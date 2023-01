La creación de empleo en Málaga es una constante. La provincia se sigue erigiendo como un foco de atracción de talente en estos primeros compases del 2023. El año arranca con interesantes ofertas de empleo en Málaga para personal cualificado, especialmente para perfiles técnicos superiores y mandos directivos. Las empresas más punteras en diferentes áreas, con presencia tanto nacional como internacional, demandan a los mejores profesionales para desarrollar su labor en Málaga. Atractivos puestos vacantes, en destacadas compañías, con posibilidades reales de promoción, salarios más que competentes, etc. Todo ello en un entorno con las mejores infraestructuras, servicios y transportes, lo que da lugar a oportunidades laborales con las que vivir y desarrollarse profesionalmente en Málaga.

Ofertas de empleo en Málaga

INGENIERO DEVOPS

Desde Grupo Crit buscan en estos momentos un/a Ingeniero/a Devops para incorporarse a una importante empresa de tecnología.

Funciones a desarrollar en el puesto vacante:

- Encargado de aprovisionar los recursos o infraestructura requeridos para los proyectos.

- Asegurar la integración y despliegue continuo.

Condiciones de la oferta de empleo:

- Contrato estable e indefinido con el cliente.

- Ubicación Málaga.

- Modalidad híbrida: 2 días en oficina y 3 teletrabajo.

- Banda salarial sujeta a experiencia.

Requisitos:

- Ingeniero informático o carrera afín.

- Experiencia de al menos 3 años en puestos similares con:

1. Conocimientos y experiencia en Infraestructura como código: Terraform, Ansible.

2. Conocimientos sólidos en núbes públicas, AWS, Azure, GCP.

3. Conocimientos sólidos en lenguajes de automatización de infraestructuras como Python, Nodejs, Ruby.

4. CI/CD, Azure DevOPs, Jenkins, BitBucket, Git.

5. Conocimientos sólidos en sistemas de monitorización como ELK, Dynatrace, Grafana.

6. Experiencia en gestión de contenedores en producción K8s, Openshift, Docker.

7. Conocimientos en manejo de grandes volúmenes de datos.

8. Conocimientos en Machine Learning e inteligencia artificial.

- Inglés C1.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero DevOps en Málaga.

JEFE DE OBRA CIVIL

Importante Empresa Constructora especializada en proyectos de Obra Civil con proyectos recurrentes en la Costa del Sol, demanda para esta oferta de empleo en Marbella un Técnico con más de 5 años de experiencia como Jefe de Obra Civil.

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes funciones:

- Planificar cada una de las labores y trabajos que se van a desempeñar.

- Proponer los procedimientos, las técnicas y los medios más idóneos.

- Comprobar las certificaciones.

- Controlar los costes.

- Controlar los plazos de construcción.

- Tramitar los pedidos a proveedores.

- Coordinar industriales y subcontratistas.

- Hacer seguimientos de los planes de calidad y ajustarse a los plazos de entrega.

- Redactar las actas y cierres mensuales.

El Jefe de Obra Civil que sea el seleccionado debe de aportar las siguientes características personales y profesionales:

- Formación técnica como Ingeniero.

- Más de 5 años de experiencia como Jefe de Obra de proyectos de carácter Civil.

- Aportar movilidad geográfica.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Obra Civil en Marbella.

GUEST EXPERIENCE DIRECTOR - 5* LUXURY RESORT MARBELLA

One of the best 5 Luxury Resorts in Spain, located in Marbella, part of a Hotel Group specialized in luxury properties is looking for a Guest Relations Manager with previous experience of minimum 3 years at this position.

The Guest Experience Director will appraise 25 butlers perfomance in order to ensure the teams:

- Respond to any questions, needs and desires of guests, and follow up with guests to ensure their requests have been met to their satisfaction.

- Respond to guest needs and anticipate their unstated ones.

- Actively listen and resolve guests complaints.

- Oversee and coordinate all arrivals and departures of special guests.

- Coordinate and manage communication between guests and staff.

- Promote all amenities, conveniences and programs offered.

Also, the person will be in charge of:

- Direct, coach and manage guest relations team to ensure all standards and operating procedure are adhered to.

- Follow and enforce established policies and procedures.

- Examine activities longbook, assign tasks appropriaterly and implement control schedule daily.

Requirements:

- Proven worken experience of minimum 3 years as Guest Relations Manager.

- Working experience in 5- Hotels.

- Must- have previous experience in international hotel chain.

- Experience as Front Office Manager, a part from Guest Experience, will be highly valued.

- Experience managing team's of more than 20 people.

- Proficiency in english, multilingualism will be considered an asset.

- Excellent problem resolution skills.

- Outstanding communication and active listening skills.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Guest Experience Director - 5* Luxury Resort Marbella.

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A DE LEGUMINOSAS

Compañía del sector Alimentario, con presencia en la provincia de Málaga, precisa incorporar a su plantilla este perfil de Experto/a en asistencia técnica a terceros.

La persona seleccionada se incorporará en una Compañía del sector Alimentario como Ingeniero/a Agrónomo/a de leguminosas y sus principales funciones serán:

- Identificar, evaluar y conocer las diferentes variedades de leguminosas presentes en el mercado y determinar su adaptación a las diferentes zonas agroclimáticas.

- Fomentar y desarrollar la producción local de leguminosas, incrementando localmente la producción agronómica para aprovisionar 3 centros productivos de la empresa.

- Gestionar los diferentes proveedores de leguminosas.

Asesorar técnicamente a los proveedores, recomendando variedades.

Buscamos Ingeniero/a Agrónomo/a de leguminosas con experiencia de mas de 4 años para desarrollar los cultivos y dar asistencia técnica a los agricultores de la provincia de Málaga. Es imprescindible alta capacidad relacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Agrónomo/a de leguminosas en Málaga.

SOLUTION ARCHITECT

Importante cliente multinacional, ubicado en Málaga, precisa cubrir esta posición de Solution Architect. El candidato seleccionado se incorporará al Departamento Tecnológico de la compañía como Solutions Architect para asumir las siguientes responsabilidades:

- Interactuar con el cliente desde la toma de requisitos, el diseño técnico de soluciones y la entrega de producto.

- Participar en la resolución de problemas, gestión de presupuestos y de plazos, velando por la calidad técnica y funcional del producto.

Se ofrece:

- Teletrabajo híbrido (2 días a la semana oficina).

- Oficinas en el Tech Park con parking para cada trabajador/a.

Se busca una persona con formación técnica que aporte, al menos 3 años de experiencia como Solutions Architect, además de:

- Experiencia con Spark/Scala/Java/Python (con alguna de ellas) y con el diseño técnico y de soluciones.

- Conocimiento de datos, garantizando su calidad, actualizaciones, reversión y cambios en su estructura.

- Habilidades y buena capacidad de interlocución de cara al cliente en inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Solution Architect en Málaga.

TECHNICAL LEAD BIG DATA

El candidato seleccionado se incorporará al Departamento Tecnológico de la Oficina de Málaga como Technical Lead Big Data asumiendo las siguientes responsabilidades:

- Liderar proyectos de gestión, transformación y limpieza de datos de gran volumen.

- Automatizar el procesamiento de datos para permitir alertas continuas sobre actividades de alto riesgo.

- Presentar los resultados del proyecto a los clientes, tanto de forma presencial como virtual.

- Trabajar muy estrechamente con los científicos de datos para garantizar una entrega eficiente y eficaz de las soluciones.

- Utilizar las principales herramientas de Big Data de código abierto, como Spark, Hadoop, Scala y Elasticsearch.

- Trabajar con nuestro equipo de desarrollo de software para producir aplicaciones reutilizables.

- Utilizar tecnologías emergentes y de código abierto como Spark, Hadoop y Scala.

- Colaborar en cuestiones de escalabilidad que impliquen el acceso a cantidades masivas de datos e información.

- Asumir tareas ad-hoc según se requiera para el funcionamiento de un negocio pequeño, pero en rápida expansión.

Se ofrece:

- Teletrabajo híbrido (2 días en oficina) y horario flexible.

- Oficinas nuevas en Tech Park con parking para los trabajadores.

- Interesantes beneficios sociales.

- Proyectos a la vanguardia tecnológica.

- Planes de carrera.

- Salario competitivo.

Se busca un Technical Lead que aporte los siguientes conocimientos:

- Experiencia Big Data, ya sea desde una perspectiva de implementación o de ciencia de datos.

- Experiencia en Spark, Hadoop o Elasticsearch.

- Experiencia en la construcción de pipelines de procesamiento de datos para su uso en sistemas de producción "hands off" batch, incluyendo (o preferiblemente ambos) pipelines ETL tradicionales y/o pipelines de análisis.

- Codificación en lenguajes como Scala, Java o Python.

- Será imprescindible aportar un nivel alto de inglés (todo el proceso es en inglés).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Technical Lead Big Data - Nivel alto de inglés en Málaga.

SENIOR DATA ENGINEER

El candidato seleccionado se incorporará al Departamento Tecnológico de una importante compañía multinacional tecnológica, ubicada en Málaga, como Senior Data Engineer para asumir las siguientes responsabilidades:

- Gestionarás, transformarás y limpiarás grandes volúmenes de datos, ayudando a nuestros clientes de primer nivel a resolver problemas de negocio en el área de fraude, cumplimiento y crimen financiero.

- Trabajarás estrechamente con Data Scientists, Business Analysts, Technical Leads, Project Managers y Solutions Architects, con todos siguiendo el mismo objetivo de cumplir con las expectativas de nuestros Clientes.

Se ofrece:

- Teletrabajo híbrido y flexibilidad horaria.

- Beneficios sociales.

- Oficina en TechPark con parking para empleados.

- Planes de carrera.

Se piensa en una persona con formación técnica que aporte, al menos 3 años de experiencia como Senior Data Engineer y:

- Experiencia probada en big data, ya sea desde una perspectiva de implementación o de ciencia de datos.

- Conocimiento experto de al menos una tecnología de big data como Spark, Hadoop o Elasticsearch.

- Sólida experiencia en codificación en Java, Python o Scala.

- Experiencia en la construcción de pipelines de procesamiento de datos para su uso en sistemas de producción "hands off" batch, incluyendo pipelines ETL tradicionales y/o pipelines de análisis.

- Será imprescindible aportar un nivel alto de inglés a nivel conversacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Data Engineer en Málaga.

DELEGADO FARMACIA MÁLAGA

Laboratorio especializado en Cosmética, dermofarmacia y complementos, ofrece proyecto estable y desarrollo profesional.

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:

- Desarrollo de negocio y fidelización de clientes ,gestión de las Farmacias clientes y potenciales en la zona definida (Málaga, Granada y Córdoba).

- Llevar a cabo las actividades necesarias de back-office previstas y solicitadas, reportando a su n+1.

- Planificación de las actividades mensuales y de los acompañamientos.

- Reporting periódico. - Contacto con el backoffice para todos los temas de logística, pedidos, stock, etc.

- Participación en todas las iniciativas empresariales en que se encuentren involucrados, sea de formación, sea de

negocio.

- Coordinación con las/los Product Trainers para concertar las formaciones en las farmacias clientes.

Se ofrece:

- Contrato indefinido (6 meses de prueba).

- Paquete salarial: 30 K + 6K + Gastos (posibilidad de coche de empresa a los 6 meses).

- Plan de Carrera y formación continua.

La persona seleccionada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Experiencia de 2 años como Delegado/a Farmacia (muy enfocado al Sell In y a la capatación de nuevos clientes).

- Manejo de herramientas informáticas (CRM, Excel, VideoConf, etc.).

- Carnet de Conducir y vehículo propio.

- Disponibilidad para viajar.

- Soft skills: team working, organización, alta competencia en presentaciones eficaces, facilidad de relación y empatía con la farmacia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado Farmacia Málaga.

Por último, recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes publicar ofertas de empleo en Iberempleos para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.