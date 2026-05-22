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La Costa del Sol busca profesionales para transporte y mantenimiento hotelero de cara a la temporada alta

Conductores con carnet C para servicios vinculados al aeropuerto de Málaga

Vacante de mantenimiento en hoteles de Marbella

Ofertas con incorporación inmediata y turnos rotativos

Empresas del sector turístico refuerzan plantillas en plena campaña

La Costa del Sol busca profesionales para transporte y mantenimiento hotelero de cara a la temporada alta

La Costa del Sol busca profesionales para transporte y mantenimiento hotelero de cara a la temporada alta / SKYWORK

Redacción Iberempleos

La llegada de la temporada alta vuelve a mover el empleo en la Costa del Sol. Empresas relacionadas con el turismo, la restauración y los servicios hoteleros han activado nuevas contrataciones en Málaga y Marbella para cubrir puestos esenciales durante los próximos meses.

Los perfiles más buscados en esta ocasión están relacionados con el transporte profesional y el mantenimiento de instalaciones hoteleras, dos áreas especialmente demandadas en destinos turísticos con gran volumen de actividad.

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Conductores profesionales para servicios de restauración en Málaga

Una empresa especializada en restauración colectiva, situada en la zona del aeropuerto de Málaga, ha abierto un proceso de selección para incorporar conductores y conductoras con experiencia profesional y disponibilidad horaria.

La oferta, gestionada por Adecco, está orientada a personas con carnet tipo C y CAP en vigor, que puedan realizar traslados de mercancía dentro de la operativa habitual de la empresa en distintos puntos de la Costa del Sol.

Además de la conducción, el puesto requiere seguir protocolos de seguridad y servicio en un entorno muy vinculado al ritmo de la actividad turística. La compañía valora especialmente contar con un buen nivel de inglés debido al contexto internacional en el que se desarrolla parte del trabajo.

El puesto ofrece contratos eventuales con posibilidad de continuidad y opciones de evolucionar hacia fórmulas más estables como fijo discontinuo o indefinido, dependiendo del desempeño y las necesidades de la campaña.

La jornada contempla turnos rotativos y disponibilidad durante fines de semana. El salario se sitúa entre 12 y 14 euros brutos por hora.

Para inscribirte y consultar más información accede a la Oferta de conductor/a en Málaga.

Marbella busca personal de mantenimiento para hoteles

El segundo proceso de selección se centra en uno de los sectores más activos de la Costa del Sol: el hotelero. En este caso, Adecco busca personal de mantenimiento para establecimientos hoteleros de Marbella, especialmente perfiles con experiencia en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

La vacante está dirigida a personas resolutivas y acostumbradas a trabajar en entornos donde el estado de las instalaciones resulta fundamental para la experiencia del cliente.

Entre las funciones habituales se encuentran pequeños trabajos de albañilería y fontanería, además de reparaciones rápidas en áreas deportivas, spa y zonas comunes. Desde ajustes en grifos hasta sustitución de elementos deteriorados, el puesto requiere capacidad para actuar con rapidez y mantener el correcto funcionamiento de las instalaciones.

La empresa solicita al menos un año de experiencia previa en mantenimiento hotelero, incorporación inmediata y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo con dos días consecutivos de descanso.

También se valorará disponer de vehículo propio para facilitar los desplazamientos.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de personal de mantenimiento hotelero en Marbella.

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Estas ofertas reflejan el incremento de contratación habitual en la Costa del Sol durante los meses de mayor actividad turística, donde hoteles, empresas de servicios y operadores logísticos refuerzan equipos para responder al aumento de demanda.

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