"Queremos ser parte de Málaga, de la provincia y sus gentes"

¿Cuál es a su entender el elemento diferenciador de McArthurGlen Designer Outlet Málaga?

McArthurGlen es mucho más que un espacio comercial y de ocio. En sus más de 17.000 metros cuadrados y sus 92 boutiques, los amantes de la moda y las compras pueden encontrar una amplia oferta de primeras firmas con una relación calidad-precio única gracias a los descuentos durante todo el año. La oferta incluye moda infantil, femenina, masculina, deportiva, productos de belleza y bienestar, calzado y complementos etc… y además nuestro centro cuenta con una cuidada selección de restauración donde poder disfrutar de un descanso durante un día de compras. A su rica y completa oferta de productos premium se suma la excepcional atención al cliente que tratamos de ofrecer con servicios pensados para que la experiencia de compra sea inolvidable. Por último, la singularidad de estar configurado al aire libre nos permite aprovechar más el buen tiempo que nos ofrece esta ciudad.

Entramos en temporada alta turística, ¿cómo se están preparando en McArthurGlen Designer Outlet Málaga?

Málaga es una ciudad y provincia en la que la estacionalidad turística cada vez está menos definida. En McArthurGlen lo sabemos e intentamos atender las necesidades, gustos y preferencias de nuestros clientes extranjeros durante todo el año, y lo mismo hacemos con nuestros clientes nacionales y, por supuesto con los malagueños. En cualquier caso, coincidiendo con los períodos estivales y la llegada del verano ampliamos nuestro horario de apertura y desde este mes de junio y hasta finales de septiembre abriremos también nuestras puertas los domingos y festivos. Además, los equipos en las boutiques se refuerzan para atender la alta demanda internacional que tendremos en los próximos meses. Igualmente hemos realizado una seria de actuaciones para mejorar la experiencia en estos meses de más calor: sombras, nueva zona de relax, sistema de nebulización de agua, etc.

Javier Mendizábal / L.O.

La combinación de firmas de lujo (Premium) a precios asequibles y especiales es el centro de su estrategia, al igual que mejorar de forma constante la experiencia del cliente, ¿no es así?

Sin duda, nuestro principal atractivo es la oferta de productos de firmas de lujo a precios más económicos, pero no solo eso. No solo somos un espacio donde se vende ropa, zapatos, complementos etc de alta calidad… a precios más bajos de lo habitual. McArthurGlen es además un amplio escaparate de la moda actual, para todos los gustos y para todas las edades. Precisamente, hace unas semanas acogimos un POP UP de diseñadores malagueños pertenecientes a Málaga de Moda, gracias a un convenio de colaboración con la Diputación de Málaga. En esta muestra efímera de creación y talento malagueño nuestros clientes pudieron disfrutar y adquirir productos con diseños innovadores y muy actuales firmados por creadores emergentes. En McArthurGlen somos amantes de la moda, y vendemos moda premium, pero también experiencias ‘premium’.

Además, la apuesta por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente es fundamental. Explíquenos qué medidas llevan a cabo en este sentido en su actividad.

Somos un espacio de compras, ocio y experiencias comprometido con el arte, la sostenibilidad y el medio ambiente. En esta línea, el centro continúa en su proceso de reducción de residuos a vertedero y trabaja en la creación de nuevas zonas de sombra para mejorar la experiencia de compra y la visita de los clientes. Asimismo, hemos instalado contadores de agua inteligentes para reducir el consumo de agua y detectar posibles fugas en tiempo real, entre otras medidas. Además, a principios de este año, realizamos una mejora en la instalación fotovoltaica doblando nuestra potencia instalada, con el fin de autoabastecer nuestras necesidades de consumo. Continuamos, también, con nuestro programa Recycle Your Fashion a través del cual recogemos y donamos la ropa que ya no quieren nuestros clientes con el incentivo de un 10% de descuento adicional para sus próximas compras. La sostenibilidad no es solo un adjetivo para nosotros, es un concepto en sí mismo que forma parte de nuestro ADN y que seguirá creciendo en los próximos años.

Hágame un retrato robot, un perfil tipo del comprador que acude a su centro.

Afortunadamente, nuestro perfil de cliente es tan amplio que es difícil trazar un retrato robot de este. Basta con darse una vuelta por nuestro centro para comprobar la diversidad de edades, nacionalidades y gustos de nuestros visitantes. Tenemos clientes malagueños, hombres y mujeres, que comparten espacio con turistas nacionales de distinta procedencia, madrileños, vascos, etc… y con turistas internacionales también de diverso origen como europeos, británicos, marroquíes, americanos, kuwaitíes y un largo etcétera.

¿Cuáles son los planes para el futuro a corto plazo en McArthurGlen? ¿Seguirán ampliando espacio en su recinto malagueño? Su ocupación de firmas es del 100%...

Nuestro proyecto en Málaga desde su origen se conceptualizó con un tamaño de 30.000 metros cuadrados. Desde 2020, tenemos abierta de forma exitosa la primera fase con más de 17.000 m2 y, actualmente, desde el Grupo con Jose Luis Arenas (director de Desarrollo en España), estamos trabajando con las administraciones implicadas para seguir avanzando en su expansión. En los algo más de cuatro años que han pasado desde nuestra apertura ya hemos superado los 23 millones de visitantes. Solo durante 2023 nos visitaron más de 8 millones de personas, lo que supuso un incremento de más del 15% con respecto al año anterior. Nuestro compromiso con Málaga va mucho más allá que ocupar un espacio, queremos ser parte de su ciudad, de su provincia y de sus gentes y, como digo, nuestro deseo es ampliar nuestras instalaciones, pero siempre de la mano de la ciudad que nos acoge, en este caso Málaga.

Ustedes ya forman parte de lo que en nuestro periódico llamamos la ‘Marca Málaga’ ¿Lo sienten así?

Para nosotros es un orgullo y una satisfacción tremenda formar parte de la Marca Málaga, no solo, desde el punto de vista de la Comunicación y el Marketing, ya que nos aporta reputación de marca sino, sobre todo y muy especialmente, desde una óptica más emocional, que tiene que ver con nuestra misión y visión corporativa. McArthurGlen no es solo un centro comercial que se establece en un territorio. McArthurGlen aspira a ser parte de ese territorio, de esa ciudad, a ser un agente socioeconómico más que comparte sus inquietudes, preocupaciones, objetivos y logros. Sentir que avanzamos por el buen camino nos llena de felicidad.

¿Por qué deberíamos ir a McArthurGlen Designer Outlet Málaga?

Por un sinfín de razones que podríamos resumir así: porque en McArthurGlen puedes disfrutar de una experiencia lúdica completa y variada que puedes disfrutar solo o en compañía, donde adquirir moda de alta calidad a buenos precios, con firmas que no puedes encontrar en otro lugar y a dónde puedes acudir en familia, ya que nos encontramos en un entorno peatonalizado con áreas recreativas para disfrute de los más pequeños.