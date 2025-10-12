URBEA: referente en visión urbana

URBEA es una empresa malagueña dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Con más de 25 años de experiencia, se ha consolidado como referente por su capacidad para transformar ideas en proyectos que generan valor para la ciudad y las personas.

Tres valores definen su forma de trabajar. Excelencia, garantizando la calidad a través de la innovación y la mejora continua. Transparencia, como base de una comunicación clara y honesta. Y confianza, construida con compromisos cumplidos y relaciones duraderas con clientes e inversores. URBEA entiende el mercado y actúa con visión de futuro.

En la zona Este, Sorolla 15-17, Sancha 32 e Idris 6 han redefinido el concepto de vivienda de lujo. En Torremolinos, Carihuela House Playa recuperó un edificio para convertirlo en un espacio moderno y funcional. Y en Puerto de la Torre, Nüwa y Elysia, conjuntos de unifamiliares, combinan diseño y ubicación estratégica.

Cada promoción demuestra el compromiso de URBEA con un desarrollo urbano responsable y orientado al bienestar.

THE ZITY. Viviendas que redefinen el futuro de Distrito Zeta.

THE ZITY nace de una idea sencilla: es posible vivir mejor y cuidar del futuro al mismo tiempo. Una forma más auténtica de disfrutar la ciudad, desde Distrito Zeta, el nuevo corazón de Málaga.

Este proyecto innovador, referente en vivienda sostenible, está formado por dos edificios con 73 viviendas luminosas y modernas, de 1, 2 y 3 dormitorios, con opciones de bajos con jardín privado y áticos con amplias terrazas, todas con plaza de garaje y trastero. Pensado para disfrutar del exterior con exclusivas zonas comunes: piscina, gimnasio, gastroteca, solárium, zonas verdes y aparcamiento para bicicletas. El precio de salida parte desde 243.000 € más IVA.

THE ZITY ofrece la máxima eficiencia energética y confort térmico, lo que se traduce en un ahorro inteligente. Está construido con madera CLT, un material que reduce la huella de carbono y permite alcanzar la certificación energética AA, las 3 Hojas Verde y el reconocimiento europeo Level(s).

Promueve Terra Green Living (TGL), especializada en hogares comprometidos con el medio ambiente, y construye 011h, pionera en edificación industrializada con madera. Con el impulso de URBEA, este proyecto marca un nuevo modelo residencial.

THE ZITY representa una manera diferente de vivir Málaga: más inteligente, más sostenible y construyendo, cada día, un futuro con sentido.

www.urbea.es

www.zitymalaga.com