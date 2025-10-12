Klic Arquitectos: el nexo que convierte la visión internacional en excelencia local

En un mercado tan dinámico y exigente como la Costa del Sol, un enclave de inversión para proyectos de alto calibre, el éxito de una firma internacional de arquitectura o ingeniería depende de un factor crucial: la elección de su socio local. No se trata solo de cumplir con la normativa, sino de encontrar un aliado que entienda el terreno, comparta una visión de excelencia y garantice una ejecución impecable. En este competitivo escenario, el estudio Klic Arquitectos, liderado por el tándem profesional y personal de Juan Goñi y Ruth Buján, emerge como el socio estratégico indispensable.

La fortaleza de Klic Arquitectos reside en un profundo dominio del entorno local, una cualidad que va más allá del simple conocimiento técnico. Su equipo ofrece un conocimiento exhaustivo de la normativa y los procedimientos administrativos, agilizando plazos y anticipando posibles obstáculos. Su proximidad física a los proyectos garantiza una supervisión constante y soluciones ágiles ante cualquier imprevisto. Además, han cultivado durante años una valiosa red de contactos de confianza -desde ingenieros estructurales y de instalaciones hasta aparejadores-, poniendo a disposición de sus socios un ecosistema de profesionales de primer nivel, listo para ser activado.

La excelencia de su trabajo no es una promesa, sino un hecho contrastado por premios que validan su doble vertiente: calidad arquitectónica y solidez empresarial. Recientemente, en los prestigiosos Premios Málaga de Arquitectura 2024, su edificio en la avenida Pintor Joaquín Sorolla 15-17 fue galardonado con un accésit a la Mejor Vivienda Plurifamiliar por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, un reconocimiento de sus pares a una obra de notable «sensibilidad y eficacia» urbana. Este galardón a su pericia en el diseño se complementa con el Premio a la Trayectoria Empresarial, otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en 2019, que subraya su gestión eficiente y su crecimiento sostenible.

Esta fusión de juventud y experiencia, de enfoque empresarial y excelencia en el diseño, es la clave de su propuesta de valor. Con una trayectoria de 20 años y más de 100 proyectos construidos, su versatilidad está demostrada en tipologías residenciales, hoteleras y de equipamientos, tanto públicos como privados. Para las firmas internacionales que buscan materializar su visión en el sur de España, Klic Arquitectos no es solo un proveedor; es un socio integral, el puente esencial entre la ambición global y el éxito tangible en la Costa del Sol.