Encontrar trabajo hoy puede resultarte mucho más gratificante con estas ofertas de empleo en Málaga, en las que se solicitan más de 240 candidatos para cubrir vacantes en diversos sectores.

OFERTAS DE EMPLEO EN MÁLAGA

ASSISTANT ACOGIDA EXTRANJEROS para Málaga

¿Te gustaría embarcarte en un proyecto internacional para una multinacional del sector de la ingeniería digital ayudando a trabajadores del extranjero a hacer de su incorporación laboral en nuestro país sea lo mas amena posible?

La persona seleccionada representará a la empresa y será el primer punto de contacto de los trabajadores que se incorporen a la oficina de Málaga recién llegados del extranjero. Realizará el acompañamiento del personal en todo lo que necesiten para que su acogida en Málaga se haga de lo más rápida y amena posible.

ASSISTANT ACOGIDA EXTRANJEROS para Málaga

COSTURERA/O INDUSTRIAL para Málaga - Adecco

Seleccionamos costureras/os industriales para importante empresa textil de Málaga.

Ofrecemos horario de 8 a 16 horas de Lunes a Viernes. Requerimos disponibilidad de incorporación inmediata.

COSTURERA/O INDUSTRIAL para Málaga - Adecco

CONTROLLER FINANCIERO (POSICIÓN ESTABLE) para Málaga - Adecco

Seleccionamos un controller financiero para importante empresa tecnológica.

Entre las funciones a realizar destacamos:

- Supervisión del área de contabilidad financiera, cierres contables y elaboración de asientos

- Supervisión y optimización de las áreas de proveedores/as y clientes, pagos y cobros.

- Análisis de márgenes brutos de la contabilidad financiera.

- Establecimiento de procedimientos

- Análisis de las diferentes desviaciones

- Etc.

CONTROLLER FINANCIERO (POSICIÓN ESTABLE) para Málaga - Adecco

MECÁNICO/A CARROCER/A VEHICULOS INDUSTRIALES para Antequera - Adecco

Seleccionamos un/a Mecánico/a carrocero/a para trabajar en el/la servicio técnico/a de un importante Concesionario Oficial situado en Antequera.

Para acceder a esta oferta necesitaremos que aportes experiencia de al menos 1 año haciendo reparaciones de carrocerías de camiones o autobuses (masillar, soldar, etc.).

MECÁNICO/A CARROCER/A VEHICULOS INDUSTRIALES para Antequera - Adecco

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA AUTOMOCIÓN para Málaga - Adecco

Si tienes experiencia como Técnico/a de servicio y mantenimiento de maquinaria de automoción, eres una persona con una alta orientación al cliente y tienes conocimientos de electricidad general, automoción y sistemas hidráulicos, ¡Esta oferta te podría interesar!

Te incorporarás a trabajar en una empresa estable con más de 50 años de historia dedicada al sector del motor. Sus objetivos son mantener y cuidar la calidad de sus servicios y proporcionar la mejor atención al cliente y el mejor servicio postventa.

Tus principales funciones serán: Asesoramiento técnico de maquinaria de taller; montaje de maquinaria de automoción: elevadores/compresores/cabinas de pintura, demostraciones de funcionamiento de maquinaria de diagnosis y otras herramientas de trabajo para talleres de automoción, dotar a clientes de formación sobre las maquinarias específicas.

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA AUTOMOCIÓN para Málaga - Adecco

ENVASADORES/AS AXARQUÍA para Algarrobo - Adecco

Buscamos personal para trabajar en la zona de la Axarquía.

Entre tus responsabilidades estarán las de: Envasado en línea de producción de fruta y verdura, abastecimiento de la línea de producción de materia, limpieza de la zona de trabajo y paletizado, control de la producción.

ENVASADORES/AS AXARQUÍA para Algarrobo - Adecco

TÉCNICO/A COMERCIAL SECTOR TRANSPORTE para Málaga - Adecco

Nuestro cliente es una importante empresa que ofrece asesoramiento y soluciones a empresas del sector de transporte y por ello seleccionamos un/a comercial para la zona de Málaga, Jaén y Granada.

Se ofrece: contrato estable, directamente con la empresa, salario fijo + comisiones en función ventas tanto en clientes activos como en nueva captación, vehículo empresa, tarjeta gasolina, gastos, móvil y ordenador.

TÉCNICO/A COMERCIAL SECTOR TRANSPORTE para Málaga - Adecco

CONTABLE SAP para Málaga - Adecco

En este puesto, serás la persona responsable de realizar la contabilidad de la empresa: conciliaciones bancarias, gestión de costes, elaboración de informes y cierres contables, controlar el presupuesto así como analizar las desviaciones y preparar los estados financieros.

CONTABLE SAP para Málaga - Adecco

ANGULAR SENIOR DEVELOPER para Málaga - Grupo Crit

Grupo Crit selecciona una persona con experiencia "Angular Developer" para un puesto de Desarrollador/a Frontend con experiencia en Angulat 2+. Empresa situada en Málaga, con posibilidad de teletrabajar.

ANGULAR SENIOR DEVELOPER para Málaga - Grupo Crit

ADMINISTRATIVO/A FORMALIZACIÓN VENTA INMOBILIARIA para Málaga - Grupo Crit

Seleccionamos auxiliares administrativos/as para incorporación inmediata en importante empresa del sector bancario situado en el PTA.

La persona seleccionada tendrá las siguientes funciones: Revisión de expedientes hipotecarios de datos tanto jurídicos como financieros, proceso de localización, captura y grabación de documentación requerida para sector hipotecario (notas simples, escrituras, BBDD, plusvalías, deuda hipotecaria, préstamos, etc.) y funciones propias del puesto, como manejo de programas informaticos; Excel, Microsoft además de programas informáticos internos.

ADMINISTRATIVO/A FORMALIZACIÓN VENTA INMOBILIARIA para Málaga - Grupo Crit

PESCADEROS/AS PARA SUPERMERCADO para Málaga - Grupo Crit

Buscamos personal con experiencia previa en Supermercados en los puestos de Pescadero/a con disponibilidad completa e inmediata para trabajar en MALAGA capital.

Es necesario experiencia en atención al cliente, venta, exposición, limpieza, reposición, gestión de inventario, colocación de mercancía y despiece de pescado.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

PESCADEROS/AS PARA SUPERMERCADO para Málaga - Grupo Crit

CARNICEROS/AS PARA SUPERMERCADO para Málaga - Grupo Crit

En Grupo Crit Málaga estamos buscando personal con experiencia previa en Supermercados en los puestos de Carniceros/as con disponibilidad completa y muy inmediata para trabajar en Málaga capital.

Abstenerse candidatos/as que no estén disponibles de forma inmediata, que no tengan experiencia en el sector y que no estén interesados/as en contratos temporales.

La jornada prevista es de 40 horas semanales de lunes a sábado con domingos de apertura rotativos y los descansos establecidos. La jornada normalmente suele ser intensiva de mañana o tarde (rotativa). Incorporación muy Inmediata.

CARNICEROS/AS PARA SUPERMERCADO para Málaga - Grupo Crit

10 AYUDANTES DE CAMARERO/A para Marbella - Amàre Marbella Beach Hotel

Necesitamos incorporar Ayudantes de Camarero/a.

Se requiere formación FP/ Grado Medio/ Superior en Servicios en restauración, Inglés - Nivel A2, Francés - Nivel A1, valorable conocimientos de otros idiomas.

10 AYUDANTES DE CAMARERO/A para Marbella - Amàre Marbella Beach Hotel

4 BARTENDERS para Marbella - Amàre Marbella Beach Hotel

Vive la experiencia de trabajar en Amàre Beach Hotel Marbella y entra en el proceso de selección de Bartender.

¿Cuáles serán tus funciones principales?

- Llevar a cabo las funciones propias de atención al cliente en las diferentes barras según los protocolos establecidos para cada una de ellas.

- Velar por la consecución de los objetivos departamentales establecidos, así como el cumplimiento de los procesos críticos y puestas en escena del área, de acuerdo con los estándares establecidos por el hotel.

- Recibir, informar y asesorar al cliente en los diferentes productos que se le ofrecen.

- Realizar la toma de comanda de bebidas y el servicio de las peticiones de los clientes.

- Efectuar la facturación y el cobro al cliente.

-Etc.

4 BARTENDERS para Marbella - Amàre Marbella Beach Hotel

3 BOTONES para Marbella

Estamos seleccionando Botones para Amàre Beach Hotel Marbella, ofrecemos contrato en Prácticas.

Formación necesaria: Grado en Turismo/ FP I/ FPII y/o Ciclo Formativo de Grado Medio/ Superior en Alojamiento/ Gestión de Alojamientos/ Hostelería y Turismo y/o similar.

Imprescindible tener finalizados los estudios, para poder realizar contrato en prácticas.

Idiomas: Inglés, Nivel A2, Francés, Nivel A1.

3 BOTONES para Marbella