Diana Navarro: «Cada día sigo con esa sensación del yo solo sé que no sé nada»

Diana Navarro lleva Málaga por bandera. Una de las voces más peculiares del panorama musical español acumula experiencias y amplía sus horizontes al teatro y la televisión sin olvidar su música con una mezcla de estilos que lleva la vieja copla y la canción tradicional española a una nueva dimensión.

¿Qué significa para usted este premio?

Es un orgullo muy grande, me siento muy agradecida. Además, celebrar 20 años de carrera, que en realidad son 30, con un periódico como La Opinión de Málaga que siempre ha cubierto mis noticias, ha seguido mi trayectoria artística y todos los momentos felices de mi vida. Siempre habéis estado ahí y os habéis hecho eco de mis logros artísticos y me hace inmensamente feliz este premio que me concedéis.

Diana, han pasado ya tres décadas desde que irrumpió en la escena musical con una propuesta muy personal ¿Cómo ha evolucionado Diana Navarro desde entonces? Ha dicho que era una obrera de la música ¿Lo sigue pensando 30 años después?

Cada día más. Soy autónoma, obrera de la música y obrera empresaria para poder seguir haciendo los productos que consideraba de calidad y que mi público quiere y merece. Cada día sigo con esa sensación del yo solo sé que no sé nada. Cada día con mucha curiosidad, aprendiendo mucho, adaptándome a mis 47 años, que estoy muy feliz de tenerlos porque soy súper joven. Aunque ya no son esos 15 o 20 años de las nuevas generaciones que hacen esa música que me pilla bastante lejos pero que también intento abrazarla con respeto y con curiosidad. Y haciendo mi trabajo sobre todo pensando mucho en el público que me sigue y honrándolos con el respeto tan inmenso que me merece.

Cuándo mira hacia atrás ¿qué ve?

Pues el camino de las baldosas amarillas que ha seguido llenándose de ilusión, de gente bonita por el camino y un público que ha ido creciendo, que son mis fans y los conozco a casi todos, como ha pasado recientemente en Buenos Aires. Miro atrás y me parece imposible y me emociona muchísimo. Nadie me dijo que era imposible . Yo solo escuchaba ese sentimiento y esa necesidad que yo tenía de cantar y de darle al público lo que yo tenía en mi corazón y eso es lo que me hace tan feliz, porque a ellos también les hace felices.

Ha sabido fusionar diferentes géneros. ¿Cómo define su estilo musical?

Siempre me gustó aquello de la neocopla.

Diana, ha dicho que la copla o te enamora o te horroriza. ¿Sigue pensando de la misma manera?

Sí, porque como no esté bien interpretada o no esté bien transmitida, puede pasar como con la ópera, que no es para todo el mundo y no es para todos los oídos. Pero desde luego cuando escuchas una buena copla, una su interpretación, su dicción y una transmisión importante, pasa como la ópera, que no la sueltas. A mi me pasó esto con la ópera, me enganché muy tarde a ella gracias a María Callas. De hecho, mi segundo disco tiene unos guiños a la lírica salvando las distancias porque es el género más difícil que hay. También sigo pensando que hay que darle oportunidad a la copla porque es cultura de nuestro país y son poesías exquisitas y maravillosas.

¿Tiene el relevo asegurado la copla o corre el peligro de caer en desuso, de caer en el olvido?

No, yo creo que siempre va a estar. Evidentemente no va a ser un mainstream. No vamos a llenar estadios ni falta que nos hace porque también ese tipo de comunicación tiene que ser un poco más íntima.

Diana, llevamos conociendo en los últimos años su faceta como actriz. ¿Cómo se encuentra encima de un escenario interpretando musicales, obras de teatro, etc?

Me encanta. Desde que he podido desarrollarlo profesionalmente me ha enriquecido como artista y como persona. Ahora estamos preparando un proyecto que se llama Las celdas contra la violencia de género. Cuando puedes meterte en la piel de otra persona, aparte de que empatizas mucho más, te das cuenta de que conectas más con la gente que lo está viendo. Y este mensaje, desde luego, de que la violencia se acabe es muy necesario por desgracia todavía.

¿Cómo define Diana Navarro a su tierra, a Málaga?

Es mi necesidad vital, es el aire que respiro, es el norte que me guía. Málaga es mi vida.