Arrancamos con trabajo para ALBAÑILES en Estepona. Estas vacantes vienen de la mano de CRONOSHARE, conocida plataforma que pone en contacto a profesionales autónomos con sus potenciales clientes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Albañil/a en Estepona.

Desde Manpower, por otro lado, buscan CUSTOMER SERVICE WITH NATIVE FRENCH OR GERMAN. Precisan este perfil para trabajar en una importante compañía multinacional de la Tecnología. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CUSTOMER SERVICE with NATIVE FRENCH OR GERMAN OR DUTCH en Málaga.

Mientras, desde el GRUPO IMAN seleccionan 4 INSTALADORES/AS de PLACAS SOLARES para trabajar por toda la provincia de Málaga. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INSTALADOR/A PLACAS SOLARES en Vélez-Málaga.

En la Fundación Adecco necesitan OPERARIO/A DE LIMPIEZA para el SECTOR de la HOSTELERÍA CON DISCAPACIDAD. El lugar de trabajo está en la localidad de Churriana, por lo que se requiere residencia en la zona y tener vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de limpieza sector Hosteleria con discapacidad en Málaga.

Seleccionan también un VIGILANTE CON TIP para un servicio en Málaga capital, con horarios rotativos de mañana, tarde y noche. Se exige experiencia previa en el puesto. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vigilante con TIP en Málaga.

Desde Adecco buscan JEFE/A DE PROYECTO DEL SECTOR CÁRNICO. Se ofrece la oportunidad de liderar equipos, gestionar una gran cuenta y trabajar día a día en la satisfacción de los clientes. La persona seleccionada será la responsable del control y gestión de los trabajadores de este servicio, estando presente en su día a día con el fin de motivarles y resolver las dudas e incidencias que puedan surgir en su puesto de trabajo. Al colaborar de manera cercana con el cliente, podrás detectar áreas de mejora en el servicio y en procedimientos, pudiendo tener autonomía para implantar iniciativas. Sin duda todo lo que vas a aprender va hacerte crecer personal y profesionalmente. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Proyecto del sector Cárnico en Málaga.

Se necesitan también TELEOPERADORES/AS para VENTA en TELECOMUNICACIONES. Son vacantes 100% teletrabajo, con una jornada de 25 horas semanales, en horario de 16:00 a 21:00 de lunes a viernes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a venta Telecomunicaciones - 100% TELETRABAJO en Málaga.

Siguiendo en el sector comercial, se precisan asimismo ASESORES/AS DE POSTVENTA para AUTOMOCIÓN. Se requiere persona dinámica, empática, extrovertida, cercana, con habilidades y experiencia demostrable en atención al cliente y a nivel comercial y con conocimientos mínimos en mecánica, chapa y pintura de automoción, para cubrir una posición estable como asesor/a de servicio en el departamento de postventa de una empresa de automoción referente del sector. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a de postventa automoción - Málaga.

En Torremolinos, Adecco necesita también un ADMINISTRATIVO/A de FACTURACIÓN. La oferta se dirige a profesionales con experiencia, los cuales estén interesados en incorporarse a una empresa del sector turístico. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Facturación Torremolinos.

En Marbella, por otro lado, se busca un RESPONSABLE de CONTABILIDAD. Para este puesto se piensa en un/a profesional con al menos 5 años de experiencia como Contable del sector Promoción Inmobiliaria en la zona de Málaga. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable contabilidad, MARBELLA.

Además, necesitan un TÉCNICOS/AS INSTALADORES/AS DE ALARMAS al que se le ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A INSTALADOR/A DE ALARMAS INDEFINIDO MÁLAGA.

Si te interesa optar a un contrato para sustituciones, se busca PERSONAL DE RECEPCIÓN CON INGLÉS. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de recepción con inglés (sustituciones) en Málaga.

En Fuengirola buscan DEPENDIENTES/AS - REPONEDORES/AS para importante tienda de ropa ubicada en localidad. Horario de 12.00 a 20.30 o de 14:30 a 23:00 (con media hora de descanso), en turnos rotativos semanalmente. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a - Reponedor/a Textil Fuengirola.

Por otra parte, Grupo Crit España cuenta con un total de 10 vacantes en busca de PERSONAL para SUPERMERCADO. Se valorarán las candidaturas con experiencia previa en Supermercados trabajando de CHARCUTERO/A, con disponibilidad completa e inmediata para trabajar en la zona de Málaga capital. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Supermercado CHARCUTERA/A- Málaga.

Desde el sector tecnológico y de la mano de Page Personnel destaca la necesidad de incorporar un INGENIERO/A CLOUD CON INGLÉS para una importante consultora tecnológica internacional con sede en Málaga. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Cloud con inglés - Málaga.

Otra importante compañía multinacional busca un BIG DATA DEVELOPER para trabajar en remoto. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Big Data Developer en Málaga.

La misma agencia necesita un ADMINISTRADOR DE SISTEMAS WINDOWS para incorporarse al Departamento de tecnología de una reconocida compañía con sede en Málaga. Se busca un/a profesional que cuente con al menos dos años de experiencia ocupando una posición similar. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador de Sistemas Windows en Málaga.

Para el sector turismo, se busca un/a TERAPEUTA/MASAJISTA para trabajar en HOTEL MAC PUERTO MARINA de BENALMÁDENA. Es requisito indispensable disponer de incorporación inmediata para trabajar a jornada completa. Se ofrece contrato fijo discontinuo y salario según convenio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Terapeuta/Masajista - Hotel Mac Puerto Marina Benalmádena.

Terminamos con PLAGISER y su búsqueda de un/a TÉCNICO EN SALUD AMBIENTAL Y CONTROL DE PLAGAS para Marbella. Se requiere formación cualificada mediante certificado FP2 de técnico Superior en Salud Ambiental o Certificado de Profesionalidad de servicios para el control de plagas Nivel 2. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO EN SALUD AMBIENTAL Y CONTROL DE PLAGAS en Marbella.