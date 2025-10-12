«La Costa del Sol es para TM un modelo único de crecimiento sostenible e internacional»

-¿Qué análisis hace de la evolución del mercado inmobiliario en este 2025 y cuáles son las perspectivas para 2026?

-2025 está siendo un año de madurez y consolidación. El mercado se mantiene dinámico, con una demanda internacional sólida que busca calidad, sostenibilidad y valor a largo plazo. Más que construir más, el reto es construir mejor: crear espacios que generen ciudad, comunidad y bienestar. Para 2026 prevemos continuidad, con un sector cada vez más profesionalizado y enfocado en la creación de ciudades y comunidades cada vez más humanas, eficientes y sostenibles.

-¿Cómo se puede abordar el problema de la vivienda en España a medio plazo?

-El principal obstáculo sigue siendo la escasez de suelo y la complejidad administrativa. Es imprescindible agilizar la planificación urbana, simplificar licencias y garantizar seguridad jurídica. También debemos hablar de infraestructuras y de un avance que acompañe el crecimiento de las ciudades: sin agua no hay obra y sin tren no habrá ciudad. El desarrollo urbano debe ir acompañado de inversiones en movilidad y gestión de recursos hídricos y de energía para ser verdaderamente sostenible.

-TM está especializada en el segmento residencial. ¿Cuál es su situación actual y qué papel juega la Costa del Sol?

-El turismo residencial es un motor económico consolidado, pero su futuro pasa por equilibrar desarrollo y sostenibilidad. La Costa del Sol representa ese modelo maduro que combina internacionalización, identidad mediterránea y calidad de vida. TM ha comprometido 275 millones de euros en proyectos en Estepona, Fuengirola, Marbella y Mijas, entre otras localidades. Por lo que se refiere al perfil del turista internacional seguimos detectando un importante incremento del número de países de origen de nuestros clientes. De las 20 nacionalidades distintas que han adquirido una vivienda de TM en Costa del Sol destacan Polonia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos. Además, según nuestros datos, el perfil del turista residencial en Costa del Sol tiene un aporte vital a la estrategia de desestacionalización del turismo, ya que 3 de cada 10 residen más de 4 meses al año.

-¿Cuáles son los principales proyectos que TM desarrolla en la zona?

-Nuestros desarrollos en la Costa del Sol reflejan una misma filosofía: arquitectura mediterránea contemporánea, vistas al mar, armonía con el entorno y servicios únicos de ammenities para que nuestros clientes disfruten de una gran calidad de vida. En Estepona estamos impulsando proyectos como Marine Hills o Atalaya Emotion, ejemplos de integración entre diseño y naturaleza. En Marbella, Absolute Banús by TM -que entregaremos próximamente- simboliza la madurez del mercado premium. También está próxima la entrega de Higuerón Bay Residences en Fuengirola, un residencial pensado para quienes buscan bienestar, vistas y servicios a un paso del mar.

-TM Tower será el edificio residencial más alto de Europa. ¿Qué representa para la compañía?

-Con 230 metros y 64 plantas, TM Tower será un referente arquitectónico y una declaración de intenciones: innovación, sostenibilidad y visión internacional. Es una muestra de cómo el turismo residencial puede generar ciudad y valor, proyectando al mundo la mejor versión del Mediterráneo.