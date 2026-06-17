La búsqueda de fontaneros se complica en Málaga: cada vez más demanda y menos profesionales disponibles

Una avería en una tubería, un atasco inesperado o la reforma de un baño pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza cuando llega el momento de encontrar un profesional disponible. En Málaga, esta situación empieza a repetirse con mayor frecuencia debido al desequilibrio entre la creciente demanda de trabajos de fontanería y el número de especialistas que ejercen la profesión.

Desde Cronoshare, la plataforma que conecta a particulares y empresas con profesionales de múltiples sectores, señalan que las solicitudes relacionadas con servicios de fontanería mantienen una tendencia ascendente, especialmente en ciudades con una intensa actividad residencial y de rehabilitación como Málaga.

La combinación de un parque inmobiliario que necesita constantes labores de mantenimiento, el auge de las reformas y la jubilación de muchos trabajadores veteranos está generando una presión creciente sobre el sector.

Reformas, averías y mantenimiento sostienen una demanda constante

La fontanería es uno de esos oficios cuya importancia suele hacerse evidente cuando aparece un problema. Sin embargo, detrás de cada reparación urgente también existe un importante volumen de trabajos preventivos, sustitución de instalaciones antiguas y actuaciones vinculadas a la renovación de viviendas.

En Málaga, donde conviven edificios históricos con promociones recientes y numerosas viviendas reformadas para uso habitual o turístico, la necesidad de este tipo de profesionales es continua durante todo el año.

Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare, explica que "en determinadas épocas resulta cada vez más habitual que los usuarios tengan que contactar con varios profesionales antes de encontrar disponibilidad para realizar un servicio en un plazo corto".

Un relevo generacional que no llega al mismo ritmo

Uno de los principales desafíos del sector reside en la falta de incorporación de nuevos profesionales.

Muchos fontaneros que comenzaron su actividad hace décadas se encuentran próximos a la jubilación, mientras que la entrada de jóvenes especializados no está siendo suficiente para compensar esas salidas.

Esta circunstancia no solo repercute en los tiempos de espera para los clientes, sino que también dificulta la contratación por parte de empresas de reformas, constructoras y administradores de comunidades que necesitan incorporar personal cualificado.

Málaga mantiene una elevada necesidad de especialistas

El crecimiento urbano de la ciudad y la renovación progresiva de muchas viviendas hacen prever que la demanda de fontaneros seguirá siendo elevada en los próximos años.

La sustitución de antiguas redes de agua, la modernización de instalaciones, las mejoras de eficiencia hídrica y las reformas integrales continúan impulsando la contratación de este tipo de servicios.

Según los datos manejados por Cronoshare, los trabajos relacionados con fugas, reparación de tuberías, instalación de sanitarios, desatascos y nuevas acometidas figuran entre los más solicitados por los usuarios de la plataforma.

Con respecto al coste, por ejemplo, una de las averías más comunes, la de arreglar la cisterna en Málaga , suele estar comprendido entre los 60 y los 150 euros, dependiendo del tipo de actuación y de si se trata de una intervención urgente o programada.

Una profesión con alta empleabilidad

Lejos de ser un oficio en retroceso, la fontanería mantiene unas perspectivas de crecimiento estables gracias a la constante necesidad de mantenimiento de edificios e instalaciones.

Además, la incorporación de nuevas tecnologías, soluciones de ahorro de agua y sistemas más eficientes está ampliando el perfil técnico que demanda el mercado.

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Desde Cronoshare consideran que potenciar la Formación Profesional y mejorar la visibilidad de este tipo de carreras resulta fundamental para garantizar el relevo generacional y responder a las necesidades futuras de ciudades como Málaga, donde la actividad inmobiliaria y las reformas continúan impulsando la demanda de profesionales especializados.