Aquatrans 2000: el agua que mueve a Málaga

Fundada en 2003 en Málaga, Aquatrans 2000 S.L. se ha consolidado como una de las empresas andaluzas de referencia en el transporte y suministro de agua. La compañía cuenta con una flota moderna de camiones cisterna que abastece a particulares, comunidades de vecinos, organismos públicos, hoteles y grandes obras de infraestructura. Su especialidad es el transporte de agua potable en situaciones ordinarias y de emergencia, un servicio cada vez más demandado en un contexto marcado por la sequía.

El catálogo de servicios de Aquatrans 2000 va mucho más allá del llenado de piscinas, uno de los trabajos más visibles en época estival. La empresa suministra agua para perforaciones, sondeos y proyectos de obra civil, colabora en la limpieza de calles y participa en el suministro de agua para grandes proyectos de ingeniería. En Málaga, su nombre está ligado a trabajos emblemáticos como las obras del metro, la ampliación del aeropuerto o la construcción del dique nº 9 en el puerto.

La firma no se limita al transporte de agua. También gestiona servicios de áridos y movimiento de tierras, lo que le permite ofrecer un servicio integral a constructoras y organismos públicos. Esa diversificación ha favorecido su crecimiento y estabilidad en un sector caracterizado por la estacionalidad y la dependencia de fenómenos climáticos.

Su progresión la ha llevado a escalar posiciones en los rankings empresariales tanto a nivel provincial como nacional, un indicador de la solidez de su gestión.

Calidad y seguridad sanitaria

La compañía pone especial énfasis en la calidad y seguridad sanitaria. Está autorizada oficialmente para el transporte de agua potable y somete sus cisternas a controles periódicos, con análisis realizados por laboratorios externos, y sus trabajadores están formados en el tratamiento y desinfección de las cisternas según la normativa de Sanidad. Además, renueva constantemente su flota con vehículos que cumplen las normativas Euro 5 y Euro 6, reduciendo así el impacto ambiental de su actividad.

En un escenario donde la sequía se ha convertido en uno de los principales desafíos de Andalucía, Aquatrans 2000 desempeña un papel crucial garantizando el acceso al agua en situaciones de escasez. Su capacidad logística, ya que cuenta con una flota que la capacidad total suma más de 500 m3, y su experiencia la convierten en un aliado estratégico tanto para instituciones públicas como para clientes privados.

Con más de dos décadas de experiencia, Aquatrans 2000 demuestra que la combinación de logística avanzada, protocolos sanitarios estrictos y homologaciones oficiales no solo garantiza un suministro de agua seguro y fiable, sino que permite a la empresa llegar donde otros no llegan, consolidando su reputación como socio estratégico de clientes públicos y privados que exigen excelencia y disponibilidad máxima en todas sus operaciones

Esta empresa malagueña demuestra que el agua no solo es un recurso vital, sino también un motor de desarrollo económico y social cuando se gestiona con responsabilidad y visión de futuro.