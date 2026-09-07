Nuevas ofertas de empleo en la Axarquía con cientos de vacantes para producción y limpieza industrial

El mercado laboral continúa ofreciendo nuevas oportunidades en la provincia de Málaga, especialmente para perfiles interesados en trabajar en entornos industriales. En esta ocasión, Adecco mantiene abiertos varios procesos de selección en Vélez-Málaga y la comarca de la Axarquía, con vacantes destinadas a tareas de limpieza, producción y envasado.

Las ofertas presentan funciones y horarios diferentes, por lo que pueden resultar interesantes tanto para candidatos con experiencia previa en fábricas como para personas acostumbradas a trabajar en entornos productivos y con disponibilidad para incorporarse a distintos turnos.

Operarios de limpieza industrial para una empresa de la Axarquía

Una de las oportunidades está destinada a incorporar operarios y operarias de limpieza industrial para trabajar en una empresa de la comarca.

Las personas seleccionadas se encargarán principalmente de la limpieza y desinfección de las zonas de producción, garantizando que las instalaciones se mantengan en las condiciones de higiene necesarias para el desarrollo de la actividad.

El trabajo requiere atención al detalle, responsabilidad y capacidad para seguir los protocolos establecidos en materia de limpieza y seguridad. Además, se busca personal con disponibilidad para incorporarse a un horario de carácter nocturno.

Los interesados pueden consultar todos los requisitos en la oferta de operario/a de limpieza industrial en la Axarquía.

Operarios de fábrica para reforzar las líneas de producción

Otra de las convocatorias busca incorporar operarios y operarias de fábrica para participar en distintas fases del proceso productivo.

Entre las tareas habituales pueden encontrarse la manipulación de productos, preparación de mercancías, etiquetado, control visual y otras funciones propias de una línea de producción. El trabajo exige capacidad para mantener un ritmo constante y colaborar con el resto del equipo.

La empresa busca candidatos responsables, con disponibilidad para trabajar en los turnos establecidos y facilidad para desplazarse hasta el centro de trabajo.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la oferta de operario/a de fábrica en la Axarquía.

Nuevas vacantes para trabajar como operario de envasado

El tercer proceso de selección está dirigido específicamente a incorporar operarios y operarias de envasado.

Las funciones se centran en la manipulación, preparación y envasado de productos, además de tareas de etiquetado y revisión para comprobar que el producto final cumple los estándares establecidos antes de continuar con su distribución.

Se trata de un puesto especialmente indicado para personas acostumbradas al trabajo en cadena, con capacidad para realizar tareas repetitivas manteniendo la atención y la calidad durante toda la jornada.

Los candidatos pueden ampliar la información y presentar su solicitud mediante la oferta de operario/a de envasado en la Axarquía.

Otra oferta busca nuevos operarios de fábrica en Vélez-Málaga

Además de la anterior convocatoria de producción, existe un segundo proceso de selección para operarios y operarias de fábrica en la Axarquía.

Esta oferta está destinada a reforzar la plantilla de una empresa de la zona y contempla tareas vinculadas nuevamente al proceso de producción, manipulación y preparación de productos. Los trabajadores deberán adaptarse a los procedimientos internos y colaborar con otros compañeros para garantizar el cumplimiento de los objetivos diarios.

La disponibilidad horaria, la responsabilidad y la capacidad para trabajar en equipo son algunos de los aspectos especialmente relevantes para este tipo de puesto. Asimismo, disponer de experiencia previa en fábricas o líneas de producción puede facilitar la adaptación al trabajo.

Los interesados pueden consultar las condiciones concretas en la segunda oferta de operario/a de fábrica en la Axarquía.

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En conjunto, estos cuatro procesos de selección amplían las opciones para quienes buscan empleo en Vélez-Málaga y otros municipios de la Axarquía, con oportunidades que abarcan desde la limpieza industrial hasta la producción y el envasado dentro de fábricas de la comarca.