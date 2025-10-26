DEPORTECarolina Navarro:el pádel como filosofía de vida

Con su inseparable cinta en el pelo y con su eterna sonrisa, Carolina Navarro, Premio Málaga del Deporte 2025, dice adiós al pádel profesional este 2025, con 49 años de edad y tras tres décadas compitiendo al más alto nivel. Número 1 del mundo durante nueve años, cinco de forma consecutiva, ha ganado más de 100 torneos internacionales y ha levantado en 12 ocasiones el título de campeona de España, además de engordar su currículum con tres mundiales por parejas, cuatro por equipos y ser una vez campeona de Europa por parejas, por equipos y en categoría mixta.

Su primera compañera fue María Silvela y su tándem con Cecilia Reiter hizo historia de este deporte, aunque también ha jugado al lado de otras grandes del pádel como Paula Eyheraguibel, Eli Amatriain, Icíar Montes, Claudia Jensen, María Eulalia Rodríguez, Patrícia Maria Ribeiro, Carolina Orsi o Alejandra Salazar.

Cuando se le pregunta cuál es el momento más significativo de su carrera, no lo duda: «El Mundial de 2006. Había sufrido dos roturas de ligamentos cruzados y, apenas siete meses después de la segunda lesión, logré volver y ganar. Fue un torneo inolvidable», aseguró.

Este pasado verano, Carolina vivió el partido más emotivo de su carrera, tras caer eliminada en los dieciseisavos de final del Premier Padel Málaga que se celebró en el Palacio Martín Carpena. Con lágrimas en los ojos, se despidió ante su público, sus seres queridos y sus compañeros de pista.

Más allá de los títulos y de su gran palmarés, Carol ha enfocado su carrera en otras actividades como la de poner en marcha, junto a su hermana Elsa y Nini Conejo, la Asociación Palas Para Todos, cuyo fin es la integración de personas con capacidades diferentes en el mundo del pádel.

Ella reconoce que extrañará la competencia, en particular la adrenalina de los partidos, pero prefiere retirarse con el sentido del deber cumplido.

En una entrevista reciente en el Diario Sport, Carolina hacía balance de sus treinta años jugando al pádel profesional: «Lo que yo he vivido no tiene precio. Haber vivido la evolución del pádel, sus inicios, que pueda contar un montón de vivencias como cuando jugábamos con palas de madera, en pistas de muro... Vivirlo en primera persona no tiene precio. He intentado jugar un poco más para poder vivir el Premier Padel y aunque no ha sido como número uno, por lo menos he podido estar ahí un tiempo. Han sido muchos años... como en toda carrera de un deportista han sido momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos durísimos con las lesiones, momentos en los que te recuperas y lo superas... Ha sido una forma de vida tratando de esforzarme, de ser cada vez mejor, de recuperarme y de tratar de conseguir un montón de cosas que he conseguido así que a la larga todo lo que veo ha sido positivo. Creo que al final he construido algo muy bonito, pero sobre todo que no he dejado de ser la persona que he sido siempre, que eso es lo más importante».

Respecto al futuro a partir de ahora, Carolina tiene varios proyectos en mente: trabajar con alguna marca deportiva para darle proyección internacional y esponsorizar a algunos jugadores; crear su propia academia para gente amateur y profesional aplicando una metodología propia para crecer en el pádel. Por último, también se pensaría ser entrenadora: «Si se da la oportunidad por qué no. Tendría que valorarlo, porque me gusta enseñar y ‘coachear’ y no me importaría. Lo que pasa es que el circuito es muy exigente y tienes que viajar mucho, pero tendría que estudiarlo».