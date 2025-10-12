Antonio Sánchez-Agesta: «Nuestra estrategia pasa por la especialización y la atención cercana al cliente hotelero»

-Inicia XXI ha desarrollado proyectos hoteleros emblemáticos en Málaga. ¿Cómo valora la evolución del mercado en los últimos años y qué papel tendrán la rehabilitación y la modernización frente a la nueva construcción?

-La evolución del mercado hotelero en Málaga ha sido extraordinaria, con un crecimiento cualitativo y cuantitativo que ha situado a la ciudad en la élite turística. A medio plazo, la rehabilitación y modernización de hoteles serán más relevantes que la nueva construcción, impulsadas por la necesidad de mantener la competitividad, la eficiencia energética y los estándares de sostenibilidad..

-La nueva normativa permite incrementar la altura de los edificios en determinados casos. ¿Qué impacto cree que tendrá esta medida en el desarrollo de nuevos hoteles y en la transformación del skyline urbano en Andalucía?

-Bien aplicada, la medida tendrá un impacto muy positivo, permitiendo ampliar la capacidad hotelera y mejorar el paisaje urbano. Eso sí, siempre respetando factores como el impacto ambiental, visual y acústico, y garantizando que se integre en zonas adecuadas para este tipo de desarrollo.

-¿De qué forma está Inicia XXI adaptando su estrategia para aprovechar estas oportunidades urbanísticas? ¿Existen ya proyectos hoteleros en marcha que contemplen ampliaciones o reformas en altura?

-Nuestra estrategia se basa en la especialización y en la atención cercana al cliente hotelero. Contamos con equipos y colaboradores especializados en obras de nueva ejecución, rehabilitación y ampliación. Aplicamos procesos de mejora continua y evaluaciones posteriores para perfeccionar cada proyecto y asegurar resultados óptimos en tiempo, calidad y servicio.

-Subir la altura puede aumentar la rentabilidad, pero también la huella ambiental. ¿Cómo concilia Inicia XXI los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética con la exigencia de retorno económico en el sector hotelero?

-La sostenibilidad es una prioridad para nosotros y nuestros clientes. Trabajamos con certificaciones como DGNB y BREEAM, presentes en proyectos como el Hotel Salitre Sonder by Marriott o el Hotel Malabar. Estas metodologías valoran la eficiencia energética, el uso responsable del agua y materiales sostenibles, además del bienestar de los usuarios en aspectos como calidad del aire, confort térmico e iluminación

-Los ayuntamientos siguen siendo clave en la concesión de licencias. ¿Percibe una mayor flexibilidad por parte de las administraciones locales ante proyectos hoteleros que aspiran a ganar volumen o altura?

-Por desgracia, no. Los plazos y dificultades para obtener licencias siguen siendo similares tanto para proyectos hoteleros como residenciales o comerciales. Este es aún un punto de mejora necesario para impulsar la competitividad del sector.

-La digitalización, los materiales sostenibles y la construcción modular están transformando la edificación. ¿Qué innovaciones está incorporando Inicia XXI para responder a las nuevas demandas de calidad y sostenibilidad de la industria turística?

-En el centro urbano, la construcción modular estructural no es viable, pero sí hemos avanzado en la industrialización de fachadas. Trabajar con sellos medioambientales nos permite emplear materiales sostenibles y sistemas de ahorro energético. Mejoramos el uso eficiente del agua, la climatización y la iluminación, como se ha hecho en proyectos como el Hotel Meliá Costa del Sol, elevando la calidad ambiental interior y reduciendo el consumo global. El turismo premium impulsa a muchos municipios a elevar el nivel de su oferta.

¿Cree que esta normativa facilitará la creación de hoteles de mayor categoría y cómo puede Inicia XXI contribuir a ese salto cualitativo?

-El turismo premium nos empuja a mejorar continuamente. Inicia XXI está especializada en hoteles de cuatro estrellas superior y gran lujo, con experiencia en estándares “high level”. Creemos que Málaga necesita más plazas de cinco estrellas para competir en el ámbito internacional y acoger grandes eventos. Estamos preparados para contribuir a ese salto cualitativo con proyectos de máxima exigencia.

- La complejidad técnica de los nuevos proyectos exige equipos especializados. ¿Cómo gestiona Inicia XXI la captación, formación y fidelización del talento técnico en un sector cada vez más competitivo?

-Nuestro mayor activo son las personas. Valoramos profundamente el trabajo de nuestros equipos técnicos y de apoyo, fomentando su formación, motivación y bienestar. Nos implicamos en su desarrollo profesional y personal, porque su compromiso es el principal motor de la empresa. Nuestro éxito se basa en un equipo humano sólido, preparado y orgulloso de pertenecer a Inicia XXI.

-El urbanismo avanza hacia ciudades más verticales y sostenibles. ¿Qué papel aspira a desempeñar Inicia XXI en esa transformación del paisaje urbano y del modelo de alojamiento turístico en los próximos años?

-Como empresa malagueña, queremos ser protagonistas en la transformación urbana de nuestra ciudad, impulsando un modelo hotelero moderno y sostenible. Además de nuestra labor constructiva, asumimos un compromiso social: colaborar con sectores desfavorecidos, apoyar el deporte y participar en iniciativas que contribuyan al bienestar general de la comunidad.