Clínica médico-estética Sonia Peña: tres años resaltando la belleza malagueña

Fundada en Teatinos en mayo de 2022 y dirigida por Sonia Peña, esta clínica de medicina estética, pionera en tratamientos corporales, cuenta con un grupo de profesionales altamente capacitados y aparatología avanzada que la sitúan, desde sus orígenes en el pódium en este apartado.

Nuestro porqué

La idea de emprender en este negocio surgió de una mala experiencia personal de la fundadora y propietaria, Sonia Peña, que después de realizarse una pequeña intervención que requirió de varias sesiones de masajes postquirúrgicos, detectó que la calidad del servicio en la provincia de Málaga dejaba mucho que desear. Probó sin éxito en clínicas de Málaga capital y otras más alejadas de su domicilio como Torremolinos, Benalmádena y Marbella y llegó a la conclusión de que era necesario dar un servicio acorde a lo que se paga y que por supuesto diera resultados.

Filosofía

Por eso, desde su fundación, esta clínica destaca por la calidad de sus servicios, buscando siempre una buena relación calidad – precio pues, según palabras textuales de Sonia Peña «lo que no quiero para mí ni los míos, no lo quiero para mis pacientes». Además, como afirma Sonia Peña, ella no se detuvo únicamente en los tratamientos corporales y rápidamente, con esa misma filosofía que ya caracterizaba a su clínica, decidió implementar una gran variedad de tratamientos faciales, rodeándose de nuevo de profesionales del sector: tanto licenciados en Medicina (para aquellos tratamientos que así lo requieren por normativa) como graduados en el ciclo superior en medicina estética y medicina estética avanzada (para aquellos tratamientos menos invasivos y en ocasiones dependientes de la aparatología más avanzada).

Sonia Peña, directora de la clínica. / L. O.

Tratamientos corporales

Para Sonia Peña, ahora que ya estamos metidos de lleno en la época de playa y piscina aquí en Málaga, es mucho más común que sus pacientes pregunten más por los tratamientos corporales que por los tratamientos faciales. No obstante, aunque algunos tratamientos faciales son poco o nada recomendables en verano, existen multitud de opciones para preparar y proteger el rostro. Sonia Peña y su equipo estarán encantadas de asesorarte, tanto para el cuidado, protección e hidratación de tu cara como para darte el mejor servicio en tratamientos corporales. Por supuesto, muchos de los circuitos, bonos y demás opciones combinan ambas alternativas.

Así que durante junio, julio y agosto estarán encantados de atender las necesidades para el cuidado de vuestra piel, corrigiendo esas varices, estrías, celulitis que generalmente no nos gusta lucir.

También puedes contar con ellos para drenajes linfáticos, tratamientos postquirúrgicos (como drenajes postquirúrgicos), circuitos corporales para bajar de talla, mesoterapia lipolítica, masajes anticelulíticos.

Circuitos corporales

Esta clínica cuenta con dos tipos de radiofrecuencia: radiofrecuencia corporal tradicional trabajada con lipolíticos y la radiofrecuencia de luz pulsada trabajada con el tratamiento FHOS, también cuenta con la mejor aparatología para los tratamientos con ondas electromagnéticas, máquina de masajes con rodillos, máquina de masajes con succión, máquina de masajes con vibración y presoterapia y nuestra última y más reciente adquisición: la nueva HIFU que emplea los ultrasonidos de alta intensidad para la reducción de la grasa localizada y la flacidez.

Profesionales médicos de vanguardia

El centro ofrece una amplia carta de servicios médico – estéticos de la mano de nuestras doctoras y doctores en Medicina Estética con una amplia experiencia en este sector, que además de atender la demanda tradicional de servicios en medicina estética como neuro - modulación, rellenos con ácido hialurónico e hilos tensores entre otros, se sitúan a la vanguardia introduciendo tratamientos de medicina regenerativa como polinucleótidos e inductores de colágeno, por ejemplo.

Aspecto del interior de la clínica Sonia Peña. / L. O.

Combinación única y EFECTIVA

Sus tratamientos médicos – estéticos de reducción y pérdida de grasa localizada se complementan con los circuitos corporales de aparatología anteriormente comentados, potenciando el efecto, ampliando su duración y agilizando sus resultados.

Nuestro equipo médico

La Doctora Ana Sredojevic, licenciada en Medicina – especialidad en Oftalmología – y Máster en Medicina Estética se caracteriza por su profesionalidad sin renunciar a tener un trato amable y delicado, como dicen los propios pacientes «trabaja con dulzura». Sus valoraciones tanto en TOPDOCTORS como en Reseñas de Google son excelentes y fue innegable su ayuda para arrancar este proyecto.

El Doctor Jesús Delgado Aboy, licenciado en Medicina – especialidad en Otorrinolaringología – Jefe del Servicio de Otorrino durante más de 30 años y profesional médico con más de 40 años de experiencia, además de Máster en Medicina Estética, se caracteriza por su técnica única para eliminar los ronquidos y mejorar la respiración en deportistas denominada ‘Turbinoplastia con Radiofrecuencia CELON’ que está dando unos resultados fantásticos.

La Doctora Ivania Valladares Bustamante, licenciada en Medicina – Medicina General – y Máster en Medicina Estética, es una de nuestras más recientes incorporaciones. De ella destacamos su empuje, motivación y emprendimiento. Se caracteriza por incorporar técnicas en medicina estética menos convencionales, como los polinucleótidos o los inductores de colágeno, por ejemplo. Su carácter latino y su belleza interior y exterior son un plus añadido.

El Doctor Rodrigo Martínez, licenciado en Medicina y Máster en Medicina Estética Regenerativa y Longevidad – especialidad en Rejuvenecimiento Facial Avanzado – es nuestro fichaje estrella para realizar la técnica denominada ‘Endolifting Facial’, que está dando unos resultados excepcionales, empleando una técnica poco invasiva y prácticamente indolora, para la eliminación de la papada, por ejemplo.