leaders dans leur secteur. Dans le bureau, vous aurez un accès complet à des rafraîchissements, des thés, du café, des en-cas, des fruits et bien dautres choses encore. En outre, le travail déquipe prévaut, la bonne camaraderie et ils sont situés dans la ville de Malaga.

Notre client vous offre un emploi stable et la possibilité de promouvoir et de développer de nouveaux rôles au sein de lorganisation. En outre, vous recevrez une formation initiale approfondie et un suivi continu pour assurer votre adaptation à lemploi.

La journée de travail serait à temps plein, répartie en équipes intensives du lundi au dimanche avec les pauses correspondantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestionnaires de réservations internationales par téléphone en Málaga.

GESTORES/AS DE RESERVA, ALEMÁN. CONTRATO INDEFINIDO para Málaga

¡Buscamos gestores/as telefónicos de reservas internacionales!.

En este puesto tienes una oportunidad emocionante de formar parte del equipo de atención al cliente de una empresa internacional, en un entorno de trabajo multicultural, con amplia y consolidada experiencia; haciéndolos líderes de su sector.

Recibirás una amplia formación inicial y un seguimiento continuo para garantizar tu adaptación al puesto de trabajo.

La jornada de trabajo sería completa, distribuida en turnos intensivos de Lunes a Domingo con los descansos correspondientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestores/as de reserva, alemán. CONTRATO INDEFINIDO en Málaga.

COMERCIAL ACCESORIOS PISCINAS para Málaga

Si tienes experiencia comercial en el sector de accesorios de piscina y buscas una posición estable, ¡esta oferta puede interesarte! Nuestro cliente es una empresa de referencia en el sector de accesorios y complementos para piscinas y necesita incorporar a un/a comercial con amplia experiencia en Málaga y varias provincias de Andalucía. Se valorará nivel medio-alto de inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Accesorios Piscinas en Málaga.

AGENTE COMERCIAL DE TRANSPORTES INTERNACIONALES - MÁLAGA

Si tienes experiencia previa como agente comercial de transportes internacionales y tienes amplia cartera de clientes ¡Esta oferta te podría interesar!

Te incorporarás a trabajar como Agente Comercial en una importante empresa con más de 30 años de experiencia en el sector transporte de carga completa por carretera. Para ello, necesitamos que seas una persona orientada a resultados, con buenas dotes comunicativas y que sepas trabajar en equipo.

Además, será importante que tengas una buena cartera de clientes y un nivel alto de inglés (C1) (también será valorable que conozcas otros idiomas como francés, alemán o neerlandés).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente comercial de Transportes Internacionales - Málaga.

DEPENDIENTE/A, SECTOR LUJO. MÁLAGA CAPITAL

¿Tienes experiencia como dependiente/a dentro del sector lujo y quieres trabajar en Málaga capital?. ¿Tienes un nivel alto en inglés?. Adecco te está buscando !!!

Formarás parte de una arraigada empresa, distribuidora oficial de importantes marcas y firmas en su sector. Además ofrecemos contrato de trabajo indefinido, con interesante salario compuesto de fijo + comisiones. Formación continua y perfeccionamiento en últimas tendencias.

Estamos pensando en una persona que aporte:

-Experiencia de al menos 3 - 5 años como vendedor/a en el sector lujo, alta gama, moda, joyería- Imprescindible nivel alto de inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a, sector LUJO. Málaga capital.

TELEOPERADOR/A, CONTRATO INDEFINIDO. para Fuengirola

Requisitos:

-Experiencia en asesoramiento telefónico o venta telefónica de al menos 6 meses.

-Experiencia en trato con clientes y cierre de negociación.

-Valorable inglés y/o dominio del catalán.

-A nivel competencial, personas orientadas hacia objetivos, con desarrolladas habilidades comunicativas, fuerte orientación hacia el cliente, habilidades de ventas, trabajo en equipo y empática.

- Disponibilidad para trabajar en turnos de fines de semana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a, CONTRATO INDEFINIDO. en Fuengirola.

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES para Málaga

En Onsicom estamos ampliando nuestros equipos, con miras hacía el futuro y centrados en nuestra nueva línea de productos. Para ello, buscamos incorporar nuevos compañeros/as al equipo de comerciales de nuestra delegación de Málaga. Se encargarán de comercializar los productos de la teleoperadora Olephone en las zonas de despliegue propio, trabajando a puerta fría, en stand y empresas, y reportando a su director comercial.

Se requiere:

- Titulación requerida: Estudios de Secundaria básicos.

- Informática: Ofimática básica.

- Idiomas: Inglés básico deseable.

- Experiencia:

- Al menos 1 año en un puesto similar.

- Conocimientos y/o experiencia en venta directa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Telecomunicaciones en Málaga.