Viasubasta by Hermes Capital Europa: tecnología, transparencia y capital inteligente

Hermes Capital Europa participa en el Foro Inmobiliario 2025 de La Opinión de Málaga con una propuesta que está revolucionando la forma en que se gestionan y comercializan activos inmobiliarios y empresariales en España. A través de Viasubasta, su plataforma de subastas digitales, la compañía se ha consolidado como el puente entre propietarios, inversores y administraciones que buscan eficiencia, trazabilidad y valor real en cada operación.

Con una experiencia acumulada de más de tres décadas en el sector, Hermes Capital Europa es una Entidad Especializada en la gestión integral de activos procedentes de procedimientos judiciales, con especial foco en Concursos de Acreedores. Su modelo combina la venta directa, la subasta extrajudicial y una plataforma tecnológica propia que aporta transparencia y agilidad, todo ello bajo una gestión sin coste para la administración concursal.

El propósito de la firma es claro: maximizar el valor de retorno de los activos gestionados, garantizando procesos eficaces, trazables y económicamente competitivos frente a otras fórmulas tradicionales del mercado.

Viasubasta: tecnología al servicio de la transparencia

La plataforma digital Viasubasta nació con el objetivo de simplificar y modernizar la compraventa de activos de cualquier tipología: inmuebles, suelos urbanos o rústicos, naves industriales, vehículos, maquinaria o incluso existencias de empresa. Su sistema de puja competitiva, abierto y accesible, permite alcanzar precios de mercado reales con total seguridad jurídica y control del proceso.

Desde su puesta en marcha, la plataforma ha gestionado más de 2.700 activos, alcanzando una tasa de adjudicación superior al 80 %, lo que demuestra la confianza que genera su metodología. Detrás de cada operación hay un proceso integral que abarca desde la documentación técnica y legal, hasta la comercialización, gestión de cobros y coordinación logística, siempre bajo supervisión profesional y sin coste alguno para la administración concursal.

La clave del éxito de Viasubasta radica en su combinación de tecnología, rigor jurídico y estrategia comercial, tres pilares que garantizan transparencia, trazabilidad y resultados medibles.

Más que una plataforma: una filosofía de trabajo

Viasubasta no es únicamente una herramienta digital, sino una filosofía de trabajo basada en la claridad, la colaboración y la eficiencia. Su enfoque se apoya en tres principios fundamentales:

• Claridad jurídica: cada activo se analiza, documenta y publica con información verificada y garantías legales.

• Estrategia comercial personalizada: el equipo adapta el mensaje, las imágenes y la comunicación a cada tipología de activo y perfil de comprador.

• Colaboración activa: se trabaja mano a mano con despachos, administradores concursales, gestores patrimoniales y propietarios, generando operaciones viables, transparentes y atractivas para todas las partes.

El resultado es un ecosistema que combina profesionalidad, innovación y confianza, valores que están redefiniendo los estándares del mercado inmobiliario y de subastas en España.

Casos de éxito

La metodología de Viasubasta ha demostrado su eficacia en operaciones complejas y activos de alta rotación. Algunos ejemplos recientes incluyen:

• Venta de hoteles: activos adjudicados a operadores especializados, con proyectos de reposicionamiento turístico y generación de empleo local.

• Viviendas en la costa de Andalucía: comercializadas en tiempo récord, con alta demanda por parte de compradores nacionales e internacionales.

• Existencias, maquinaria y componentes urbanos: adjudicados con trazabilidad técnica, logística integrada y garantías legales, incluyendo grúas, cubas, cajas de camión y equipamiento industrial.

Cada proceso se apoya en una estrategia multicanal que incluye la generación de contenidos específicos, campañas de difusión segmentadas y presentaciones orientadas a inversores. Este modelo permite maximizar la visibilidad y el valor percibido de cada lote, acelerando la toma de decisiones y mejorando la rentabilidad final de la operación.

¿Quién puede participar?: Participación abierta y segura

En las subastas de Viasubasta pueden participar tanto personas físicas como jurídicas en igualdad de condiciones. El procedimiento es sencillo y completamente digital: basta con registrarse como usuario, realizar el depósito de garantía indicado en cada lote y, una vez validado, pujar cuantas veces se desee hasta el cierre del proceso.

Todo el sistema está diseñado para garantizar seguridad jurídica, transparencia y trazabilidad de las ofertas, de modo que cada participante puede conocer en tiempo real el estado de la puja y la evolución del lote. La adjudicación final se realiza conforme a criterios claros, verificables y auditables, reforzando la confianza de compradores y vendedores.

Descubra Viasubasta

Viasubasta.com representa hoy una nueva forma de entender el mercado inmobiliario y de inversión: ágil, profesional y abierta. Su modelo ofrece a compradores y vendedores un entorno competitivo, trazable y plenamente seguro, donde cada operación cuenta con el respaldo de una entidad solvente y un equipo especializado.

Para quienes buscan una alternativa moderna, segura y rentable para comprar o vender activos, Viasubasta se ha consolidado como la referencia indiscutible en el panorama nacional.

En un mercado que avanza hacia la digitalización total, Viasubasta se posiciona como un modelo de innovación con propósito. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de hacerlo para generar impacto económico, social y medioambiental positivo. Cada operación gestionada implica la reactivación de un activo, la creación de oportunidades de inversión y la devolución de valor al tejido empresarial y urbano.

