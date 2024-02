El sérum español que se vende cada dos minutos llega a Málaga

Son 120 segundos los que necesita la firma española de alta cosmética Sibari Republic para vender un ejemplar de su producto más buscado: el Serum Origin. Muchos se preguntan como lo hacen, y el secreto no es otro que su eficacia. La firma formada en su gran mayoría por científicos de primer nivel, han conseguido crear una fórmula única que es capaz de reducir hasta el 58% del número de arrugas en menos de un mes.

Parecen simples palabras, pero no lo son; a diferencia de otros productos del mercado, todos los productos de la firma cuentan con exhaustivos estudios de eficacia instrumentales realizados bajo supervisión dermatológica que demuestran de lo que son capaces los productos. Esta es la razón principal por la que el sérum se ha hecho tan famoso, pero no es lo único para lo que vale, ya que además de rellenar las arrugas, mejora el aspecto de la piel, reduce los signos de fatiga y también la hidrata desde las capas más profundas gracias a la combinación de ácido hialurónico de dos pesos moleculares. La verdad que viendo los resultados y las más de 500 reseñas positivas que tiene en la web de la marca, dan ganas de probar el producto. Más ahora, que la marca lo ofrece por tiempo limitado a con hasta un 50% de descuento, a tan solo 57€ cuando su precio original el de 115€, en la tienda efímera que ha abierto en C/ Cortina del Muelle 5 hasta el 9 de marzo.

Serum Origin / L.O

Eficacia comprobada

Está claro que la marca española Sibari Republic da importancia a muchas cosas que otros obvian. Una de ellas es la importancia de demostrar que sus productos funcionan y otra que el propio cliente lo pueda ver. Es por ello por lo que, desde finales del 2020 Sibari Republic comenzó con una nueva estrategia: abrir tiendas efímeras por toda la península. En estas tiendas, el cliente además de poder recibir asesoramiento experto también tiene la oportunidad de adquirir productos de lujo con hasta un 50% de descuento. Itziar Beitia, la responsable de la marca, nos cuenta cómo empezó todo: "Somos científicos, por eso, la eficacia es algo fundamental para nosotros. Decidimos ofrecer un descuento nada habitual en marcas de alta cosmética, para que la gente pudiera probarlo. Al final, no hay mejor forma de creer en algo que viéndolo con nuestros propios ojos", explica.

Desde que empezaron con sus aperturas, han conseguido ganarse la confianza de muchos españoles que poco a poco son los que han empezado a recomendar los productos a gente de su entorno. Gracias a los resultados obtenidos con la utilización de los productos, la marca ha ido ganando notoriedad y comentarios en su web, haciendo que cuando abren una nueva tienda, en muchas ocasiones se formen colas para conseguir sus productos. Según nos ha contado la firma, los primeros días de apertura en Málaga han sido muy buenos y muchas personas no han dejado pasar la oportunidad de poder adquirir productos de lujo con hasta un 50% de descuento.

Tieda Sibari Republic / L.O

Con sello científico

Sibari Republic es una marca que cuenta con un equipo de científicos españoles con larga experiencia en el ácido hialurónico. Su larga trayectoria en la investigación de este campo les ha permitido crear fórmulas tan únicas como las del Serum Origin. El director científico de la marca, Raúl Pérez, nos ha explicado que además de la experiencia del equipo, la forma en la que se fabrican los productos es clave para la eficacia: «El proceso de fabricación es tan importante como la propia fórmula. Todos y cada uno de los procesos se llevan a cabo por nuestro propio equipo mediante un método de fabricación al que hemos llamado Slow Manufacturing Process. Esta forma de producir tan concreta garantiza que todos los activos que introducimos en las fórmulas no pierden propiedades durante los procesos de producción. De esta forma, además de preservar todos los activos en sus concentraciones optimas, garantizamos que el producto es tan eficaz como en el papel», explica.

En pocas palabras, podemos decir que la fábrica de producción de Sibari Republic se parece más a una cocina de un gran chef que a una fábrica de cosméticos al uso. Todos y cada uno de los productos, se realizan con precisión y exhaustividad, en pequeños lotes, dedicándole el tiempo que se merecen para conseguir la excelencia, exactamente como lo hacen en las cocinas de autor. Raúl Pérez nos hace un símil: “No es lo mismo comerte una hamburguesa preparada con mimo por un gran chef que ha dedicado su tiempo a la mezcla de cada ingrediente, a la elaboración y al cocinado de esta, que comerte la hamburguesa de una cadena rápida en la que han tardado 2 minutos en freír, montar y servírtela. Las dos son hamburguesas, pero nada tiene que ver una con la otra”.

Está claro que las fórmulas exclusivas de la marca española Sibari Republic no se pueden encontrar en cualquier lugar. Por suerte, y solo hasta el 9 de marzo, la firma tendrá abierta una tienda en la C/ Cortilla del Muelle 9 en la que ofrecerá tanto su sérum antiarrugas como muchos otros productos con descuentos exclusivos de hasta un 50% de descuento, por lo que es una gran oportunidad para comenzar a cuidar nuestra piel como realmente se merece: con el mejor cuidado.

Podréis encontrar la tienda abierta de lunes a sábado en horario de 10-14 y 17-20.