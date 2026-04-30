El sector de la obra civil refuerza plantillas con nuevas ofertas de empleo en asfaltado

El ámbito de la construcción de carreteras sigue mostrando una actividad constante, especialmente en proyectos vinculados al asfaltado y mantenimiento de infraestructuras. En este contexto, varias empresas han abierto nuevos procesos de selección para cubrir puestos relacionados con la producción, ejecución y supervisión de mezclas bituminosas. Las oportunidades abarcan desde perfiles técnicos con responsabilidad directa sobre la planta hasta operarios de apoyo en obra.

Plantista de planta asfáltica con experiencia en producción de mezclas

Una de las posiciones disponibles está orientada a profesionales con experiencia en plantas asfálticas, un perfil esencial para garantizar la calidad del material producido. El proceso se gestiona a través de Adecco, que busca candidatos con conocimientos en formulaciones y control de producción.

El puesto implica supervisar dosificaciones, temperaturas y tiempos de mezcla, asegurando que el producto final cumpla con las especificaciones. Además, el plantista deberá coordinarse con el laboratorio y el equipo de extendido, gestionar el flujo de materiales y llevar un registro detallado de la producción.

También se incluyen tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta, así como el control de las intervenciones realizadas. Para acceder a esta posición se requiere experiencia mínima de dos años y formación en prevención de riesgos laborales.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de plantista de planta asfáltica.

Operarios de extendido para trabajos manuales en obra

Dentro del mismo entorno, también se buscan operarios para apoyar en las tareas manuales durante el extendido de asfalto. Esta posición resulta fundamental en los acabados y en la seguridad de la obra.

Las funciones incluyen el trabajo manual en remates, la limpieza de juntas y superficies, así como la colocación de señalización provisional. El puesto exige buena condición física y capacidad para trabajar en entornos exigentes, con exposición al calor y jornadas intensas.

Se valorará experiencia previa en equipos de extendido y disponer de carnet de conducir. La empresa busca perfiles comprometidos, responsables y con capacidad de trabajo en equipo.

Consulta todos los requisitos y envía tu candidatura en la Oferta de operario/a de equipo de extendido.

Encargado de extendido con funciones de coordinación en obra

Otra de las vacantes activas corresponde a un perfil con mayor responsabilidad dentro del proceso de asfaltado. En este caso, se busca un encargado o encargada de extendido, encargado de coordinar equipos y garantizar la calidad del trabajo final.

El puesto implica organizar tareas, distribuir recursos y controlar que aspectos como el espesor, la nivelación o la compactación del asfalto se ajusten al proyecto. También deberá gestionar incidencias en tiempo real y mantener una comunicación constante con la dirección de obra.

Se requiere experiencia mínima de cinco años, conocimientos técnicos sobre mezclas bituminosas y capacidad para interpretar planos. Además, se valora formación en prevención de riesgos laborales de nivel superior.

Para inscribirte y consultar más información accede a la Oferta de encargado/a de extendido.

Conductor de cuba de riego para trabajos previos al asfaltado

El último perfil demandado está relacionado con una fase previa al extendido: la aplicación de emulsión bituminosa. La empresa busca un conductor o conductora de cuba de riego, una figura determinante para la adherencia y durabilidad del pavimento.

El trabajo consiste en manejar el camión especializado, controlar la dosificación del producto y verificar su estado y temperatura antes de la aplicación. Además, requiere coordinación directa con el equipo de obra para garantizar una ejecución uniforme.

Para acceder a esta oportunidad es imprescindible contar con permiso de conducir tipo C, CAP en vigor y formación en PRL. Se valorará formación específica en este tipo de maquinaria.

Para inscribirse y más información en la Oferta de conductor/a de cuba de riego.

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Estas ofertas reflejan la necesidad constante de profesionales en el ámbito de la obra civil, donde la especialización, la experiencia y la coordinación resultan determinantes para el éxito de los proyectos.