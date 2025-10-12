Balcón del Mediterráneo marca tendencia en el mercado premium de la Costa del Sol

La Nueva Milla de Oro de Estepona se ha convertido en los últimos años en una de las zonas más codiciadas de la Costa del Sol, símbolo de cómo el litoral malagueño ha sabido evolucionar hacia un modelo de desarrollo urbano más equilibrado y sostenible. Su ubicación, entre Marbella y el centro de Estepona, ofrece la tranquilidad de un entorno residencial sin renunciar a la cercanía de los principales núcleos turísticos del sur de España. Es hoy una de las áreas más valoradas por quienes buscan calidad de vida, clima privilegiado y buenas comunicaciones.

En este entorno se levanta Balcón del Mediterráneo, una promoción que redefine el concepto de vivienda frente al mar y refleja el nuevo estilo de vida asociado a la Costa del Sol: luminoso, abierto y conectado con la naturaleza. Comercializado por GILMAR, el proyecto reúne apartamentos de 3, 4 y 5 dormitorios con superficies que van de los 200 a los 300 metros cuadrados, todos ellos con dos plazas de garaje y trastero. Su arquitectura, de líneas limpias y contemporáneas, busca aprovechar al máximo la luz natural y las vistas al Mediterráneo, con amplias terrazas que prolongan la vivienda hacia el exterior.

La Nueva Milla de Oro de Estepona se ha convertido en los últimos años en una de las zonas más codiciadas de la Costa del Sol. / L. O.

Vivir mirando al mar

El conjunto ofrece zonas comunes de alto nivel, diseñadas para equilibrar bienestar, ocio y funcionalidad. Dispone de piscina exterior con vistas panorámicas, spa con sauna, gimnasio, sala de yoga, cabina de masajes, espacios de coworking e incluso un simulador de golf. Todo está concebido para que el residente pueda disfrutar de un entorno completo y relajado sin necesidad de salir del complejo.

A su alrededor, la promoción se integra en un entorno privilegiado, con algunos de los campos de golf más reconocidos de la zona —Los Flamingos, El Paraíso o La Resina—, además de una oferta gastronómica y cultural en constante crecimiento. Estepona ha logrado modernizarse sin perder su identidad, combinando el ambiente mediterráneo tradicional con un desarrollo urbano contemporáneo y sostenible.

Para Setareh Mohregi, directora del Departamento Internacional de Gilmar, Balcón del Mediterráneo representa la respuesta a un perfil de comprador que ha evolucionado en los últimos años:

“El cliente internacional que llega hoy a la Costa del Sol ya no busca solo una casa de vacaciones. Quiere espacio, comodidad y servicios que le permitan disfrutar del clima y del estilo de vida mediterráneo durante todo el año. Balcón del Mediterráneo refleja esa evolución del mercado.”

Aunque el comprador extranjero sigue siendo protagonista, el interés del cliente nacional también se mantiene sólido, especialmente entre quienes buscan una segunda residencia o una inversión patrimonial segura. A ello se suma el creciente papel de inversores privados, atraídos por la estabilidad del mercado malagueño y la proyección de Estepona como nuevo foco residencial de alto nivel.

Interior de una de las promociones de Gilmar en la Costa del Sol. / L. O.

Estepona, la alternativa a Marbella

La transformación de Estepona en la última década ha sido profunda. La mejora de sus infraestructuras, la rehabilitación del casco urbano y la creación de nuevos espacios como el complejo Laguna o el ampliado paseo marítimo han reforzado su atractivo.

“Cada vez más clientes eligen Estepona porque ofrece equilibrio: la tranquilidad de una ciudad residencial y la oferta de servicios de un destino internacional”, explica Mohregi. “Ha sabido crecer sin perder su autenticidad mediterránea.”

Según el Colegio de Registradores, más del 30 % de las compraventas de vivienda en Málaga corresponden a compradores extranjeros, con predominio de británicos, alemanes y nórdicos. Estepona se ha beneficiado directamente de este dinamismo, consolidándose como alternativa real a Marbella gracias a su entorno más tranquilo, precios competitivos y una oferta de obra nueva limitada pero de alta calidad.

La escasez de vivienda nueva de calidad en el litoral andaluz ha impulsado el valor de proyectos como Balcón del Mediterráneo. / L. O.

Un mercado más selectivo

La escasez de vivienda nueva de calidad en el litoral andaluz ha impulsado el valor de proyectos como Balcón del Mediterráneo, que ofrecen amplias superficies, diseño contemporáneo y servicios integrales.

“Nuestro objetivo es ofrecer un producto que mantenga su valor en el tiempo”, explica Mohregi. “La diferencia está en los detalles: la orientación de cada vivienda, los materiales y, sobre todo, el respaldo de una empresa con más de cuarenta años de experiencia.”

En un mercado cada vez más maduro y exigente, el comprador busca algo más que ubicación o tamaño. Quiere sostenibilidad, confort y conexión con el entorno. Promociones como esta marcan la tendencia hacia un nuevo tipo de vivienda, en la que la arquitectura y la calidad constructiva se combinan con criterios de eficiencia energética y bienestar. “El lujo ya no se mide solo en metros cuadrados, sino en la calidad de la experiencia que ofrece cada hogar”, añade Mohregi.

Lujo mediterráneo

El auge de la Nueva Milla de Oro no es casual. Su localización estratégica, a medio camino entre Marbella y Sotogrande, y su buena conexión con el aeropuerto de Málaga la convierten en una opción ideal para vivir todo el año. A ello se suma la presencia de colegios internacionales, centros sanitarios de primer nivel y un entorno seguro y bien planificado.

Estepona es, hoy, ejemplo de una nueva etapa en la Costa del Sol: la de un lujo más consciente, ligado al bienestar, la luz y la sostenibilidad. En ese contexto, Balcón del Mediterráneo no es solo una promoción de viviendas, sino un reflejo de cómo ha cambiado la forma de vivir frente al mar.

