Jade Tower contará con coches eléctricos para uso de sus residentes

El proyecto residencial Jade Tower de obra nueva, desarrollado por la promotora Cordia en Fuengirola, y reconocido internacionalmente por su apuesta por la sostenibilidad, quiere dar un paso más en este ámbito y ha anunciado que el complejo contará con vehículos eléctricos para uso particular de sus residentes, una innovación completamente pionera en la Costa del Sol. Hemos de recordar que Jade Tower acaba de recibir el premio internacional ‘Luxury Lifestyle Awards 2024’ en la categoría ‘Best Luxury Sustainable Apartment Living in Costa del Sol’, máximo reconocimiento internacional en el ámbito de la sostenibilidad y el gran lujo.

«Estamos muy satisfechos de que nuestro primer proyecto residencial en la Costa del Sol haya sido reconocido con este galardón y que nuestro compromiso con el medio ambiente sirva como referencia en el sector. Sabemos que el jurado valoró especialmente que Jade Tower cumple con la máxima calidad exigida y este reconocimiento nos ha motivado para dar un paso más en la apuesta por la sostenibilidad», ha declarado Mauricio Mesa Gómez, director general de Cordia España.

Cordia es uno de los mayores grupos de promoción e inversión inmobiliaria de Europa. / L. O.

APP Jade Tower

Los residentes de Jade Tower contarán con una aplicación especial que no solo les permitirá reservar un vehículo eléctrico para su uso particular, sino también muchos otros servicios como limpieza, chef privado, canguro, lavandería etc… Además el complejo cuenta con un espacio de trabajo compartido; un gastrobar; spa con sauna, baño turco, jacuzzi, hidromasaje, dos piscinas, una cubierta y otra al aire libre y un gimnasio completamente equipado, además, de una sala de cine acústicamente aislada, con una gran pantalla y sonido envolvente. Además, desde esta APP los residentes podrán controlar desde su dispositivo móvil la iluminación, climatización, subida y bajada de persianas, apertura de puertas y servicio de vídeoportero de su vivienda.

Interior de uno de los apartamentos. / L. O.

La Jade Tower de Fuengirola, que ya está recibiendo a sus primeros inquilinos, ha sido construida bajo el sello Breeam, un método de evaluación y certificación para una construcción más sostenible en las fases de diseño, ejecución y mantenimiento y cuenta con certificación energética B.

«La Jade Tower cuenta con un certificado preliminar de nivel ‘muy bueno’. Este nivel de certificación denota una reducción potencial del consumo de energía y agua, en comparación con las prácticas de construcción estándar, lo que pone de manifiesto que el diseño es respetuoso con el medio ambiente y su estructura es sostenible. Esto garantiza, entre otras cosas, que el consumo de energía se reducirá hasta un 70% y el de agua hasta un 40%, en comparación con los edificios convencionales. Estas reducciones se consiguen mediante la aplicación de soluciones innovadoras destinadas a minimizar el impacto medioambiental», ha precisado Mauricio Mesa Gómez.

El complejo está localizado en el centro de Fuengirola, a escasos 100 metros de la playa, y cuenta con apartamentos de 1,2 y 3 dormitorios distribuidos en 8 plantas, con jardín o terrazas, garaje y trastero. Los residentes pueden disfrutar también de espacios verdes y áreas comunes para ocio y esparcimiento. Este es el primer proyecto desarrollado por Cordia en España y ha obtenido una demanda anticipada de 85% unidades vendidas antes de la entrega. En los próximos meses, la promotora tiene previsto lanzar dos nuevos proyectos inmobiliarios de unas 800 unidades en Mijas y Marbella.

Para la ejecución de Jade Tower Fuengirola, la promotora ha escogido al estudio de arquitectura HCP Arquitectos por su más de 35 años de experiencia y sus diseños innovadores y sostenibles y a la constructora SACYR, grupo líder a nivel global presente en 20 países.

Sobre Cordia

La promotora Cordia es uno de los mayores grupos empresariales de promoción e inversión inmobiliaria residencial de Europa, con una considerable presencia en los segmentos medio y medio-alto del mercado de venta en Hungría, Polonia, Rumanía y en el Reino Unido, a la vez que lleva a cabo proyectos piloto en España.

Cordia Group cuenta con una trayectoria de 20 años y es orgulloso portador de múltiples premios internacionales, entre ellos: ‘ULI Global Awards for Excellence’ de ULI; ‘Best Mixed Use Project in Europe’; ‘International Property Awards’ Bloomberg TV o el ‘Best Purpose Built Project Worldwide’ de la Federación Inmobiliaria Internacional (FIABCI).