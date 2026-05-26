Fundación Nortempo impulsa en Sevilla el programa Integra-T3 para mejorar la empleabilidad de personas en búsqueda activa de empleo
El proyecto ofrece orientación, formación gratuita, prácticas remuneradas en empresas y acompañamiento al empleo a personas empadronadas en los distritos de Nervión, San Pablo y Santa Justa
Redacción Iberempleos
Fundación Nortempo continúa avanzando en la ciudad hispalense con el desarrollo del programa Integra-T3 Sevilla, una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla orientada a mejorar la empleabilidad de personas en situación de búsqueda activa de empleo o que desean acceder a una mejora laboral.
El programa está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 67 años, empadronadas en los distritos sevillanos de Nervión, San Pablo y Santa Justa. También podrán participar aquellas personas que, aun estando trabajando, lo hagan por debajo de la mitad de la jornada laboral y busquen nuevas oportunidades profesionales.
Integra-T3 Sevilla ofrece un itinerario integral que combina orientación laboral, formación gratuita, prácticas remuneradas en empresas y acompañamiento al empleo, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y mejorar las competencias profesionales de las personas participantes.
Entre las próximas formaciones previstas se incluyen cursos de dependiente/a de comercio, competencias digitales online, control de acceso/auxiliar de vigilancia, jardinería, pinche de cocina, camarero/a de sala, camarero/a de piso, limpieza y mantenimiento, manipulador/a de alimentos, carretillero/a, carnicería y charcutería, logística, administración y ayuda a domicilio, entre otros.
Durante el periodo de ejecución del programa, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2027, Fundación Nortempo prevé atender a 800 personas, ofrecer 200 plazas en cursos formativos gratuitos, facilitar 200 plazas de prácticas remuneradas en empresas y lograr la inserción laboral de más de 150 personas.
Con esta iniciativa, Fundación Nortempo refuerza su compromiso con la inclusión sociolaboral y con el impulso de oportunidades reales de empleo, especialmente para aquellas personas que necesitan mejorar su cualificación, adquirir experiencia práctica y contar con acompañamiento profesional en su proceso de búsqueda de empleo.
Las inscripciones para las nuevas formaciones ya están abiertas en su página web.
Sobre Fundación Nortempo
Fundación Nortempo trabaja desde 2005 para favorecer la empleabilidad, la inclusión laboral y el desarrollo profesional de personas en situación de vulnerabilidad o con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, a través de programas de orientación, formación, acompañamiento e intermediación laboral.
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