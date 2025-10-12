Insur crece en Andalucía Oriental con viviendas de calidad y oficinas sostenibles

Grupo Insur sigue apostando por el mercado inmobiliario andaluz con una estrategia de crecimiento que tiene a Málaga como eje de operaciones. Con proyectos sostenibles como base de este crecimiento, la compañía no solo apuesta por el diseño, sino también por la eficiencia energética y el compromiso ambiental en cada proyecto.

Con su presencia en la Costa del Sol, Grupo Insur amplía el eje que conecta Madrid, Sevilla y Córdoba, reforzando así la necesidad de las nuevas ciudades por convertirse en un modelo urbano sostenible adaptado a las necesidades de los nuevos tiempos.

Málaga como ciudad para vivir y trabajar

Desarrollo equilibrado y visión sostenible son los dos ingredientes por los que apuesta Insur de cara al futuro. Y en ese horizonte, Andalucía Oriental adquiere un papel fundamental.

Esta región no solo destaca por su potencial y diversidad de oportunidades, sino también por la solidez y atractivo de sus mercados, que la transforman en uno de los focos más prometedores del panorama inmobiliario español.

Todo esto se traduce en la creación de nueve proyectos residenciales en comercialización situados en enclaves de alto valor como Marbella, Mijas, Estepona o Mojácar, además de dos edificios de oficinas emblemáticos en Málaga que responden a la demanda de empresas y profesionales que eligen Málaga para vivir y trabajar.

Proyectos tangibles para una estrategia que funciona

La huella de Grupo Insur no es una aspiración, sino que se materializa con una cartera de proyectos residenciales y de oficinas concebidos bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

En Marbella, la compañía desarrolla “Quintessence”, “Origin” y “Soleil”, tres promociones que suman más de 230 viviendas y que comparten una misma filosofía, ofrecer espacios amplios, luminosos y rodeados de naturaleza, concebidos para un estilo de vida moderno y conectado con el entorno.

En Mijas, otro de los puntos clave de la compañía, Insur promueve “Savia”, “Balance” y “Balance Nova”, con un total de 357 viviendas que integran diseño contemporáneo y eficiencia energética. Situadas en un enclave privilegiado entre el mar y la montaña.

En Estepona, Insur refuerza su presencia con dos desarrollos que combinan arquitectura, confort y ubicación. Por un lado, “Birdie Hills”, un exclusivo conjunto de 68 viviendas en pleno campo de golf, pensado para quienes buscan tranquilidad y vistas abiertas. Por otro, “Insur Scala”, con 121 viviendas junto al paseo marítimo, ofrece una experiencia residencial vinculada al mar y a la vida mediterránea, con entrega prevista en breve.

Fuera de la Costa del Sol, pero dentro del ámbito de Andalucía Oriental, la promotora completa su oferta con “Las Terrazas” en Mojácar, un proyecto integrado en el Macenas Mediterranean Resort. Este desarrollo de 125 viviendas apuesta por la sostenibilidad, el respeto por el paisaje y la conexión con la naturaleza, en una de las zonas más auténticas del litoral almeriense.

En conjunto, estos proyectos reflejan la visión de Grupo Insur, un crecimiento responsable que combina calidad arquitectónica, innovación y respeto por el entorno, posicionando a la compañía como un referente en la transformación del modelo residencial en el sur de España.

Presencia nacional con gran apuesta en Andalucía

Aunque Andalucía es su principal motor, Grupo Insur mantiene una sólida implantación en otros puntos del país. En Sevilla, lidera el desarrollo de “Entrenúcleos”, con más de 2.200 viviendas desde 2015, y proyectos como “Altos del Aire” en Tomares o promociones exclusivas en Los Bermejales.

En Córdoba, la compañía promueve viviendas plurifamiliares con terrazas y zonas comunes adaptadas a las nuevas formas de vida.

Y en Madrid, destaca el reciente lanzamiento de “Insur Calíope” en Alcalá de Henares, que refuerza su presencia en el centro peninsular.

Visión centrada en las personas

Esta expansión demuestra una estrategia basada en la excelencia arquitectónica, la sostenibilidad y la integración urbana, con una visión a largo plazo centrada en las personas y en el equilibrio territorial. Con Andalucía Oriental como uno de sus pilares, Grupo Insur se consolida como un agente clave en la transformación del modelo urbanístico español.