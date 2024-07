Alicia Izquierdo: "Los nómadas digitales cuando llegan a Málaga dejan de serlo"

¿Cuáles son los motivos que han provocado que Málaga sea una de las ciudades consideradas mejores no solo para vivir sino para invertir y trabajar?

El ecosistema tecnológico que se ha ido creando a lo largo de los años que ha generado un entorno de empresas tecnológicas, tanto internacionales como locales, ha generado una serie de puestos de trabajo y de empleo con buenas condiciones laborales que ha posicionado a la ciudad en uno de los mejores sitios para trabajar y para vivir.

¿Cómo se trabajan desde el Ayuntamientos dos de los principales cometidos del Área que usted dirige: la estrategia con los nómadas digitales y la promoción de la inversión tecnológica y empresarial?

Los nómadas digitales son un elemento muy atractivo para la ciudad. Hemos definido una plataforma que se llama Málaga Bay Worker donde se está facilitando el soft landing de todos estos trabajadores digitales que eligen Málaga como destino para vivir. El trabajo que se está haciendo alrededor de esta plataforma y con los nómadas digitales en Málaga nos ha posicionado muy bien en todo este mercado, de forma que somos, por ejemplo, la primera ciudad seleccionada por Aenor como destino para nómadas digitales, también estamos seleccionados por la revista Forbes como la mejor ciudad para vivir . Internations, que es la plataforma de nómadas digitales, también nos ha seleccionado como una de las mejores ciudades para vivir como nómada. Y lo que estamos viendo es un efecto de que muchos de estos nómadas digitales cuando llegan a Málaga, dejan de ser nómadas. En cuanto a la estrategia de inversión, Málaga también fue pionera cuando implementó la Oficina del Inversor y el Málaga Open for Business hace casi más de 10 años, donde se empezó a hacer un trabajo de captación de inversiones de empresas internacionales para que vinieran a establecerse en Málaga y lo que estamos viendo ahora es el fruto de un trabajo de muchísimos años de manera muy constante que ha ido trayendo estas empresas, produciéndose un efecto dominó en el que las empresas que vienen, se establecen aquí y llaman a otras empresas. El último caso es el de Mercedes-Benz, que arrancará actividad la semana que viene.

¿Cómo se fomenta el emprendimiento, cómo se trabaja con las startups y cómo se capta y, sobre todo, se retiene el talento?

El trabajo de las startups también es bastante pionero en Málaga y no solo a nivel de incubación de empresas a nivel tecnológico. La red municipal de incubadoras de ProMálaga es conocida por ser la red más amplia de toda España. Tenemos tres edificios ya en funcionamiento y se ha estado dando soporte a infinidad de empresas. Durante el año pasado fueron 370 pymes las que se ayudaron a crear en la red municipal. Para las startups, concretamente en el sector tecnológico, con las que trabajamos a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, hacemos un trabajo intenso para conseguir que sigan habiendo acciones formativas y acciones de incubación con diferentes instituciones como INCIDE, la EOI, proyectos de emprendimiento, programas de digitalización, cursos, etc. El balance del año pasado son más de 507 alumnos formados, 150 actividades relacionadas con el sector tecnológico y 13 convenios para la formación. La retención de talento también es muy interesante ya que intentamos construir un ecosistema donde las startups que surjan sean capaces de desarrollarse, donde la aceleración sea posible, y sobre todo, que encuentren la inversión que necesitan, que no tengan que irse a otras ciudades a buscar ese capital. Para ello, recientemente, estamos trabajando en poner en contacto los diferentes fondos de inversión que son clave en el sector tecnológico para que conozcan la cantidad de startups tecnológicas que tenemos, dónde se están desarrollando, etc .

Málaga y su ecosistema innovador está en boca de todos: ¿qué grado de ‘culpa’ tiene la colaboración público- privada?

En un grado altísimo. Todo lo que está ocurriendo en Málaga no hubiese ocurrido si no se hubiesen puesto de acuerdo los diferentes ‘jugadores’ de la ciudad: el Ayuntamiento, Málaga Tech Park, la Universidad y el sector empresarial. La colaboración público-privada ha estado presente en cada uno de los proyectos que hemos estado generando.

¿Cómo se está gestionando desde el Ayuntamiento el uso y la introducción de nuevos equipamientos del sector de la tecnología de vanguardia como es la IA, el blockchain, el big data, etc.?

Este es un punto muy importante sobre el que estamos desarrollando nuestra estrategia de digitalización como ayuntamiento. La inteligencia artificial, que es muy disruptiva y muy reciente, va a ayudarnos a optimizar la mayoría de nuestros procedimientos y nuestra labor como servicio público a la ciudadanía.

¿Qué medidas está tomando el Ayuntamiento malagueño en cuestión de innovación y transformación digital para mejorar la vida de los malagueños?

Tenemos nuestro proyecto estrella, el SITAE (Sistema Integral de Tramitación Administrativa Electrónica). Ya hemos digitalizado completamente el registro electrónico, los contratos menores, y vamos a seguir digitalizando el resto de procedimientos internos del Ayuntamiento. También hemos firmado con la Junta de Andalucía un convenio en el que se estandarizan todos los procedimientos del sector público de los distintos ayuntamientos de Andalucía, y esto nos va a ayudar, junto con la aplicación de inteligencia artificial, a que los procedimientos sean cada vez más cortos y más optimizados. Por encima de esto trabajamos en un concepto que se llama Málaga Abierta a través de la compra pública de innovación, que es el futuro de la interacción del ciudadano con el Ayuntamiento. Ahí vamos a tener blockchain, inteligencia artificial, reconocimiento facial etc. Curiosamente, utilizando toda esta tecnología, va a ser mucho más humana que la que tenemos ahora mismo.

¿Cómo ve usted Málaga dentro de una década, hablando desde el punto de vista de la innovación y la digitalización?

En diez años Málaga será punta de lanza de las ciudades digitales, será ciudad inteligente, con una sociedad muy cosmopolita y con un mayor aporte de tejido empresarial y productivo de las grandes empresas establecidas aquí en Málaga. Habrá una línea continuista de lo que está ocurriendo ahora en la actualidad proyectándolo a una década.