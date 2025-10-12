Francisco Villa: "Queremos que vuelvas a querer tu casa"

Desde Artemisa piensan que tu vivienda no es solo una casa, es tu hogar, ese lugar que guarda la historia de tu familia y que al igual que nosotros, cambia, madura y envejece.

Las familias crecen, evolucionan; los gustos y las necesidades cambian y cuando llega ese momento, es momento de adaptar las cosas que te rodean. La vivienda es una de ellas y es fundamental que cada vivienda recoja esos cambios, adaptándose a las necesidades de sus miembros y se defina con un estilo propio.

El objetivo de Artemisa es ayudar a encontrar los que se adapten a esas necesidades y definan el estilo de cada miembro de la familia.

¿Cuáles son los principales cambios que se producen en una reforma?

La parte principal para reformar es la cocina, no es solo cambiar muebles y la encimera; se trata de abrir espacios, dar sensación de amplitud, que fluya la energía en la vivienda y eso se consigue integrando la cocina al salón.

Actualmente existe una amplia variedad de gres porcelánicos con diferentes tamaños y acabados, por lo que podemos usar un mismo modelo para el salón-cocina, dormitorios, baños y terrazas, se unifican los diferentes suelos de la vivienda.

Los cuartos de baño también han sufrido grandes cambios y adaptaciones, pasando de ser una zona de gris a un espacio de relax y confort.

Los cambios más habituales son sustituir la bañera por un plato ducha de resina, quitar el bidé para ampliar espacio para un mueble de baño más grande, colocar inodoros suspendidos y grandes griferías de ducha.

Desde Artemisa asesoran en la elección de los productos que se adaptan al espacio de cada cuarto de baño, personalizándolos y haciéndolos únicos.

En el caso de la cerámica, ¿qué novedades nos trae el próximo 2026?

Como hemos dicho anteriormente, lo más destacado es unificar un estilo para todos los suelos de la vivienda.

En 2025 y 2026 vuelven los estilos naturales, combinaciones madera-mármol y los tonos tierra, con una paleta de colores suaves y naturales, son colores que invitan a la serenidad y permiten una integración armónica con otros materiales naturales.

En el caso del baño, se apuesta por combinaciones de cerámica de diferentes tamaños y otra tendencia son los revestimientos cerámicos con micro texturas con ligeros relieves que enriquecen la experiencia sensorial sin recargar el espacio.

Los exteriores y las colecciones para revestir las piscinas adquieren una gran notoriedad, gresites de piscinas que ofrecen una gran variedad de tonalidades de color de agua y los diferentes tipos de peldaños antideslizantes poseen una gran variedad de piezas complementarias.

El estilo como el de los años 80 y 90 vuelven con fuerza, colores térreos que reinterpretan ambientes naturales, mediterráneos y rústicos.

¿Qué novedad destacaría más?

Debido al problema de la vivienda, tiempos de construcción, costes etc., van surgiendo nuevas soluciones constructivas y estas están evolucionando.

Los primeros pasos se han dado con la industrialización en la construcción de viviendas, van desde montar cuartos de baño en una factoría y trasladarlos a obra solo para conectar fontanería y saneamiento, murales de fachadas de edificios que se montan como un mecano, hasta construir la vivienda completamente en una factoría para después transportarla y montarla en el terreno previamente adaptado.

Esto ha conseguido principalmente reducir los tiempos de ejecución y construcción, pero no se ha traducido en ahorros importantes para los compradores.

Desde Artemisa apuestan por casas plegables que ya están construidas y totalmente equipadas, únicamente conectar a la red de electricidad y al saneamiento.