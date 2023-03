¿Buscas trabajo y quieres dar un giro a tu vida?. Si es así, las ofertas de empleo a las que te puedes inscribir en este artículo te van a interesar. Se demandan diferentes perfiles para trabajar en el sector de la hostelería en Lanzarote. La isla precisa de personal para ofrecer el mejor servicio en sus establecimientos. Este es el caso del prestigioso restaurante Harbour Club, el cual busca maitres, camareros, jefes de sala, chefs y cocineros, dispuestos a iniciar una nueva andadura profesional con ellos en la isla de Lanzarote. ¿Interesante?. Continúa leyendo y consulta las condiciones y requisitos para optar a los puestos a cubrir y, en caso de que éstos te atraigan, regístrate como candidato mediante el enlace que se facilita junto con la descripción de cada oferta de empleo.

OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN LA HOSTELERÍA EN LANZAROTE

MAÎTRE - CAMARERO - JEFE DE SALA PARA YAIZA / LANZAROTE

Se busca Camarero/a y Maître/Jefe/a de sala.

Para cubrir estos puestos se piensa en personas con un perfil polivalente, disciplinado, proactivo, motivado y en especial orientado al cliente, con vocación y excelentes dotes ejecutivas y ejecutoras. Los candidatos seleccionados deberán liderar, supervisar y ejecutar la operativa del restaurante en coordinación con el Jefe de cocina y Dirección, con el fin de asegurar la correcta actividad y dinámica del establecimiento, así como garantizar la calidad del servicio.

Condiciones: Contrato de 40 horas semanales, 2 días de descanso, sueldo según experiencia y capacidades.

We are looking for a Maitre D’ to join our team who is bold, driven towards excellence, guided by intuition and grounded in empathy.

Must be a versatile, disciplined, proactive, motivated and especially customer-oriented person, with vocation and excellent executive and executing skills. Lead, supervise and execute the operation of the restaurant in coordination with the Head Chef and the Direction in order to ensure the correct activity and dynamics of the establishment as well as guarantee the quality of the service. We offer 40h/week contract, 2 days off, fair salary based on your skills and experience. More details will be discussed during the interview.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Maître - Camarero - Jefe de Sala para Yaiza / Lanzarote.

COCINERO - CHEF PARA YAIZA / LANZAROTE

¿Eres un chef apasionado, experimentado y capacitado que disfruta de su trabajo? ¡Tenemos un puesto de trabajo disponible para ti en Lanzarote!

Para optar a estos puestos se exige: experiencia, ser respetuoso, mantener los más altos estándares de higiene y mantenimiento posibles, trabajar en equipo, flexibilidad, disponibilidad, según las necesidades del negocio. Se requiere trabajo en turnos, fines de semana y por la noche.

Condiciones: Contrato de 40h semanales, 2 días de descanso, sueldo según experiencia y capacidades.

Are you passionate, experienced & skilled chef who gets joy in helping to run restaurant kitchens? We have new position available for you ! What you will need to be a successful applicant: Experience, Be respectful, Maintain the highest possible hygiene & maintenance standards, Be a team player, Flexible with availability dependent on the needs of the business- shift, weekend and evening working is required. To be confident, Self-motivated, able to work independently with own initiative To be our Restaurant Ambassador: passion, be nurturing, striving for excellence in all you do. What we give you: Opportunities for your own continuous development with a focus on being the best you want to be. 2 days off, 40 h/week, fair salary based on your skills and experience. More details will be discussed during the interview.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero - Chef para Yaiza / Lanzarote.