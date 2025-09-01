Autónomos en España: frente a la presión fiscal, Cronoshare impulsa nuevas oportunidades para crecer

España ha alcanzado recientemente varios hitos relacionados con la empleabilidad. Para empezar, la última Encuesta de Población Activa realizada por el INE señala un máximo histórico en la cantidad personas ocupadas, superando los 22 millones. Además, la tasa de paro se ha reducido y se han batido récords en relación con la tasa de ocupación.

En concreto, podría parecer que está siendo un año especialmente bueno para los profesionales autónomos, teniendo en cuenta algunos de los últimos datos ofrecidos por UPTA. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha presentado recientemente los resultados del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo. Estos resultados se basan en una encuesta realizada a 2.000 trabajadores por cuenta propia dentro del territorio español. Los datos que han podido extraer indican que el 70% de los autónomos cree que cerrarán el año 2025 con mejores cifras que en 2024. De hecho, el 64% de los encuestados afirma haber aumentado su facturación respecto al primer semestre del año anterior y solo un 20% cree que este año será peor que el pasado.

No obstante, las cargas fiscales que soportan estos profesionales, así como otras dificultades inherentes al emprendimiento pueden convertir la opción del trabajo por cuenta propia en todo un reto.

Al mismo tiempo, de forma paralela a los portales de búsqueda de empleo por cuenta ajena, se consolidan plataformas como Cronoshare, pensadas para ayudar a los autónomos y pequeñas empresas a conseguir más clientes e ingresos.

Los retos de ser autónomo en España

Según la misma encuesta realizada por UPTA, habría que señalar que el 80% de los trabajadores autónomos se siente asfixiado por la carga fiscal actual. Esto afecta sobre todo a los autónomos que son personas físicas, ya que soportan altos niveles impositivos sin contar con beneficios equiparables a los trabajadores asalariados.

Teniendo en cuenta esta situación, desde UPTA han reivindicado cinco prioridades que consideran imprescindibles para el próximo curso político. Una de las principales tiene que ver con la reforma del régimen fiscal para aliviar la carga del colectivo. Pero la carga fiscal no es el único reto que deben afrontar los trabajadores autónomos. También consideran que es necesario reformar el actual sistema de protección frente al cese de actividad (el 10% de los encuestados se queja de la escasa protección social que existe). Además, consideran que es imprescindible reactivar las negociaciones para garantizar la implantación final del sistema de cotización por ingresos reales en los plazos previstos. Señalan que otra de las prioridades debería ser elaborar un nuevo marco de Prevención de Riesgos Laborales que responda a las particularidades del trabajo por cuenta propia. Y también resaltan la importancia de establecer un subsidio para autónomos mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones.

Por otra parte, de acuerdo con los datos extraídos del Observatorio del Trabajo Autónomo impulsado por la Unión de Autónomos (UATAE), el 43% de los autónomos destina entre el 25% y el 50% de sus ingresos al pago del alquiler de su local de trabajo. Consideran que el encarecimiento del alquiler se ha convertido en una de las principales amenazas para el trabajo autónomo, ya que en muchos casos los profesionales que no pueden asumir estos pagos se ven obligados a cerrar sus negocios.

Por todo ello la UATAE considera que hace falta una regulación de precios en zonas tensionadas, así como la creación de ayudas directas al alquiler y la implantación de las medidas necesarias para frenar la especulación inmobiliaria.

A todas las dificultadas señaladas habría que añadir la creciente necesidad de digitalizar los pequeños negocios. Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los sectores, cada vez es más habitual que los clientes soliciten servicios a través de internet. Es decir, que la digitalización de los negocios es clave para poder competir y conseguir más clientes. Esto, en muchos casos, supone para los profesionales una importante inversión tanto de tiempo como de dinero (dos cosas de las que no siempre disponen).

En cualquier caso, crear una página web no es la única posibilidad para ganar visibilidad en internet. Desde la plataforma Cronoshare ofrecen una alternativa sencilla y económica a aquellos profesionales que quieren aprovechar las oportunidades de captación de clientes que ofrece la vía online, controlando en todo momento la inversión realizada.

Carlos Alcarria, socio cofundador y CMO de Cronoshare, indica que: “Cronoshare surgió para resolver una necesidad existente en el mercado: encontrar profesionales de confianza de forma fácil y rápida. Hoy en día la plataforma ayuda tanto a quienes buscan como a quienes ofrecen servicios profesionales.”

Este marketplace abre sus puertas a autónomos y emprendedores de múltiples sectores (desde reformas y construcción hasta entrenamiento personal o psicología), ofreciéndoles la posibilidad de crear un perfil de manera totalmente gratuita en el que pueden exponer sus servicios y habilidades, para ponerlas a disposición de los clientes. Una vez registrados, los profesionales comienzan a recibir solicitudes de servicios realizadas por clientes potenciales. Para acceder a los datos de contacto de las personas solicitantes, los profesionales deben adquirir los cronos correspondientes, que es la moneda digital de la plataforma. Si, tras contactar, finalmente no consiguen cerrar el trato con el cliente, la plataforma les devuelve una parte de los cronos utilizados gracias a la garantía Cronoshare.

En la plataforma son conscientes de la fuerza laboral que representa el colectivo de trabajadores autónomos en España y, por ese motivo, buscan la forma de prestar apoyo también mediante campañas de ayuda (como la campaña “Apoya a un autónomo”) y mediante distintos descuentos y promociones aplicados a los packs de cronos disponibles.