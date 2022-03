8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se reivindica la igualdad de derechos. Con este gran acontecimiento que cada año adquiere más relevancia, seleccionamos las siguientes ofertas de empleo en Málaga, para mujeres y hombres, sin distinción. Es la contribución que desde iberempleos.es queremos aportar en una fecha tan especial.

VENDEDOR/A - PARTI TIME - PLAZA MAYOR para Málaga - CALVIN KLEIN

Entusiasta, creativo/a y actitud positiva son los ingredientes que necesitas para formar parte del equipo Calvin Klein. ¿Ya los tienes? Pues estaremos encantados de darte la bienvenida al equipo.

Tu misión: Contribuir al logro de los objetivos de la tienda a través de habilidades de venta efectivas y la optimización del servicio al cliente mientras se promueve la imagen de marca.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a - PARTI TIME - Plaza Mayor en Málaga.

INGENIERO/A DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE SISTEMAS para Málaga - FASTER

Faster Empleo ETT selecciona un/a Ingeniero/a de Desarrollo de Software de Sistemas para el desarrollo de nuevos productos. El objetivo del puesto es el desarrollo del firmware de los distintos dispositivos electrónicos que desarrolla la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de Desarrollo de Software de Sistemas en Málaga.

VENDEDOR/A - PART TIME - PLAZA MAYOR para Málaga - PEPE JEANS

La tienda Pepe Jeans del Outlet Plaza Mayor en Málaga ¡te está esperando!

Funciones:

-Resolver las consultas de los clientes y superar las expectativas en la tienda.

-Atender a múltiples clientes utilizando procedimientos estándar.

-Gestionar las transacciones en la caja registradora con precisión y eficiencia.

-Conocer, comprender y demostrar un conocimiento del producto actualizado y completo.

-Alcanzar objetivos de ventas personales / de tienda teniendo en cuenta los KPI de la tienda.

-Mantener la tienda de acuerdo con la imagen de la empresa, organizar la sala de existencias y la sala de accesorios

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a - PART TIME - Plaza Mayor en Málaga.

ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS para Málaga - ADECCO

Conocimientos necesarios :

- Linux ( manejo en terminal ).

- Bases de datos SQL ( MySQL/Sqlite3 ).

- Atención telefónica.

- Túneles OpenVPN.

- Configuración de router/wifis/etc.

- Configuración TCP/IP.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador/a de Sistemas en Málaga.

AGENTE TELEFÓNICO CON/SIN EXPERIENCIA para Málaga - ADECCO

En Adecco nos encontramos en la búsqueda de perfiles para trabajar como Agentes Telefónicos con una clara orientación al cliente y capacidad de comunicación, para incorporarse a una importante empresa de Contact Center ubicada en Málaga capital.

Funciones:

- Venta a clientes sobre la compañía, sus productos y/o servicios.

- Emisión de llamadas.

- Seguimiento y control de las llamadas efectuadas.

- Registro continuo y detallado de la comunicación sostenida con el cliente.

- Atención y resolución de dudas, consultas.

-Grabación de datos de clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Telefónico con/sin experiencia en Málaga.

FINANCIAL ADVISOR (CUSTOMER SUPPORT AGENT) WITH DANISH LANGUAGE SKILLS para Fuengirola - MANPOWER

We are looking for candidates to fill the position of Financial Advisor (Customer Service Agent) who are able to:

-Be at the forefront of the business, handling multiple channels inbound/outbound interactions to support customers located in Scandinavia.

-Establish positive engagement with the customers, build strong relationships and demonstrate fair treatment guided by Intrum's values.

-Conduct affordability assessments to fully understand each customer's financial situation and, where appropriate, set up reasonable payment plans with clear timescales.

-Maintain system notes, ensuring records of calls are entirely accurate, professional, and a true reflection of the conversation.

-Reflect our clients in a positive and professional manner.

-Thrive to achieve business targets and meet individual and team KPIs.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Financial Advisor (Customer support agent) with Danish Language Skills en Fuengirola.

FP II ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD (H/M) para Málaga

¿Quieres pertenecer a una empresa multinacional de electrónica? ¿Tienes experiencia como operario/a en cadena de producción?

Desde Manpower te damos la oportunidad de formar parte de un proceso de selección donde buscamos gente como tú, con iniciativa, dinámica, con ganas de tener nuevos retos y aprender funciones diariamente.

Con disponibilidad de horarios para trabajar a turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo con los descansos que establece la ley.

Buscamos personas con Grado Medio, Grado Superior o similar de ramas industriales y electricidad. Con experiencia de 1-2 años en puestos de operario montaje industrial o similar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FP II Electrónica y Electricidad (H/M) en Málaga.

COMERCIAL SECTOR ALIMENTACIÓN para Málaga - ADECCO

Si tienes experiencia comercial en el sector de alimentación y buscas una posición estable o una mejora laboral, ¡no dudes en inscribirte!

Se ofrece: Contrato muy estable, salario fijo + variable en función de objetivo de ventas y flexibilidad horaria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial sector Alimentación en Málaga.

Y si eres una profesional autónoma, estas ofertas de empleo en Málaga te pueden interesar

INSTRUCTOR/A DE TENIS para Málaga

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de tenis en Málaga.

PROFESOR/A SECUNDARIA CIENCIAS Y MATEMÁTICAS para Málaga

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor secundaria ciencias y matemáticas en Málaga.

DIETISTA para Málaga

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dietista en Málaga.

ACUPUNTOR/A para Málaga

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Acupuntor en Málaga.

TATUADOR/A para Málaga

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Tatuador en Málaga.

DISEÑADOR/A GRÁFICO para Málaga

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador gráfico en Málaga.