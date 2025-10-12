«La Costa del Sol se ha convertido en la California de Europa»

-Cordia ha invertido de forma significativa en la Costa del Sol. ¿Qué relevancia estratégica tiene la provincia de Málaga para Cordia a medio y largo plazo?

-Tras el éxito rotundo de Jade Tower, en Fuengirola, Cordia ha decidido apostar por la Costa del Sol y por España dentro de su plan estratégico de manera muy importante. Es decir, va a destinar una parte significativa de sus recursos tanto a la Costa del Sol como a otras localidades de España, donde ya estamos valorando distintas inversiones.

Actualmente tenemos en marcha, aparte del proyecto de Jade Tower, que son 116 unidades, otros dos suelos, uno en Mijas, relativo al lanzamiento inminente de 360° by Cordia, con más de 500 unidades, y otro en Marbella conformado por 165 viviendas, que esperamos lanzar el año que viene, aunque todavía estamos a la espera de aprobación final.

360 by Cordia, junto al campo de golf de Cerrado del Águila, es un proyecto muy novedoso, con muchos amenities o comodidades y unas características muy especiales, tanto por sus excelentes vistas como por su situación, cercano a todo, con el que esperamos cosechar un gran éxito también.

-¿Qué diferencia a Cordia del resto de grandes promotoras que operan en la Costa del Sol?

- Nosotros somos promotores a la vieja usanza, en el sentido de que compramos suelo y desarrollamos un proyecto participando de manera extremadamente activa en el desarrollo de ese proyecto. Nos fijamos en los detalles y en esa implicación en el proyecto participan muchos miembros de Cordia, desde el director de ventas, nuestros arquitectos internos o incluso yo mismo. Buscamos con esta forma de trabajar, diseñar el producto que mejor se adapte al terreno, en un sentido amplio, por localización, fisonomía, orientación etc…

Yo diría, incluso, que en Cordia tenemos una obsesión fuerte con la parte técnica de los proyectos, queriendo saber hasta dónde va el último tornillo. De esta forma podemos conseguir un producto muy bien diseñado pero además técnica y tecnológicamente muy bien estudiado para que los costes no nos den ninguna sorpresa.

-¿Qué lugar ocupa la sostenibilidad en los proyectos desarrollados por Cordia?

-La sostenibilidad para nosotros es un punto muy importante en todos los proyectos. Todas nuestras promociones, efectivamente, cuentan con certificaciones BREEAM y calificación energética A, pero nosotros queremos ir más allá. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con vacíos jurídicos y legales que nos impiden implementar ciertas soluciones, como por ejemplo, un novedoso sistema para reutilizar aguas grises que pretendemos poner en marcha en 360° by Cordia, y que permitiría un considerable ahorro en el consumo de un bien tan escaso como es el agua, además de un importante ahorro económico. Básicamente, este sistema permitiría recoger esas aguas denominadas grises, procedentes por ejemplo del lavabo, las duchas etc... en un centro especializado que replica el ciclo natural del agua en la propia urbanización para limpiarla, tratarla y usarla para otros cometidos, como el riego de las plantas.

-Cordia se ha convertido en referente de lo que se ha venido en denominar ecolujo ¿A qué cree que se ha debido?

-Pues muy probablemente se debe a nuestras propuestas de soluciones innovadoras como la anteriormente explicada, relativa al tratamiento de aguas grises. Yo creo que el cliente ya no solo demanda aspectos relacionados con las amenities o comodidades y prestaciones. Actualmente, nuestros potenciales compradores tienen una mayor conciencia ecológica y de responsabilidad social, lo que les lleva a solicitar que los proyectos cuenten con sellos o certificaciones que garanticen el respeto y el cuidado del planeta, como puede ser el certificado BREEAM o similares. Es decir, los clientes demandan cada vez más ese compromiso ecológico-social por parte de los promotores, más allá de que la promoción residencial cuente con un coworking o un gastrobar. Demandan promotores responsables.

-¿Qué tendencias marcarán el rumbo del sector inmobiliario europeo en los próximos cinco a diez años y cuál será el papel de la Costa del Sol?

-La Costa del Sol está viviendo un “sweet moment”, o momento dulce y me refiero a una situación microeconómica, no macroeconómica, que realmente no se ha visto nunca antes. La Costa del Sol ha tenido muchos ciclos, altos, bajos etc… pero el movimiento demográfico que se está registrando ahora mismo no se ha experimentado con anterioridad. Aquí están llegando clientes de los lugares más dispares, y no solo para hacer turismo, sino para vivir.

Podemos decir que la Costa del Sol se ha convertido en la California de Europa y son muchos los que la eligen para vivir para hacerlo con una mayor calidad de vida. Y este hecho, a todas luces positivo, está generando un problema importante que requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades. El aumento de la población exige una mayor apuesta por el desarrollo de todo tipo de Infraestructuras, desde transportes, comunicaciones, red eléctrica, suministro de agua etc… porque la Costa del Sol occidental no puede verse como una sucesión de municipios desde Málaga capital a Estepona, sino que debe contemplarse como una auténtica gran ciudad de 100 kilómetros de largo, que requiere de una mayor atención en cuanto a recursos y servicios básicos.