Oportunidad de empleo en Málaga: Más de 300 vacantes para atención al cliente

En el competitivo mundo laboral actual, las posibilidades de encontrar el empleo perfecto requieren no solo de un buen perfil profesional, sino también de acceder a las ofertas más adecuadas. A continuación, se detallan algunas oportunidades de trabajo disponibles en el sector de atención al cliente y servicios, presentadas por empresas reconocidas que buscan talento especializado y comprometido.

Agente Telefónico de Atención al Cliente

En Benalmádena, provincia de Málaga, se presenta una verdadera oportunidad de trabajo por el alto número de vacantes disponibles. Adecco selecciona 150 agentes telefónicos para la atención de llamadas de clientes de una destacada empresa en el sector retail. Los candidatos seleccionados se encargarán de la gestión y resolución de dudas e incidencias, brindando soluciones efectivas a los usuarios.

Buscan personas con destacadas habilidades comunicativas y buen manejo de herramientas digitales. Además, se valora la actitud positiva y el compromiso para atender las necesidades de los clientes con eficacia. La vacante ofrece un salario interesante, por lo que podrá suponer el comienzo de una carrera en una empresa que promueve la igualdad de oportunidades y el talento sin etiquetas. Una posición ideal para quienes desean ser el apoyo y guía de muchos usuarios, ofreciendo un servicio que se distingue por la empatía y profesionalidad.

Agente de Atención al Cliente (m/f/d) - Moda y Lifestyle

Gevekom Customer Services España ofrece un interesante puesto para ser parte del equipo internacional de atención al cliente de una de las plataformas de moda online más populares de Europa. Con hasta 100 vacantes disponibles, esta oferta invita a trabajar de manera remota (100% home office), brindando soluciones efectivas por teléfono, correo electrónico o chat a clientas y clientes que experimentan inconvenientes con pedidos, devoluciones o simplemente desean conocer más sobre sus prendas favoritas.

Se busca a personas que dominen el alemán y uno de los idiomas nórdicos -danés, sueco, finlandés o noruego- de manera fluida. Aunque tener experiencia previa en atención al cliente es un plus, lo más importante es contar con buen manejo de herramientas digitales, ser amable y ser capaz de trabajar desde casa de manera independiente. Los empleados recibirán formación estructurada y continuos entrenamientos para fomentar su desarrollo profesional. Además, se ofrecerán beneficios atractivos, incluyendo descuentos para empleados y acceso a un seguro médico privado.

Teleoperadores (Alemán - Francés)

Para aquellos que dominan el alemán y el francés al nivel C1, la misma compañía ofrece otra atractiva oportunidad de empleo para unirse como asesores de cliente para la reconocida marca Breuninger. Este puesto también ofrece flexibilidad total para 100 entusiastas del servicio al cliente.

El entorno de trabajo está diseñado para ser cercano y colaborativo, proporcionando un completo programa de formación y adaptación. Los beneficios de esta posición son múltiples, comenzando por un atractivo salario que incluye un bono de bienvenida de 2.025 euros, hasta un seguro privado complementario. A los empleados se les otorga la libertad de elegir su lugar de trabajo, lo que refuerza el compromiso de Gevekom de proporcionar un balance entre la vida laboral y personal. En esta compañía, que cuenta con el prestigioso reconocimiento de TOP Employer 2024, la conciliación y el bienestar son prioridades fundamentales.

En resumen, estas ofertas de empleo destacan por ofrecer posiciones en empresas que valoran no solo las habilidades técnicas, sino también el deseo de aprendizaje y la capacidad de adaptarse a diferentes entornos de trabajo. Desde atención al cliente para plataformas de moda hasta roles que permiten contribuir a la satisfacción de clientes en el sector retail, estas oportunidades ofrecen condiciones laborales ventajosas que promueven el desarrollo profesional y personal de sus empleados.

