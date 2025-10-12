Grupo Verosa: Málaga es nuestro proyecto

En Grupo Verosa llevan décadas construyendo, conectando y transformando Málaga. No hablan de una ciudad ajena: es su casa, el lugar donde nacieron como empresa, donde trabajan sus equipos y donde handejado y siguen dejando huella con cada proyecto. Hoy cuentan con más de 250 personas comprometidas con un mismo objetivo: mejorar Málaga y contribuir a su desarrollo. Su historia está íntimamente ligada a la evolución urbana, económica y social de esta provincia.

Una de sus actuaciones más recientes y significativas ha sido en la A-397, la carretera que une Ronda con San Pedro de Alcántara. Esta vía es clave para la comunicación entre la Serranía y la Costa del Sol, ya que conecta territorios, familias y actividades económicas. Tras los desprendimientos que afectaron gravemente a la carretera, actuaron con rapidez para reabrir la vía parcialmente y recuperar la conexión de toda una comarca. Los trabajos incluyeron la estabilización de laderas, la instalación de mallas de contención, la reconstrucción del viaducto y la recuperación de la calzada. Saben que detrás de cada infraestructura hay personas que dependen de ella, y por eso su compromiso con este tipo de actuaciones es total.

Este año también estuvieron presentes en uno de los momentos más difíciles para la provincia: la reparación de los daños causados por la DANA. Participaron activamente en la reconstrucción de caminos e infraestructuras dañadas, especialmente en la zona este de Málaga. Sucapacidad de respuesta inmediata y gracias a sus medios propios les permiten actuar con eficacia en situaciones de emergencia y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. Este tipo de intervenciones demuestran que son un aliado clave cuando Málaga más lo necesita.

Compromiso con la ciudad

El compromiso con la ciudad se ha consolidado a lo largo de los años con proyectos emblemáticos que forman parte del paisaje urbano actual. Destacan la reurbanización de Calle Larios, mejorando su imagen y accesibilidad; la actuación en el histórico edificio de La Equitativa, hoy Hotel Only You, donde colaboraron en la rehabilitación total del edificio y el acondicionamiento del entorno; o la restitución de la rampa de acceso al metro en El Perchel, cerrando la última gran cicatriz de las obras subterráneas en el centro histórico. Cada uno de estos proyectos refleja su implicación directa con la ciudad.

También trabajan en el presente y futuro de la ciudad. Forman parte de la transformación urbana de Huelin, un proyecto que convertirá este barrio en un entorno más verde, accesible y habitable. Su trabajo se centra en reordenar calles, ampliar zonas peatonales, integrar zonas verdes y repensar la movilidad urbana con las personas en el centro. Creen en un urbanismo más humano, que respete la identidad de los barrios y mejore la calidad de vida de quienes los habitan.

La expansión planificada de Málaga también pasa por nuevos desarrollos residenciales. Participan activamente en dos de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad: Urbanización Cortijo Merino y Distrito Z. Estos proyectos darán forma a nuevos barrios con miles de viviendas, zonas verdes, equipamientos y espacios públicos. Su participación reafirma su papel como actor clave en la Málaga que viene: una ciudad que crece de forma ordenada, eficiente y sostenible.

El trabajo no se limita a la obra pública. A lo largo de los años han desarrollado numerosos proyectos para clientes privados, consolidándose como un socio de confianza para empresas y promotores. Entre las actuaciones destacan: rehabilitación y reforma de hoteles que impulsan el turismo local; construcción de naves industriales de hasta 14.000 m² que refuerzan el tejido productivo; ejecución de polígonos industriales completos que generan actividad económica; y construcción de parques y zonas recreativas infantiles que aportan valor social.

La fuerza de Grupo Verosa no está solo en la maquinaria o la ingeniería, sino en las personas que la forman. Más de 250 profesionales entre ingenieros, técnicos, topógrafos, encargados, operarios y personal de oficina comparten una misma visión: trabajar con rigor, cercanía y responsabilidad. Contar con un equipo propio y estable les permite responder con agilidad y mantener un control directo de la calidad en cada proyecto. Apuestan por la formación continua, la seguridad y el trabajo bien hecho.

Cada obra que han ejecutado en Málaga forma parte de un mismo propósito: ser parte activa del desarrollo de nuestra tierra. No son una empresa de fuera. Son de aquí. Málaga no es un destino para ellos: es su origen, su casa y su mayor proyecto.

Cuando el ciudadano ve el logo de Verosa en una obra, no ve solo una constructora. Ve a un equipo malagueño con experiencia, capacidad técnica y compromiso con su entorno, decidido a seguir construyendo el futuro de Málaga. Su nombre está ligado a la ciudad y seguirá estándolo, con la misma implicación y responsabilidad que les ha caracterizado desde nuestros inicios.