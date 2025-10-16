Oferta de empleo en Málaga: El Corte Inglés busca personal para la campaña de Navidad

Ya es Navidad en el Corte Inglés o al menos ya han comenzado en el centro comercial que ya busca personal para la campaña navideña.

Para los meses de noviembre, diciembre y enero, el Corte Inglés abre 6.000 vacantes para formar parte plantilla: "Nos ayudarás a dar servicio y atención a nuestros clientes en esta época tan especial para nosotros".

De estas 6.000, una parte de ellas están en Málaga capital y Marbella. Se buscan sobre todo personal para venta, caja, reposición, empaquetado de regalos, almacén, hostelería y alimentación.

Requisitos

Se busca personal con vocación de servicio al cliente, capacidad para trabajar en equipo, bajo presión y a un ritmo alto, además de contar con amplia disponibilidad durante la campaña, sin ser necesaria experiencia previa.

"Al finalizar la campaña, existe la posibilidad de iniciar una carrera profesional en la empresa", aseguran.

Además, se ofrecen diversos beneficios sociales orientados al bienestar, como descuentos exclusivos, opciones de financiación, seguro de vida, acceso a una universidad corporativa, formación continua, ayudas al estudio para hijos de empleados, servicio médico propio, apoyo en situaciones personales o familiares y un plan de retribución flexible.

Las inscripciones se realizan en el siguiente enlace.