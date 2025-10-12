Málaga: de ciudad turística a hub internacional

En Málaga, el precio medio por m² ha pasado de 2.118 euros en 2020 a más de 3.000 en 2024, alcanzando máximos históricos. La provincia registró en 2024 un aumento anual de precios del 10,8 %, con zonas prime de la Costa del Sol superando incluso el 12 %.

Este dinamismo ha posicionado a Málaga como uno de los destinos más sólidos y atractivos del Mediterráneo para la compra de propiedades de lujo. El mercado refleja hoy un precio medio de 775.875 euros y un margen de negociación en torno al -3 %, indicadores que muestran estabilidad y madurez en un segmento en plena expansión.

Según los datos de Lucas Fox – A Dils Company, la internacionalización es uno de los grandes motores: el 75% de los compradores proceden de la Unión Europea, especialmente Alemania, Francia y Reino Unido. Además, crece con fuerza el interés de clientes de Latinoamérica y Estados Unidos (13 % cada uno), que ven en Málaga un enclave seguro y con gran proyección.

Pero esta internacionalización no ha sido casual. Según Rodolfo Núñez-Lamagrande, director de Lucas Fox Málaga, es el resultado de una estrategia público-privada. «El Málaga TechPark, inaugurado en 1992, ha experimentado desde 2020 una transformación clave con la llegada de Vodafone, Dekra y otras multinacionales, que lo han convertido en un verdadero hub tecnológico internacional. A ello se suma la instalación en la ciudad del Google Safety Engineering Center, en La Malagueta, que ha tenido un enorme poder de atracción y visibilidad global. Todo esto ha generado empleo cualificado, llegada de talento internacional y mayor poder adquisitivo local, lo que se traduce en una creciente demanda de viviendas de alta gama». Según datos municipales, más de 27.000 profesionales en más de 700 empresas trabajan ya en el parque tecnológico, y muchos de ellos buscan residencias premium cerca de la costa.

El estilo de vida es el factor decisivo. Málaga combina más de 300 días de sol al año, una agenda cultural que incluye el Centre Pompidou y el Museo Picasso y el Teatro Soho del actor malagueño Antonio Banderas, una gastronomía reconocida con restaurantes de estrella Michelin y una excelente red de colegios internacionales y conexiones aéreas. Todo ello convierte a la ciudad no solo en un destino vacacional, sino en un lugar idóneo para establecer la residencia principal. De hecho, el 38 % de los compradores adquiere vivienda para uso permanente, mientras que el 50 % la destina a segunda residencia.

En palabras de Rodolfo Núñez-Lamagrande, «Málaga está en un momento de madurez y expansión en el segmento premium. No hablamos solo de adquirir una propiedad, sino de integrarse en un entorno cosmopolita y con una proyección internacional imparable».