El compromiso andaluz de Exxacon: 25 años liderando la transformación residencial

Exxacon cumple 25 años y lo hace consolidada como una de las promotoras de referencia en Andalucía y, muy especialmente, en Málaga y la Costa del Sol, donde ha desarrollado algunos de sus proyectos más emblemáticos. Desde sus inicios, la compañía ha mantenido una hoja de ruta clara: construir viviendas que no solo respondan a la demanda cambiante del mercado, sino que también incorporen diseño, sostenibilidad e innovación como ejes centrales de su propuesta. Hoy, un cuarto de siglo después, Exxacon celebra su trayectoria con la mirada puesta en el futuro y con un firme compromiso por seguir transformando el paisaje residencial de Andalucía.

Fundada en Marbella en el año 2000, Exxacon ha protagonizado el desarrollo residencial de Málaga en las últimas dos décadas, posicionando a la Costa del Sol como un polo de atracción internacional en el sector inmobiliario, territorio que también ha servido como laboratorio de innovación y sostenibilidad para la compañía. Su capacidad de identificar suelos estratégicos y de impulsar promociones con una visión a largo plazo ha sido clave en este camino.

Soleia Living El Chaparral, de Exxacon. / L. O.

La compañía nació con una vocación clara: desarrollar promociones residenciales de calidad, con un enfoque innovador y cercano al cliente. En estos 25 años ha desarrollado más de 2.750 viviendas en 46 promociones, situándose entre las principales promotoras residenciales de España. “Siempre hemos creído que el valor de una promotora no reside únicamente en las viviendas que entrega, sino en la forma en la que éstas mejoran la vida de las personas y de las ciudades”, explica Gastón Aigneren, CEO de Exxacon.

La compañía mantiene en marcha 19 promociones con más de 1.500 viviendas en distintas fases de desarrollo. Málaga y la Costa del Sol concentran el grueso de la inversión y la actividad de Exxacon, con una promoción recién lanzada a ventas, Alura Living Casares Costa, y dos más que saldrán a la venta a principios del año próximo, sumando 650 viviendas en desarrollo actualmente en la provincia. “Málaga y la Costa del Sol han sido nuestro motor y nuestra plataforma de crecimiento hacia el resto de España. En Málaga tenemos un conocimiento profundo del mercado, lo que nos permite identificar oportunidades y actuar con rapidez”, subraya Elena Cuberos, directora general de Exxacon. “El dinamismo económico y la calidad de vida de la Costa del Sol la convierten en una ubicación estratégica para nuestros proyectos”.

Alura Living, en Casares Costa, es la última promoción de Exxacon en la Costa del Sol.| | LA OPINIÓN

Entre sus proyectos más destacados en Málaga durante los últimos años figura Urban Litoral, la primera promoción residencial en Andalucía en obtener la certificación Passivhaus. Este hito no solo ha situado a la compañía en la vanguardia de la construcción sostenible, sino que también ha marcado un antes y un después en la manera de concebir la vivienda en la región. Las casas bajo este estándar reducen hasta en un 80% las necesidades de calefacción y refrigeración, aportando eficiencia energética, ahorro económico y un mayor confort para sus residentes.

“La sostenibilidad no es un discurso vacío para nosotros, sino un compromiso que aplicamos en cada detalle de nuestras promociones”, destaca Elena Cuberos. “Nuestra filosofía Smart Living, adoptada en 2010, integra tecnología, diseño y sostenibilidad como principios irrenunciables en todas nuestras promociones para maximizar el confort de los residentes”.

Aunque Málaga y la Costa del Sol siguen siendo el núcleo central de su actividad, Exxacon también está presente en Sevilla, Madrid, Valencia y Alicante, mercados estratégicos por su dinamismo y proyección. El objetivo, como señala Gastón Aigneren, no es abarcar toda la geografía española, sino “consolidar la presencia en plazas con fuerte demanda y que encajen con nuestro modelo de negocio”.

En este sentido, cabe destacar que la compañía sigue explorando nuevas plazas en Andalucía. La llegada a Sevilla, con los proyectos Entrenúcleos Living y Entrenúcleos Living Panorámica en Dos Hermanas, representa la consolidación de su modelo Smart Living en un mercado en expansión. Con una inversión superior a 126 millones de euros, ambas promociones supondrán la construcción de 514 viviendas en una zona en pleno crecimiento.

Asimismo, la compañía progresa en su expansión más allá de Andalucía con una ambiciosa estrategia de inversión en plazas clave del mercado español. En la Comunidad de Madrid, Exxacon está desarrollando actualmente dos promociones con una inversión superior a los 54 millones de euros, y está trabajando en dos nuevos residenciales para su lanzamiento en 2025 y 2026, que supondrán el desarrollo de 141 nuevas viviendas. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana la promotora mantiene dos promociones activas en Valencia y Alicante con una inversión superior a los 75 millones de euros y el desarrollo de más de 200 viviendas.

Exxacon afronta su 25 aniversario con una hoja de ruta clara: reforzar su papel como promotora de referencia en Andalucía y consolidar su posición entre las principales compañías del sector residencial en España. La compañía se apoya en un Business Plan sólido, con 700 millones de euros de inversión planificada para el periodo 2023-2032, que combina adquisiciones estratégicas de suelo, un pipeline diversificado en localizaciones clave y un riguroso control financiero basado en preventas. Este modelo, que prioriza la estabilidad y la visión a largo plazo, ha permitido a Exxacon situarse entre las promotoras más relevantes en el panorama nacional.