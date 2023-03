El empleo juvenil sigue siendo una de las asignaturas pendientes, ya que son muchos los jóvenes que una vez finalizados sus estudios no encuentran una salida laboral relacionada con su formación. Para acercar oportunidades a este colectivo, hoy destacamos una oferta de empleo en Málaga, de la mano del Grupo Crit, en la que se abre un proceso de selección para 5 Community Manager Juniors.

Más allá de estas atractivas oportunidades, los más aventureros también tienen interesantes vacantes para probar suerte más allá de la provincia. Como muestra, la demanda del prestigioso restaurante Harbour Club, donde buscan maîtres, camareros, jefes de sala, chef y cocineros para irse a trabajar a la isla de Lanzarote.

En resumen, cualquier persona que busque empleo en Málaga, no debe dejar de leer las siguientes líneas. La variedad de vacantes y perfiles demandados, hace que las posibilidades de encontrar trabajo sean de lo más elevadas, tengas la edad que tengas, independientemente de tu perfil y experiencia, o sea cual sea tu necesidad.

¿Quieres ver qué mas podemos ofrecerte?. Oportunidades para operarios de excavadoras, preparadores de pedidos de alimentación y customer service con holandés, son solo algunos ejemplos.

OFERTAS DE EMPLEO EN MÁLAGA

5 COMMUNITY MANAGER JUNIOR

¿Quieres trabajar en Málaga capital? Se necesitan nuevos talentos para trabajar en el departamento de Marketing de una empresa de formación/tecnológica para el proyecto de Kit Digital.

Se ofrece:

- Formar parte de una empresa consolidada.

- Contratación a través de ETT durante 6 meses (prorrogables).

- Jornada completa: de lunes a jueves de 8 a 14 y de 15 a 17 horas, viernes de 8 a 15 horas.

- Salario: SMI.

¿Qué se busca?

-Gestionar las redes sociales de clientes de diversos sectores de actividad.

-Se encargará de la elaboración, programación y calendarización de contenido en base a Social Media Plan.

Requisitos:

- Experiencia demostrable en gestión de las principales redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn).

- Dotes de redacción de contenido.

- Manejo de herramientas básicas de diseño (Canva).

- Valorable idiomas: inglés o catalán.

- Titulación requerida: Grado en Marketing, Grado en ADE, Grado en Comunicación o Periodismo y/o Técnico Superior en Marketing y Publicidad

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Community Manager Junior en Málaga.

CUSTOMER SERVICE HOLANDÉS NATIVO E INGLÉS

Desde Iman Temporing ETT Málaga, seleccionan un/a Auxiliar Administrativo/a para trabajar en el departamento Customer Service ubicado en el PTA de Málaga, perteneciente a importante empresa del sector de los videojuegos a nivel internacional.

Funciones:

- Atención al cliente en Holandés e Inglés.

- Recepción de incidencias para resolución con los equipos en Holandés e Inglés.

- Gestión de correo electrónico.

- Manejo de herramientas de internet.

¿Qué ofrecemos?

- Modalidad de trabajo presencial o teletrabajo o mixto.

- Contrato laboral a jornada completa 6 meses con ETT + contrato indefinido con empresa.

- Horario de Lunes a Viernes de 10 a 19 horas.

- Salario según convenio.

Requisitos:

- Nivel nativo de Holandés leído y escrito.

- Alto nivel de Inglés leído y escrito (C1).

- Experiencia previa como auxiliar administrativo/a.

- Experiencia en Call Center.

- Alto manejo de herramientas de ofimática.

- Persona resolutiva y proactiva.

- Disponibilidad total e inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customer Service Holandés Nativo e Inglés en Vélez-Málaga.

3 OPERARIOS/AS MÁQUINAS EXCAVADORAS

¿Has trabajado manejando excavadoras y retroexcavadoras y buscas un empleo para incorporarte inmediatamente en una empresa líder mundial y con un equipo donde el ambiente es inmejorable? Proceso de selección de candidatos para conducir maquinas excavadoras y retroexcavadoras y realizar pruebas en el manejo de las mismas para evaluar parámetros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a maquinas Excavadoras en Málaga.

5 PREPARADORES/AS ALIMENTACIÓN - PICKING 24H/S

Importante empresa logística del sector alimentación ubicada en las aproximaciones de MercaMálaga, buscamos personal activo y comprometido para llevar a cabo las funciones de preparador/a de pedidos y mozo/a de almacén. Si cuentas con experiencia en la preparación de pedidos, tienes carnet de carretilla en vigor, y tu disponibilidad para hacer turnos es total, ¡has llegado a la oferta que buscabas!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparador/a Alimentación - PICKING 24H/S en Málaga.

OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN LA HOSTELERÍA EN LANZAROTE

¿Te atrae salir de tu provincia e iniciar una actividad laboral en tu sector en una paradisíaca isla como Lanzarote? Atento a estas ofertas.

MAÎTRE - CAMARERO - JEFE DE SALA PARA YAIZA / LANZAROTE

Se busca camarero/a y maître/jefe/a de sala responsable.

Debe ser una persona polivalente, disciplinada, proactiva, motivada y en especial orientada al cliente, con vocación y excelentes dotes ejecutivas y ejecutoras. Liderar, supervisar y ejecutar la operativa del restaurante en coordinación del Jefe de cocina y Dirección con el fin de asegurar la correcta actividad y dinámica del establecimiento así como garantizar la calidad del servicio.

Se ofrecen: oportunidades para tu propio desarrollo continuo con un enfoque en ser lo mejor que quieres ser. Contrato de 40 horas semanales, 2 días de descanso, sueldo según experiencia y capacidades; mas detalles durante la entrevista.

We are looking for a Maitre D’ to join our team who is bold, driven towards excellence, guided by intuition and grounded in empathy.

Must be a versatile, disciplined, proactive, motivated and especially customer-oriented person, with vocation and excellent executive and executing skills. Lead, supervise and execute the operation of the restaurant in coordination with the Head Chef and the Direction in order to ensure the correct activity and dynamics of the establishment as well as guarantee the quality of the service. We offer 40h/week contract, 2 days off, fair salary based on your skills and experience. More details will be discussed during the interview.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Maître - Camarero - Jefe de Sala para Yaiza / Lanzarote.

COCINERO - CHEF PARA YAIZA / LANZAROTE

¿Eres un chef apasionado, experimentado y capacitado que disfruta de su trabajo? ¡Tenemos un puesto disponible para ti!

Lo que necesitarás para ser un solicitante exitoso: experiencia, ser respetuoso, mantener los más altos estándares de higiene y mantenimiento posibles, trabajar en equipo, flexible, disponible, según las necesidades del negocio: se requiere trabajo en turnos, fines de semana y por la noche. Tener confianza, automotivado, capaz de trabajar de forma independiente con iniciativa propia. ser embajador de nuestro restaurante: pasión por tu trabajo, ser correcto y amable, esforzarte por la excelencia en todo lo que haces.

Se ofrecen: oportunidades para tu propio desarrollo continuo con un enfoque en ser lo mejor que quieres ser. Contrato de 40h semanales, 2 días de descanso, sueldo según experiencia y capacidades; más detalles durante la entrevista.

Are you passionate, experienced & skilled chef who gets joy in helping to run restaurant kitchens? We have new position available for you ! What you will need to be a successful applicant: Experience, Be respectful, Maintain the highest possible hygiene & maintenance standards, Be a team player, Flexible with availability dependent on the needs of the business- shift, weekend and evening working is required. To be confident, Self-motivated, able to work independently with own initiative To be our Restaurant Ambassador: passion, be nurturing, striving for excellence in all you do. What we give you: Opportunities for your own continuous development with a focus on being the best you want to be. 2 days off, 40 h/week, fair salary based on your skills and experience. More details will be discussed during the interview.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero - Chef para Yaiza / Lanzarote.

Y recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.