El sector del asfaltado busca perfiles especializados con nuevas vacantes en maquinaria y control de obra

El sector de la construcción de carreteras continúa generando oportunidades laborales en perfiles cada vez más técnicos, donde la precisión y la coordinación marcan la diferencia en el resultado final. En este escenario, varias empresas han activado nuevos procesos de selección centrados en fases específicas del asfaltado, desde el control del extendido hasta la compactación y la producción en planta.

Reglista de extendedora con responsabilidad en el acabado del firme

Uno de los perfiles más demandados es el de reglista de extendedora, una figura que interviene directamente en la calidad superficial del asfalto. La selección se realiza a través de Adecco, que busca profesionales con experiencia en el manejo de la regla y en el control manual del extendido.

El trabajo consiste en ajustar parámetros como espesor, pendiente y anchura, además de gestionar sistemas automáticos que permiten mantener la rasante sin irregularidades. También implica controlar el flujo del material y coordinarse con el maquinista para evitar interrupciones que afecten al resultado final.

Se requiere experiencia previa en este tipo de maquinaria, formación en prevención de riesgos laborales y conocimientos técnicos sobre el comportamiento del asfalto durante su aplicación.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de reglista de extendedora.

Maquinista de extendedora para control del proceso de extendido

Otra de las posiciones disponibles está orientada a maquinistas especializados en extendedoras. Se trata de un perfil clave para garantizar que el extendido se realice con regularidad, precisión y continuidad.

Entre sus funciones se encuentra el manejo directo de la maquinaria, el ajuste de parámetros técnicos y la supervisión visual del resultado durante todo el proceso. Además, deberá coordinarse con el reglista y el encargado de obra para mantener un ritmo adecuado de trabajo.

La empresa busca candidatos con experiencia consolidada en este tipo de maquinaria, formación específica y capacidad para trabajar en equipo dentro de entornos exigentes.

Consulta todos los requisitos y envía tu candidatura en la Oferta de maquinista de extendedora.

Operador de compactador neumático en fases intermedias

Dentro del proceso de asfaltado, la compactación intermedia es esencial para lograr la densidad adecuada del firme. Por ello, también se buscan operarios especializados en compactador neumático, encargados de realizar pasadas uniformes y controlar la temperatura de la mezcla.

El puesto requiere precisión en la ejecución y atención constante a las condiciones del material, evitando tanto la sobrecompactación como la falta de densidad. Además, incluye revisiones diarias del estado de la maquinaria y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Se valorará experiencia previa en obras de pavimentación y formación en prevención de riesgos laborales.

Para inscribirte y consultar más información accede a la Oferta de maquinista de compactador neumático.

Maquinista de compactadora de rulo metálico para acabado final

Otra de las vacantes se centra en la compactación final, donde el uso de rodillos metálicos resulta determinante para conseguir una superficie uniforme. Este perfil tiene como objetivo asegurar que el pavimento cumpla con los estándares de calidad establecidos.

El trabajo implica operar maquinaria pesada en distintas fases de compactación, ajustar vibraciones y frecuencias según el tipo de mezcla y supervisar que no se generen marcas o irregularidades en la superficie.

Se requiere experiencia previa en este tipo de equipos, formación en PRL y capacidad para trabajar de forma coordinada con el resto del equipo de extendido.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de maquinista de compactadora de rulo metálico.

Operador de planta de asfalto para control de producción en Málaga

El proceso de asfaltado comienza en la planta, por lo que también se buscan perfiles para gestionar la producción de mezclas bituminosas. En este caso, se busca un operador de planta para una empresa del sector en la zona de Málaga.

El puesto incluye el control de dosificaciones, temperaturas y tiempos de mezcla, así como la coordinación con laboratorio y obra. También contempla el seguimiento de la producción diaria y tareas de mantenimiento básico de la instalación.

Se requiere experiencia previa en planta asfáltica, conocimientos técnicos y capacidad para gestionar incidencias en tiempo real dentro de un entorno industrial.

Consulta todos los requisitos y envía tu candidatura en la Oferta de operador/a de planta de asfalto en Málaga.

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Estas ofertas evidencian la especialización creciente dentro del sector de la obra civil, donde cada fase del proceso requiere profesionales cualificados capaces de garantizar precisión, seguridad y calidad en cada tramo ejecutado.