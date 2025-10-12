Bilba: El papel de las constructoras en la nueva era del sector inmobiliario

El sector inmobiliario se enfrenta a uno de los mayores retos de las últimas décadas: la falta de vivienda asequible. Un problema que no solo afecta al acceso de los ciudadanos, sino que también pone a prueba la capacidad del propio sector para adaptarse, innovar y ofrecer respuestas a un mercado en constante evolución.

En este contexto, la reciente edición del Foro Inmobiliario organizado por La Opinión de Málaga reunió a algunos de los principales actores del sector para debatir sobre “La ciudad que viene: retos y oportunidades”. Entre ellos, destacó la participación de Bilba Constructora, empresa perteneciente al Grupo Sinerba, cuyo CEO, Juan Francisco Rodríguez, subrayó el papel decisivo que están asumiendo las constructoras en la transformación estructural del mercado.

Rodríguez destacó que la industrialización se ha convertido en una palanca clara para dar respuesta a la crisis de vivienda, y subrayó que “no es una tendencia de futuro, sino una realidad que ya está marcando la diferencia”. Explicó que industrializar no significa únicamente incorporar procesos de prefabricación, sino asumir una transformación mucho más profunda que abarca todas las áreas de la empresa.

“Existen distintos grados de industrialización —añadió—, y donde está el verdadero reto es en el cambio cultural que implica”.

Bilba ya cuenta con varios proyectos desarrollados con altos niveles de industrialización, lo que demuestra su capacidad de adaptación y su visión estratégica. Sin embargo, Rodríguez insistió en que esta transformación solo puede consolidarse si el mercado adopta modelos de contratación colaborativa, un terreno en el que Bilba lleva años de experiencia y liderazgo, anticipándose a las nuevas formas de relación entre los agentes del sector.

Durante los últimos años, el acceso a la vivienda se ha visto tensionado por múltiples factores: la escasez de suelo urbanizable, el aumento de los costes de construcción y financiación, los procesos administrativos complejos y una demanda cada vez más diversificada.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser unívoca ni tradicional. Requiere nuevos modelos de gestión, de colaboración y de producción que permitan al sector evolucionar de manera coordinada y responsable.

Y es precisamente en este punto donde las constructoras, históricamente situadas al final de la cadena de valor, están ganando protagonismo. La evolución de la demanda y las exigencias normativas, junto con la irrupción de la tecnología, están redefiniendo su papel. Hoy las empresas constructoras no solo ejecutan proyectos: gestionan conocimiento, lideran procesos y aportan valor desde las fases iniciales.

Bilba, pionera en modelos colaborativos e innovación aplicada

Desde hace años, Bilba Constructora ha apostado por incorporar metodologías de trabajo colaborativo, convencida de que la coordinación temprana entre todos los agentes —promotores, técnicos, diseñadores y constructores— es la clave para garantizar la viabilidad, la calidad y la sostenibilidad de los proyectos.

El enfoque colaborativo permite que todas las partes trabajen con objetivos comunes, bajo criterios de transparencia, eficiencia y control de riesgos. Esta forma de operar no solo reduce los imprevistos en obra, sino que genera un entorno de confianza que mejora los resultados para el cliente y optimiza los recursos del proyecto.

El valor del Grupo Sinerba

Bilba forma parte del Grupo Sinerba, un holding empresarial malagueño que integra diversas compañías especializadas en distintas áreas del sector inmobiliario: desde la promoción y la construcción, hasta la rehabilitación y la gestión integral de espacios.

El grupo ha desarrollado un modelo corporativo basado en la sinergia entre empresas complementarias. Esta estructura le permite ofrecer soluciones globales y coordinadas que aportan valor en todas las fases del ciclo inmobiliario: desde la identificación y desarrollo del suelo, el diseño y la ejecución de la obra, hasta el equipamiento y el mantenimiento a largo plazo de los espacios.